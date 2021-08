Hot och hat mot hbtqi-aktivister

Efter fjolårets digitala upplaga genomfördes årets Stockholm pride förra veckan i ett slags hybridformat, där vissa programpunkter streamades medan andra evenemang hölls fysiskt, om än med betydligt färre närvarande än i vanliga fall. Den här veckan och nästa pågår dessutom World pride i Malmö och Köpenhamn, och även den sker på ett liknande sätt.

RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios menar att det har stor betydelse att World pride arrangeras just i Sverige och Danmark.

– Det är oerhört viktigt för att kunna skapa en synlighet för våra politiska frågor och det blir ett större mediaintresse, så det är bra för att kunna belysa vår situation här men också ta upp hur situationen ser ut i världen.

RFSL arrangerade en rad programpunkter i Stockholm och gör det även i Malmö, och Palacios vill särskilt lyfta fram seminariet ”hat – hotet mot hållbara samhällen”.

– Vi har släppt en kartläggning som visar att 26 av våra 36 avdelningar har blivit utsatta för hat, hot eller trakasserier på olika sätt under de senaste fem åren. Därför vill vi uppmärksamma hur situationen ser ut runtom i landet för hbtqi-aktivister och människorättskämpar och visa att det kan vara väldigt tufft. Vi har i samband med det släppt en dokumentärfilm med samma titel som seminariet som vi ska visa på World pride. I den tar vi upp att någon hängde upp en människodocka i verklig storlek i ett träd under Tranemo pride med en regnbågsflagga och en skylt där det stod ”pedofil”. Detta är ett av våra viktigaste seminarier, att vi behöver visa hur det faktiskt ser ut och vilket hot aktivister lever under.

Läget är på flera sätt akut för hbtqi-personer på många håll i världen, med lagstiftning som riktas specifikt mot dem, och Deidre Palacios tar upp två exempel på förhållandevis nära håll.

– Internationellt är det stort fokus på de högerextrema vindarna som drar genom Europa. Ett exempel är Orbán i Ungern som har förbjudit transpersoner att ändra juridiskt kön, och som fått igenom en propagandalag mot homosexualitet. I Polen ser vi ”hbtqi-fria zoner” och en mycket hätsk stämning med hot och hat från delar av befolkningen men också från religiösa och politiska ledare. Det är en väldigt oroande utveckling.

Även i Sverige finns mycket som behöver förbättras, och här nämner Palacios tre juridiska områden som hen anser är särskilt viktiga att förändra.

– Dels är det frågan om könstillhörighetslagen, den är väldigt förlegad och kränker transpersoners självbestämmande. Vi vill se en uppdelning av lagen i en juridisk och en medicinsk del. Nu måste man vara i kontakt med vården i upp till två år för att få ändra den pappersprodukt som är juridiskt kön, och det är inte alla som vill ha vård. Den lagen måste förändras.

– Vi har också hur den lagliga situationen ser ut för regnbågs-familjer, där barn kan ha kommit till genom exempelvis heminsemination eller okänd donator. Där har regeringen tillsatt en utredning så vi hoppas att det händer något. Sedan har vi den skärpta migrationslagstiftningen som slår väldigt hårt mot hbtqi-personer, vilket vi är mycket oroade för. Dessutom bygger asylprocessen på stereotypa förväntningar om hur en hbtqi-person ska vara. Så vi har mycket att jobba med här i Sverige.

Rasmus Klockljung