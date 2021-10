Global klimatstrejk för systemskifte

1 898 strejker i 101 länder ingick i höstens första globala klimatstrejk som hölls förra fredagen. I Tyskland ska omkring 620 000 personer ha strejkat enligt Fridays For Futures lokalgrupp i Berlin, där rörelsens grundare Greta Thunberg deltog.

Två dagar efter strejken hölls det tyska valet, vilket Thunberg uppmärksammade i sitt tal. Inför drygt 100 000 människor som samlats framför parlamentet i Berlin sade hon:

— Inga partier gör vad som behövs, och inte heller de löften som avgetts är i närheten av det som krävs för att uppfylla Parisavtalet.

— Det är viktigt att rösta, men det är inte tillräckligt. Om vi vill säkerställa att det finns en framtid på planeten måste vi vara aktiva medborgare och gå ut på gatorna, som vi gör i dag. Vi behöver bli klimataktivister och kräva verklig förändring, för förändring är inte bara möjligt, det är också akut nödvändigt. Men när tillräckligt många människor kräver en förändring kommer det ske, och därför kommer vi fortsätta så länge som det krävs.

Greta Thunbergs röst dröp av sarkasm när hon fortsatte:

— Många talar om en ”grön hållbar återhämtning” efter pandemin, vad nu det betyder, och världsledare utlovar ”gröna investeringar” och sätter vaga mål långt fram i tiden för att kunna säga att de agerar för klimatet. Men faktumet att vi befinner oss i en kris som vi inte kan bygga, köpa eller investera oss ur verkar skapa en kollektiv mental kortslutning hos dem som har makt. Ju längre de fortsätter låtsas som att vi kan lösa klimatkrisen inom dagens system, desto mer ovärdelig tid förlorar vi.

Kritiken mot det nuvarande systemet är så stark inom Fridays For Future att parollen för de globala strejkerna numera är ”uproot the system” – dra upp systemet med rötterna.

Något som återspeglades i hur Thunberg avslutade sitt tal i Berlin:

— Vi kan inte längre överlåta åt dem som har makt att ta hand om situationen. Vi får aldrig ge upp. Det finns ingen återvändo nu. Vi vill se förändring, vi kräver förändring, och vi är förändringen!

Fridays For Future kommer hålla nästa globala klimatstrejk den 22 oktober.

Rasmus Klockljung