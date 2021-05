”Det finns ingen plats i Gaza som är säker från bombningarna”

Jehad Abu Hamda är 22 år och studerar till sjuksköterska. Om det går att fullfölja studierna som planerat tar han examen senare i år. Och han har gjort ett viktigt yrkesval, för sjukvården i hans hemstad utförs under mycket svåra förhållanden. Jehad bor i Gaza City. Internationalen ringer upp honom för att få en berättelse inifrån krigszonen.

INTERVJU

Sedan måndagen den tionde maj har Israels flygvapen bombarderat Gazaremsan, och Hamas har skjutit mängder med raketer därifrån mot Israel. Dödssiffrorna i Gaza stiger för varje dag som går.

– Den nuvarande situationen i Gaza och i hela Palestina är mycket ansträngande för befolkningen, säger Jehad Abu Hamda. Israel har genomfört många hundra flygbombningar och har dödat ett hundratal kvinnor och barn. Jag nämner inte männen nu, för kvinnorna och barnen är de viktigaste.

Han berättar att han vill använda sin utbildning till att bidra inom vården, men det är inte tillåtet.

– Jag vill jobba på sjukhuset och har pratat med folk där för att få hjälpa till, men som sjuksköterskestudent får jag inte det. Man vill att studenterna hellre är med våra familjer så att vi kan hjälpa dem om något händer i vårt område. Jag har lite medicinsk utrustning hemma, så jag kan rycka ut om det behövs.

– Levnadsförhållandena är svåra, det råder stor brist på el, vatten och sjukvårdsmaterial. Jag har vänner som är sjuksköterskor och läkare och jobbar på al-Shifa, ett av de största sjukhusen i Gaza, och deras material och mediciner håller på att ta slut. Det ärt så många patienter att en del av dem ligger på ma­drasser på golvet.

Sjukvården i Gaza är under hårt tryck på många sätt.

Natten till i söndags bombade Israel bostadshus, utan att förvarna de boende. Dödssiffran klättrade skoningslöst under dagen när allt fler dött av sina skador eller dragits fram ur husresterna. På kvällen hade drygt 40 personer dött i den attacken, många andra var skadade.

Två av de dödade var läkare. Deras kollegor lyfter fram att det är ett stort bakslag för sjukvården i Gaza att de bådas specialistkunnande nu gått förlorat.

Läkare utan gränser meddelade att en av deras kliniker i Gaza City samma natt förstörts i ett annat angrepp. Kliniken var specialiserad på brännskador och traumavård, vilket var viktigt inte minst för de många barn

som lider av olika typer av trauman efter tidigare krig.

– Det här visar att det inte finns någon plats i Gaza idag som är säker från bombningar. Det är extremt allvarligt, sade Pieter-Jan van Eggermont på Läkare utan gränser till Dagens ETC.

Han fortsatte:

– På grund av blockaden [som Israel har upprätthållit sedan 2007] har väldigt många Gazabor inte alls tillgång till den mest basala sjukvården. Det finns enorma medicinska behov.

Flera andra kliniker och vårdcentraler har också förstörts eller skadats av flyganfall, och vägar som leder till Shifa-sjukhuset har bombats vilket gör det svårt för ambulanser att ta sig fram.

Även qatariska Röda Halvmånens högkvarter i Gaza City har förstörts av flygangrepp.

Som barn bodde Jehad Abu Hamda i USA, men familjen flyttade till Gaza för nio år sedan.

– Jag bodde här under kriget 2012, när vi just flyttat hit. Jag var här även under kriget 2014 och det var riktigt svårt, men det är en drastisk skillnad mellan kriget som pågår nu och de senaste krigen. Det är långt mycket värre nu. Israel genomförde flygbombningar också under de tidigare krigen men inte alls lika många som nu.

Den israeliska militären heter formellt Israeli Defense Force, IDF, och Jehad betonar att han istället kallar den för ”Israeli aggression force”.

– Jag kallar den inte försvarsmakt för det ordet skulle innebära att Israel försvarar sig mot en starkare makt som förtrycker dem, vilket är fullständigt osant.

Efter några dagar av flyganfall inleddes även artilleribeskjutning inifrån Israel över gränsen till Gaza, och armén sade sig vara på väg att gå över gränsen i norr med markstyrkor, vilket dock inte skedde. Många som bor i norr flydde då sina hem och har tagit sin tillflykt till skolorna för flyktingar som drivs av UNRWA, FN:s organ för flyktinghjälp i Palestina. Även vid tidigare krig har människor sökt skydd i dessa skolor.

Gaza är ett av världens mest tättbefolkade områden. På den ungefär fyra mil långa och en mil smala landremsan vid Medelhavet bor över två miljoner människor. På måndagen sade Matthias Schmale, chef för UNRWA, i en intervju med Democracy now att på några dagar hade 41 000 av dessa sökt sig till 50 av deras skolor. Sedan dess har det antalet stigit till minst 48 000, och minst 25 000 andra hade på tisdagen sökt skydd hos vänner och släktingar.

Detta samtidigt som coronapandemin fortfarande grasserar. Och hur många som blir smittade kommer numera vara omöjligt att veta, för på måndagen utplånade ett flyganfall det enda laboratoriet i Gaza som analyserade covid-tester.

Schmale var mycket tydlig med vad han anser om den pågående situationen.

– Vi har haft krig i en vecka. Vi är inte nära ett krig. Detta är krig.

Han berättade att minst 18 av eleverna i UNRWA:s skolor har dödats. Sex av dem – syskon och kusiner – dödades tillsammans med ytterligare två syskon och sina mammor, i den ena familjens hem i ett flyktingläger som drivs av UNRWA. Mostern och kusinerna var på besök för att fira eid, slutet av fastemånaden ramadan, och sov över. På natten bombades huset, utan förvarning. Den enda som överlevde var en fem månader gammal baby som hittades under sin mammas kropp.

Jehad Abu Hamda berättar att han har vänner som bor i Rafah, Jabalia och Khan Younis.

– Situationen där är väldigt illa och flera av dem har fått sina hus förstörda. Jag har erbjudit dem att komma hit för att söka skydd, och jag ringer mina vänner varje dag för att se att de och deras familjer är okej.

Men alla hans vänner är inte okej.

Jehad nämner det inte under intervjun, som han genomför förvånansvärt lugn och samlad.

Men strax efteråt skickar han ett foto på en sönderbombad byggnad. Och då berättar han.

– Här bodde min vän Sameh Alkolak. Israel bombade huset i går och han kvävdes till döds under rasmassorna.

Rasmus Klockljung

Fotnot

På onsdagsmorgonen är de senaste sifforna 220 dödade palestinier i Gaza varav 63 barn, och över 1 500 skadade. Minst 24 palestinier har dödats av israelisk polis och militär i Västbanken.

I Israel har 12 dödats av Hamas raketer, varav 2 barn.