Skrämmande om Son of Sam och konspirationsteorier

Seriemördaren Son of Sam, eller David Berkowitz som han egentligen heter, satte under sommaren 1977 skräck i New York genom att skjuta mot unga kärlekspar runtom i staden sent på kvällarna. Om det nu verkligen var han som var mördaren. Per Leander har sett en ny dokumentär på Netflix som utforskar konspirationsteorierna om morden.

Jag visste att det inte var Berkowitz”, väser George Costanza i slutscenen av Seinfeld-avsnittet The Junk Mail, när han tror sig vara jagad i Central Park av Son of Sam, New Yorks mest ökända seriemördare genom tiderna. George Costanza är inte ensam om att tro att David Berkowitz, brevbäraren som 1978 dömdes för en serie mord på unga kärlekspar, var oskyldig eller åtminstone inte den ende gärningsmannen. Journalisten Maury Terry ägnade en stor del av sitt liv åt att försöka bevisa att de sex morden och de betydligt fler mordförsöken inte utfördes av en ensam galning, utan i själva verket genomfördes av en konspiratorisk grupp. Närmare bestämt en satanistisk sekt med kopplingar till mäktiga personer i såväl Hollywood som inom den politiska eliten.

Maury Terry dog 2015, men hans forskning ligger till grunden för den nya Netflix-dokumentären The Sons of Sam – En resa in i mörkret, som ger både rysningar och mardrömmar. Grunden till teorin om att David Berkowitz inte var den riktige Son of Sam kommer ur att flera vittnen och överlevare menar att det inte alls var han som sköt. Även polisens tidiga fantombilder av gärningsmannen visar på en helt annan man, eller rättare sagt vad som ser ut som flera olika män.

Det första mordet ägde rum sommaren 1976, då två unga kvinnor i stadsdelen Bronx blev överfallna av en för dem okänd man på gatan som sköt dem med en revolver. Den ena kvinna dog. Nästa attack skedde i oktober då ett ungt par som satt och hånglade i en bil i stadsdelen Queens blev beskjutna men lyckades köra iväg och klarade sig. Morden och mordförsöken skulle huvudsakligen följa samma mönster med unga kärlekspar som blev överfallna i sina parkerade bilar sena kvällar. Men attackerna genomfördes tillsynes slumpvis runtom i jättestaden och mördaren kunde dyka upp var som helst. Eftersom många av offren var unga kvinnor med långt brunt hår började brunetter klippa sig kort eller färga håret blont, samtidigt som många inte vågade gå ut alls längre.

I takt med att händelserna fick allt större uppmärksamhet i media började mördaren skriva hånfulla brev till såväl polisen som pressen. Det var så han blev känd som Son of Sam efter att själv ha använt det namnet som pseudonym i sina brev. Ett tag misstänkte polisen att mördaren var en missnöjd hemvändande soldat från Vietnamkriget, som precis hade tagit slut, eftersom Sam kunde vara en referens till Onkel Sam, det vill säga det personifierade smeknamnet för den amerikanska staten och krigsmakten. Våldet kulminerade sommaren 1977, som var rekordvarm och då New York drabbades av ett stort och långvarigt strömavbrott, som i sin tur ledde till att staden skakades av kravaller och butiksplundringar. Dessutom började upprörda New Yorkbor sluta sig samman i medborgargarden för att skydda sig mot såväl plundrare som Son of Sam, vilket gjorde polisen allt mer desperat att få fast honom.

Medan lynchstämningen växte i New York fattade polisen misstankar mot den då 24-årige brevbäraren David Berkowitz, efter att hans bil befunnits felparkerad i ett område där ett av morden ägde rum. Han greps utanför sitt hem i stadsdelen Yonkers i augusti 1977 och erkände att han var Son of Sam. Enligt sin egen utsaga, som han senare tog tillbaka, trodde han sig vara besatt av en demonisk svart hund som skällde utanför hans fönster på nätterna och beordrade honom att gå ut och döda. Berkowitz dömdes utifrån sitt erkännande, vilket var en lättnad för polisen eftersom bevisningen var relativt svag.

Ville polisen bara sätta dit någon för att lugna ner befolkningen och framställa det som att fallet var löst? Eller fanns det till och med mäktiga personer inom såväl polisen som politiken som ville göra David Berkowitz till en synda­bock för att skydda någon annan. Det var tankar som journalisten Maury Terry hade när han började gräva vidare i fallet redan medan rättegången mot Berkowitz pågick.

Maury Terrys trodde att det morden i själva verket utfördes av en hemlig satanistisk grupp, med kopplingar till såväl Hollywood som den politiska eliten, vars mål var att skapa oro och kaos i samhället. David Berkowitz ska ha varit medlem i denna sekt, men inte varit den huvudsaklige mördaren. I stället vill Terry peka ut ett par personer som han tror är de verkliga Sons of Sam, alltså Sams söner i plural. Närmare bestämt de två bröderna John och Michael Carr som bodde grannar med David Berkowitz och vars far faktiskt hette Sam och som hade en stor svart hund. Att båda bröderna dog under mystiska omständigheter strax efter att Berkowitz dömdes för morden gör inte saken mindre suspekt.

Terry drar sina slutsatser bland annat genom att försöka lösa de gåtor, ordvitsar och andra referenser som mördaren/mördarna inkluderade i sina brev till polisen. Och när vi får jämföra polisens ursprungliga fantombilder med fotografier på bröderna Carr är det som att alla pusselbitar faller på plats. Vidare hittar Terry en koppling till den mystiske Hollywood-producenten Roy Radin, som ska ha ägnat sig åt att spela in snuff filmer, alltså riktiga tortyr- och avrättningsfilmer, och som sägs ha låtit filma Son of Sam-morden från en vit skåpbil som många vittnen ska ha sett vid mordplatserna. Även Roy Radin mördades 1983, som för att röjas ur vägen av någon ännu mäktigare person.

Men om den första halvan av Netflix-dokumentären presenterar Maury Terrys forskningsresultat på ett övertygande sätt, så handlar den andra halvan av dokumentärserien om att smula sönder dem. För efter att till början ha rönt viss framgång med sin bok The Ultimate Evil (1987), där Terry presenterade sina teorier om den satanistiska sekten bakom Son of Sam-morden, förpassades han snart till sensations-TV och skvallertidningarna. Maury Terry framträder under seriens gång allt mer som en sorts rättshaverist där hans besatthet av att avslöja den stora konspirationen tar över hans liv, förstör hans äktenskap och karriär, samt gör honom sjuk av stress så att han till sist dör en förtidig död.

Det hela blir således en dokumentär inte bara om Son of Sam, utan också om vad konspirationsteorier kan göra med en människa. En resa in i mörkret ger fler frågor än svar, och huruvida David Berkowitz var en kallblodig seriemördare eller ett offer för en större komplott, får vi kanske aldrig veta.

Per Leander

DOKUMENTÄR

The Sons of Sam –

En resa in i mörkret

Netflix 2021, 4 avsnitt.