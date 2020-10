Tyskland: Kamp om Dannenröderskogen

▶ Autobahnbygge hotar 250 år gamla träd

▶ Klimataktivister samlas i tyska Hessen

▶”Det finns inte många skogar som denna”

Under söndagen förra veckan vallfärdade ungefär 5 000 klimataktivister till Dannenröderskogen som ligger Norr om Frankfurt am Main i den tyska delstaten Hessen. Aktivisterna samlades för att protestera mot en planerad utbyggnad av autobahn som skulle innebära att 250-åriga ekar fälls för att ge plats för den flerfiliga motorvägen. Uppåt 27 hektar av skogen ska avverkas och där ska en tre kilometer lång vägsträcka dras fram.

Tyska Carola Rackete var en av de många aktivister om tog sig till Dannenröderskogen. Sommaren 2019 var hon kapten på fartyget Sea Watch 3 som räddade flyktingar i Medelhavet. I en intervju i brittiska Guardian säger hon att det är ”en katastrof att en sådan här gammal skog fortfarande 2020 tvingas ge plats för autobahn”.

Demonstranterna kräver att regeringen istället ska investera i en förbättrad infrastruktur för järnvägstransporter.

Söndagens demonstration var inte det första försöket att rädda Dannenröderskogen. Den är snarare tecknet på en eskalerande konflikt. Under torsdag och fredag förstörde nämligen tysk polis de barrikader, hus och plattformar som under det senaste året har byggts upp av aktivister som ockuperar delar av skogen. Under fredagen förde polisen även bort 16 av dessa aktivister.

Flertalet av dem som greps hade klättrat upp i träd och förskansat sig där. De plockades ned av polisen. Dessa händelser ledde till att så pass många slöt upp i skogen under den betydande kraftsamlingen på söndagen. Polisens agerande ledde också till att protesterna spreds till Berlin. Där ockuperade aktivister delstaten Hessens representationskontor.

Under lördagen hade även en grupp om cirka 300 cyklister lyckats stänga ned en del av autobahn i närheten av Dannenröderskogen.

Miljögrupper har kritiserat motorvägsplanerna och menar att de symboliserar ett bredare hyckleri hos den tyska regering som gärna stoltserar med sin klimatpolitik i internationella sammanhang.

Nicola Uhde, från miljöorganisationen Bund, pekade på att svårersättliga värden riskerar att gå förlorade: ”Vissa delar av den här skogen är 250 år gammal och det finns helt enkelt inte kvar så många skogar som denna.”

Dannenröderskogens öde har också kommit att betraktas som test på Die Grünens trovärdighet. Det tyska miljöpartiet styr nämligen Hessen i koalition med Angela Merkels konservativa CDU. En tysk koalitionsregering bestående av CDU och Die Grünen är en av de möjliga följderna efter nästa års val på nationell nivå.

Klimataktivister har tidigare lyckats rädda bland annat det som finns kvar av Hambacherskogen i Nordrhein-Westfalen i västra Tyskland. Då gällde det utvidgad kolbrytning.

Emma Lundström