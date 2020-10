Nya Zeeland går åt vänster

▶ Storseger för Jacinda Arderns Labour

▶ Samtal om koalition med miljöpartiet

▶ Förslag om att minska ojämlikheten

I söndags vann Labour en historisk seger i parlamentsvalet på Nya Zeeland. Partiet, som leds av Jacinda Ardern, fick nästan 50 procent av rösterna och därmed 64 av 120 mandat. Det utgör partiets bästa resultat på 50 år och innebär att det – för första gången sedan valsystemet gjordes om i mitten av 1990-talet – kan bilda regering på egen hand. Labour har tidigare suttit i en koalitionsregering med populistiska och nationalistiska New Zealand First. Detta parti tappade nu samtliga sina platser i parlamentet.

En viktig orsak till den stora valframgången för Labour tycks vara Jacinda Arderns hantering av pandemin. Nya Zeeland har mer eller mindre stängt gränserna och minimerat den inhemska smittspridningen. Det har inneburit att landet haft bland de lägsta Covid-19-relaterade dödstalen per capita i världen.

Även Nya Zeelands miljöparti, Green Party of Aotearoa New Zealand – som står till vänster om sin svenska motsvarighet – ökade med 1,3 procent till 7,6 procent och gick från två till tio mandat.

Partiets bägge partiledare, James Shaw och Marama Davidson, har redan fört samtal med Ardern och hoppas bli inbjudna till att ingå i en koalitionsregering, trots att Labour har egen majoritet. Om detta skulle ske, kan det innebära att den nya regeringen tar ett kliv åt vänster.

Partierna har bland annat diskuterat åtgärder för att minska den skenade ekonomiska ojämlikheten. Bland förslagen finns till exempel höjda skatter för höginkomsttagare. Vidare finns det planer på att kraftigt öka nybyggnationer för att åtgärda landets stora bostadsbrist.

Slutligen innebär Labours seger – och den eventuella koalitionen med The Greens – att landet i ännu större utsträckning kommer att gå i bräschen för att bromsa klimatförändringen.

Det finns dock vissa mörka moln vid horisonten för Jacina Ardern och hennes kommande regering. Nedstängningen av landet, på grund av Covid-19, har gett ekonomiska följder. En viktig del av Nya Zeelands ekonomi är turismnäringen. Över 17 procent av landets exportintäkter kommer av internationell turism. Fortsatt stängda gränser riskerar att slå hårt mot denna. Inte minst under sommarmånaderna december till februari, då många turister från andra delar av världen vanligtvis söker sig till Nya Zeeland.

Emma Lundström