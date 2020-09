USA på randen till ett inbördeskrig?

Den lilla staden Kenosha i den amerikanska delstaten Wisconsin är just nu i världens blickfång. Platsen har blivit den senaste brännpunkten för det som håller på att hända i USA. För den allt mer brutala utveckling som får det att knyta sig i magen av oro för vad som ska ske. Hur nära ligger inbördeskrigets gräns?

KOMMENTAR

Sammandrabbningarna mellan de som protesterar mot polisens övervåld och beväpnade Trumpanhängare har de senaste veckorna skakat det stora landet. När så den 29-årige afroamerikanen Jacob Blake blev skjuten med sju skott i ryggen av vit polis i just Kenosha den 24 augusti, hamnade den lilla staden plötsligt i händelsernas centrum.

Otroligt nog lever Jacob Blake, men han är paralyserad. Protestmarscherna har varit massiva och Trumpanhängarna var inte sena att gå till motangrepp. De vallfärdade till Kenosha för att konfrontera Black Lives Matter-demonstranterna. Stadens polis mötte dessa motdemonstranter med öppna armar. De både uppmuntrade dem och försåg dem med vatten, trots att Trumpanhängarna bröt mot utegångsförbudet.

En av dessa Trumpanhängare var 17-årige Kyle Rittenhouse. Utrustad med ett automatgevär skjutsades han av sin mor till Kenosha från staden Antioch i granndelstaten Illinois. På videobilder från kvällen den 25 augusti syns Rittenhouse promenera bort från platsen där en demonstrant ligger skjuten på gatan. Sitt vapen har han i händerna. När ett antal demonstranter springer efter för att stoppa honom skjuter han även mot dessa.

Två av demonstranterna dödas och en blir svårt sårad.

Rittenhouse då? Videobilderna visar hur han släpps igenom poliskedjan med sitt automatgevär hängande runt halsen. Polisen i Kenosha gör inga som helst försök att gripa honom. Det gör däremot polisen i Antioch när Rittenhouse har återvänt hem. Han nu anhållen.

I lördags hölls en mäktig och fredlig demonstration i Kenosha. Jacob Blakes anhöriga fanns bland huvudtalarna. Hans far, Jacob Blake Sr, sade i sitt tal: ”Vi kommer inte att sluta. Vi lider fortfarande av att det finns två rättssystem. Ett för den där vita grabben som promenerade nedför gatan efter att ha dödat två personer och skjutit av en mans arm. Sedan finns det ett för min son.”

Kongressledamoten för Demokraterna, Karen Bass, kommenterade händelsen i Kenosha: ”Blotta tanken att vi skulle få se en ung man promenera mot polisen, efter han har dödat två människor, utan att de gör någonting, och att polischefen följande dag verkar skylla morden på att människor var ute efter att utegångsförbudet hade trätt i kraft.”

Även i Portland, Oregon, förekom under lördagen sammanstötningar mellan Black Lives Matter-demonstranter och Trumpanhängare. För tredje lördagen i rad körde en karavan med Trumpanhängare in i staden med stora ”Trump 2020”-flaggor hängande på bilarna. Presidenten kallade dem för ”stora patrioter” i en kommentar på Twitter.

När de omkring 600 bilarna i karavanen skulle ta sig in i de centrala delarna av Portland, försökte demonstranter att stoppa dem genom att ställa sig mitt i gatan och blockera broar. Trumpanhängarna attackerade demonstranter med paintballkulor och pepparspray. I de efterföljande oroligheterna sköts en Trumpanhängare till döds.

Hur har då Donald Trump hanterat situationen? Presidenten förnekar sig inte. Han annonserade under lördagen att han planerade att besöka Kenosha under tisdagen. Inte för att sprida lugn utan för att elda på hatet. Presidentvalet närmar sig och Trump är inställd på att vinna. Han tar varje tillfälle i akt att underblåsa anhängarnas ilska. Händelserna i Kenosha är ett gyllene tillfälle för honom att öka splittringen i landet.

Till och med bland republikaner finns det en oro för vad ett Trumpbesök i Kenosha kommer att innebära. Miles Taylor – som är ansluten till organisationen Republican Political Alliance for Integrity and Reform (Repair) – påpekade att ett presidentbesök kan ha en lugnade effekt, men i detta fall tvivlar han på det: ”Mitt problem är att Donald Trump åker till dessa platser för att politisera ytterligare. Om han hade åkt för att förmedla ett enande budskap, men jag är skeptisk.”

De varnande rösterna verkar få rätt. Under måndagen gick Trump ut och gav sitt stöd till Rittenhouse och menade att 17-åringen hade agerat i självförsvar.

Trumps besök i Kenosha innebar inte heller någon försoning. Istället passade han på att beskriva de som protesterar mot polisens övervåld som ”inhemska terrorister”. Vidare anklagade han demokratiska politiker för att uppmuntra ”agitatorer och anarkister”. Trump avstod från att träffa Jacob Blakes familj med hänvisning till att de ville ha en advokat närvarande.

Bortsett från allt annat så riktar de eskalerande motsättningarna och sammandrabbningarna befolkningens blickar bort från presidentens katastrofala hantering av Coronapandemin. I dagsläget har pandemin skördat över 180 000 liv och kastat miljoner människor ut i arbetslöshet, med resultatet att över 30 miljoner går hungriga till sängs varje dag, enligt siffror i Guardian.

”Lag och ordning” har blivit Trumps paradord på Twitter. Samtidigt struntar han själv ganska blankt i allt vad rättsstat heter, uppviglar gärna allt vad han förmår och har till och med antytt att han tänker sitta kvar som president, oavsett om han vinner valet eller ej. Så agerar en diktator, inte en demokratiskt vald ledare.

Emma Lundström