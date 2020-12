Rättvisa i fallet Giulio Regeni?

▶ Italien åtalar egyptiska officerare

▶ Fyra år efter det brutala mordet

▶”Äntligen hålls någon ansvarig”

I slutet av förra veckan meddelade italienska åklagare att de kommer att åtala fyra höga officerare i den egyptiska säkerhetstjänsten för kidnappningen och mordet på Giulio Regeni. Detta möjliggör en rättegång som kanske till slut kan bringa klarhet i fallet och som i så fall hålls i Rom under 2021.

Giulio Regeni var i Kairo som en del av sina doktorandstudier om oberoende fackföreningar. Han skrev också om Egypten i den italienska vänstertidningen Il Manifesto.

Som Internationalen har rapporterat om tidigare, så försvann Giulio Regeni den 25:e januari 2016. Det var på femårsdagen för revolutionen mot Mubarak och säkerhetsstyrkorna fanns överallt i Kairo. För att förhindra folkliga protester.

Nio dagar senare återfanns hans döda kropp i ett dike i utkanten av staden. Den uppvisade tydliga spår av omfattande och mycket brutal tortyr. Med säkerhetsstyrkornas metoder.

Giulio Regenis familj har krävt rättvisa sedan dess.

Egyptiska myndigheter har på olika sätt försökt att sabotera utredningen av mordet. De har bestämt förnekat att Giulio Regeni skulle ha gripits av säkerhetspolisen, samtidigt har de medgett att han var satt under övervakning. Initialt hävdade de att forskaren och journalisten skulle dött i en bilolycka eller blivit mördad i ett homosexuellt svartsjukedrama. Därefter hävdade de att han skulle ha mördats av ett kriminellt gäng, vars samtliga medlemmar dödats i en polisrazzia.

Italienska myndigheter har hela tiden avfärdat dessa högst varierade uppgifter och italienska åklagare anser nu att de har kunnat få fram tillräckligt med bevis för ett åtal mot de fyra officerarna.

Det är visserligen inte särskilt sannolikt att de åtalade kommer att infinna sig till en rättegång i Rom, men utvecklingen har ändå väckt hopp, även i Egypten. Ahmed Abdallah, ordförande för människorättsorganisationen Egyptian Commission for Rights and Freedoms, ECRF – som har bistått Regenis familj juridiskt i Egypten – var mycket känslosam när han intervjuades av brittiska Guardian: ”Vad vi ser nu är början på rättvisa.”

ECRF har under åren utsatts för omfattande trakasserier av egyptiska myndigheter. Polisrazzior mot både kontor och medlemmarnas hem. Arresteringar och fängelsevistelser. Abdallah har själv suttit fängslad.

I september i år släppte organisationen en rapport som visade på att 2 723 människor förts bort av egyptiska säkerhetsstyrkor sedan 2015. Ahmed Abdallah är nu en smula hoppfull: ”Efter tusentals fall av försvinnanden i Egypten kan vi äntligen få hålla någon ansvarig.”

Giulio Regenis familj har varit kritisk mot att italienska myndigheter inte har agerat skarpare mot Egypten och president Abd al-Fattah al-Sisi. I New York Times konstaterar Yezid Sayigh – Egyptenspecialist och forskare vid Carnegie Middle East Center i Beirut – att deras försiktighet troligtvis har med italienska kommersiella intressen att göra. Italienska olje- och gasföretag gör affärer i Egypten och Italien har nyligen gjort upp om försäljning av krigsfartyg till landet.

Sayigh påpekar att det dock inte bara är Italien som har svårt att förena ord och handling när det gäller Egypten. USA ser Egypten som en viktig allierad i ”kriget mot terrorismen” och som en betydelsefull vän till Israel. Han konstaterar krasst: ”I grunden har egyptierna upplevt – under de senaste 40–50 åren av samarbete med västerländska regeringar – att de alltid kan komma undan. Det gäller inte bara mänskliga rättigheter utan i princip allt.”

Frågan är om en rättegång – om än i de åtalades frånvaro – kan ändra på detta.

Emma Lundström