Pandemin hotar legendariska boklådor

Alla som har sett 90-talsfilmen You’ve Got Mail med Meg Ryan och Tom Hanks kan handlingen Bortsett från den gulliga kärlekshistorien handlar det om en liten, charmigt genuin bokaffär som kämpar för att överleva i skuggan av de nya, marknadsanpassade storbokhandlarna. På ett liknande sätt har den 93 år gamla bokaffären The Strand, nära Union Square i New York, kämpat för sin överlevnad under många års tid. Och klarat sig. Nu ser det plötsligt annorlunda ut.

Pandemin kan bli bokhandeln övermäktig. Ägaren Nancy Bass-Wyden har till och med – enligt henne själv – sett sig tvingad att köpa aktier i det antifackliga skurkbolaget Amazon för att inte gå i konkurs. Något hon kunde göra dels på grund av läget på marknaden, dels eftersom hon, i och med ett äktenskapsförord, fick en hel del pengar när hon separerade från maken Ron Wyden – demokratisk senator för Oregon – tidigare i år.

Aktieköpet har lett till omfattande kritik eftersom Amazon är en av de onlinejättar som har inneburit att många små bokhandlar har försvunnit. Nancy Bass-Wyden har försvarat sig med att hon var tvungen att satsa pengarna på aktier som skulle ge avkastning. Annars skulle inte The Strand överleva. Hon har påpekat att hon fortfarande är emot storföretag som Amazon.

Hur det nu än ligger till med den saken så har inte ens Amazonaktierna hjälpt mot pandemins verkningar.

I princip all personal på bokhandeln fick gå för en tid sedan och härom veckan vädjade Nancy Bass-Wyden om hjälp. Tiden höll på att rinna ut för bokaffären som hennes farfar startade 1927. I ett uttalande sade hon att pandemin har slagit hårt mot en bokaffär som hittills har klarat av det mesta: ”Vi har överlevt den stora depressionen, två världskrig, stora bokaffärskedjor, e-böcker och andra onlinevidunder. Vi är den sista av de 48 bokaffärerna på 4th Avenues berömda Book Row som fortfarande existerar.”

The Strand är inte ensam om att som oberoende bokaffär ha lyckats överleva tidens tand, för att nu hotas av pandemin. Världens kanske mest ikoniska boklåda skickade i slutet av oktober ut ett nödrop till sina kunder.

Shakespeare and Company i Paris beskriver hur deras försäljning minskat med nästan åttio procent sedan pandemin slog till i mars: ”Likt många andra oberoende butiker kämpar vi och försöker se en väg framåt under den här förlustperioden.”

Shakespeare and Company startades 1919 av Sylvia Beach och besöktes av författare som F Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, TS Eliot och James Joyce. I sin nuvarande form öppnades bokhandeln av George Whitman 1951. Han betraktade den lilla affären som ”en socialistisk utopi maskerad till bokhandel”. Författare fick bland annat gratis husrum bland hyllorna mot att de hjälpte till i butiken ett par timmar.

Bokhandeln spelar också en central roll i tidsdokumentet Bara en dag – andra delen av Richard Linklaters berömda romantiska independenttrilogi om Cèline och Jesse från 2004.

Idag är det George Whitmans dotter, Sylvia Whitman, som driver Shakespeare and Company. I samband med nödropet förklarade hon att bokhandeln ännu inte stänger sina dörrar, men att alla besparingar har använts: ”Vi vill inte bara säga: Öppna din plånbok och ge oss pengar. Istället säger vi: Titta vad vi har på våra hyllor. Här är några av de otroliga, sällsynta böckerna vi har. Det vore fantastiskt om du kunde köpa en av dem.”

Nancy Bass-Wyden började vässa pennor åt personalen på The Strand redan som sexåring. Hon beskrev i sitt uttalande hur magiskt det var att upptäcka hyllorna på barnboksavdelningen. Hon menade också att hennes far och farfar inte skulle ha velat att hon gav upp utan att kämpa. Därför bad hon läsare att komma till affären eller köpa böcker online från The Strand.

Och läsarna slöt upp.

På bara ett par dagar kom det in 25 000 bokbeställningar till ett värde av nästan två miljoner svenska kronor.

Den ”det skrivna ordets gemenskap” som Nancy Bass-Wyden skrev om i sitt uttalande, visade sig vara verklighet. Om det hjälper de oberoende boklådorna att överleva tills pandemin är över, det är ett annat kapitel.

Något som kan hjälpa dem är nätsidan Bookshop.org, som lanserades av författaren Andy Hunter tidigare i år. Enligt Guardian kopplar Bookshop.org samman oberoende bokaffärer till ett ”socialt medvetet alternativ till Amazon, som låter läsaren köpa böcker online, samtidigt som de stödjer sin lokala bokhandel”.

Emma Lundström