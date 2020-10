Journalisten Claudia Aranda frihetsberövades

Under fredagseftermiddagen den 23 oktober blev den chilenska journalisten Claudia Aranda frihetsberövad när hon intervjuade människor i centrala Santiago.

Claudia Aranda filmade när militärpolis passerade på väg bort från Plaza de la Dignidad, där de vaktat statyn mitt torget som under protesterna målats om vid flertalet tillfällen. Frihetsberövandet skedde när militärpolis krävde att hon legitimerade sig, varpå Claudia Aranda visade sitt pressleg men efterfrågade id-kort från militärpolisen som ställt frågan. I samband med detta försökte militärpoliserna beslagta hennes telefon och kamerautrustning.

Situationen eskalerade och slutade med att Aranda eskorterades till en väntande piketbuss. Claudia fördes till häktet men via sjukhuset för att röntga en fot och en arm som skadades under gripandet.

Efter att advokater och hennes arbetsgivare nyhetsbyrån Pressenza ifrågasatt den lagliga grunden för frihetsberövandet, släpptes Claudia från häktet.

Internationalen fick en kort kommentar från henne efter att hon frigivits:

– Jag mår efter omständigheterna bra, jag haltar lite bara. Nu är jag på väg till Plaza de la Dignidad igen med krycka och allt, för här kommer ingen att ge upp! Jag är hårt ansatt på grund av att jag rapporterat kritiskt om regeringen och både jag och mina journalistkollegor behöver skydd i form av internationell uppmärksamhet.

Ninel Barrios Pizarro

I Internationalen nr 10, 2020 gjordes en längre intervju med Claudia Aranda.