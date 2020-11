Allt stöd åt Jeremy Corbyn!

Hur kommer man åt en man som stått upp för jämlikhet, antirasism, fred och avrustning och anti-imperialism i hela sitt liv? Ett svar på den frågan ser vi just nu i Storbritannien. Där har nu under ett par år pågått en av de smutsigaste kampanjer som sett dagens ljus. Kampanjens målsättning har varit att framställa Corbyn som antisemit (det vill säga att han skulle hysa fördomar mot judar) eller alternativt att han inte vågar rensa ut antisemiter inom Labourpartiet.

KOMMENTAR

Sanningen är ju att de som riktar antisemitism-anklagelser mot Jeremy Corbyn vet att de inte är sanna. Vad de varit och är ute efter är att maximalt skada honom. Så låt oss se vad som ligger bakom kampanjen och vilka lärdomar anständigt tänkande människor måste dra.

Jeremy Corbyn föddes 1949.För vänsterinriktade ungdomar i denna generation var hatet mot nazismens förbrytelser en grundsten i formeringen av politiska identitet. Att bli kallad för antisemit är en av de värsta anklagelser en socialist från denna generation kan få. Detta vet de som slungar ut dessa lögnaktiga anklagelser. Det är därför de gör det.

Det finns flera skäl. Ett är politiska motståndares önskan att i det här fallet helt enkelt skada Corbyn maximalt, den politiska fientligheten mot Corbyn finns både i det konservativa partiet och inom Labourpartiets högerflygel.

För det konservativa partiet finns också en önskan att genom att sprida budskapet att det finns antisemitism inom Labour vinna stöd bland brittiska judar.

Sedan vet vi också att det inom den pro-israeliska lobbyn finns en strategi att försöka koppla all kritik av staten Israel till antisemitism.

Jeremy Corbyn är medlem i Palestine Solidarity Campaign. Han är alltså motståndare till den israeliska politiken gentemot palestinierna. Det israeliska arbetarpartiet avbröt alla kontakter med Corbyn. Den brittiska parlamentsledamoten Margaret Hodge (Labour) har i parlamentet anklagat Corbyn för att vara antisemit och rasist. Bara att tvinga Corbyn i svaromål är ett sätt att förnedra honom. Han tvingades att försäkra att han inte står för åsikter som han i verkligheten varit motståndare till och avskytt i hela sitt liv. Han har förklarat att eventuella Labour-medlemmar som uttryckt antisemitiska åsikter inte kan vara hans supportrar och att de om de gjort detta inte har någon plats i partiet.

Men de som hetsar mot honom lät sig inte nöjas. De krävde att Labourpartiet skulle anta den lista av ståndpunkter som organisationen The International Holocaust Remembrance Allaince (IHRA) satt upp och som denna organisation menar definierar antisemitism. Labourpartiet under Corbyn accepterade denna lista utom en punkt som lyder: ”Att påstå att Israels existens som stat är ett rasistiskt projekt”.

Corbyn-hatarna gick vidare i sin hets eftersom Labour avvisade denna punkt som definition av antisemitism.

Att påstå att den som tar avstånd från det koloniala projektet Israel skulle vara antisemit är ett medvetet sätt att blanda bort korten. Jeremy Corbyn är naturligtvis en svuren motståndare till antisemitism samtidigt som han är för palestiniernas rätt till en stat.

Att säga att denna kolonialism inte kan accepteras men att de som tagit över palestiniernas land kan erbjudas medborgarskap i ett gemensamt land med demokratiska rättigheter för alla, är det antisemitism? Naturligtvis inte. Det handlar om att inte acceptera etnisk rensning och kolonialism. Det är antirasism.

När nu Corbyn suspenderas (avstängs för att senare kunna uteslutas) ur Labour-partiet handlar det om Labourhögerns försök att bekämpa den vänster som växte sig så kraftig under Corbyns tid som partiledare.

Den nye partiledaren, Sir Keir Stamner har låtit partisekreteraren David Evans hålla i yxan. Ivrigt påhejade av olika representanter för labourhögen och den pro-israeliska lobbyn inom partiet.

Corbyn nekar naturligtvis inte till att det funnits antisemitiska krafter i partier men menar att han och hans partiledning gjorde vad dom kunde för att ta itu med dessa. Corbyn menar också att storleken på problemet har överdrivits. Detta har Stamner och Evans gjort till den konkreta anledningen till suspenderingen. Corbyn anklagas för att förminska problemet.

Stamner och Evans hade dock inte räknat med den ilska som deras konspiration nu lett till. Generalsekreteraren för den stora fackföreningen ”Unite”, Len McCluskey har uppmanat Sir Keir och DavidEvans att ta tillbaka suspenderingen och McCluskey ser kaos och förlorade möjligheter att vinna nästa val framför sej om den nuvarande partiledningen fortsätter på den inslagna vägen.

”Momentum”, den rörelse inom Labour som skapades för att stöda Corbyn inom Labour mobiliserar nu.

Låt oss titta på meningen i Corbyns svar på den interna undersökningen. Den mening som använts för att suspendera honom:

”En antisemit är en för mycket, men storleken på problemet var också dramatiskt överdriven på grund av politiska orsaker. Överdrivna av våra motståndare inom och utom partiet och lika mycket av media”.

Den som följt med i turerna i kampanjen mot Jeremy Corbyn inser att detta är en bra och sanningsenlig beskrivning. För detta blev han suspenderad.

Nu måste den socialistiska vänstern ställas på fötter. Hederlighet och anständighet kräver att lögnkampanjen slås tillbaka. Suspenderingen måste hävas!

Peter Widén