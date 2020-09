Regimkritiker tystas i Indien

▶ Två katastrofala utvecklingar sker parallellt

▶ Regimkritiska aktivister och journalister grips

▶ Indien har snabbaste spridningen av Covid-19

KOMMENTAR

När pandemin kom till Indien fanns det en stor oro för hur landets många fattiga skulle drabbas. De människor som är tvungna att arbeta varje dag för att få ihop till brödfödan och för vilka social distansering är en lyx de inte har råd med.

De första månaderna spreds dock viruset långsammare än befarat. Det som märktes först var den ekonomiska kris som följde på den omedelbara nedstängningen av landet. I Indien har miljontals arbetare flyttat från sina hemregioner i jakt på arbete. När de jobben plötsligt försvann i och med Coronakrisen, så tvingades de ut på vägarna för att ta sig hem. En enorm folkvandring satte fart. Virustestningen av dessa människor var i princip obefintlig. Under senaste månaderna har dessutom spridningen av Covid-19 tagit fart på allvar.

Men det finns de som har sett pandemin som ett gyllene tillfälle. Bland annat landets premiärminister, Narendra Modi, och hans hindunationalistiska regeringsparti BJP.

Guardians korrespondent i Indien, Hannah Ellis-Petersen, pekar på att det – mitt i den humanitära katastrofen – finns ett mindre påtagligt, men samtidigt oroande offer: den indiska demokratin.

Månaderna innan Covid-19 drabbade Indien hade landet sett de första massprotesterna mot Modi och hans regering. Miljontals människor från olika samhällsskikt hade gått ut på gatorna i protest mot en ny medborgarskapslag, CAA, som sågs som djupt diskriminerande mot muslimer. Framförallt hade kvinnor i olika åldrar deltagit i enorma sit-in-protester.

För så gott som samtliga demonstranter var det första gången de överhuvudtaget deltog i en politisk aktion och trots polisvåld och fördömanden från BJP-regeringen, vägrade de att låta sig tystas.

Så kom Covid-19. Narendra Modi fick plötsligt en unik möjlighet att stänga ned Indien, rensa bort alla demonstrationer mot regimen och förbjuda folksamlingar. När världen var upptagen med pandemin, tog Modi ett auktoritärt järngrepp om landet.

I Delhi började polisen att gripa många av dem som hade varit aktiva i protesterna mot CAA. De anklagas för terrorism. Enligt Guardian har även över 50 journalister – som har rapporterar kritiskt kring Modis hantering av Coronakrisen – gripits.

En av alla de regimmotståndare som grips i Indien just nu, är Umar Khalid. Den framstående studentaktivisten greps under natten till måndagen och anklagas bland annat för att ha uppviglat folk inför upploppen i Delhi i februari år.

Delhiupploppen skedde under tre dagar. Under de dagarna skakades staden av ett religiöst våld som landet inte sett på länge. Både hinduer och muslimer begick våldsamma handlingar, men muslimerna drabbades värst. Beväpnade hindumobbar attackerade enskilda personer, brände ned tusentals hem och flera moskéer. Av de 53 människor som dog var 40 muslimer.

Gnistan som startade upploppen var, enligt Guardian, ett tal av Kapil Mishra, en av ledarna inom BJP. Politikern hotade att använda våld för att avhysa en grupp fredliga muslimska demonstranter.

Amnesty har i en rapport visat att polisen i Delhi begick brott mot de mänskliga rättigheterna under upploppen. Poliser ska bland annat ha misshandlat muslimer och gått tillsammans med hindumobbarna.

Enligt Delhipolisen var det istället pro-demokratiska aktivister och studenter som piskade upp hatet. Sådana som Umar Khalid.

Umar Khalid var mycket involverad i protesterna mot CAA. Nu anklagas han för att vara ”hjärnan bakom upploppen”. Han anklagas också för att ha uppviglat folk i ett tal som han höll på det universitet han då gick på. I talet ska Khalid ha sagt: ”Vi kommer inte att bemöta våld med våld. Vi kommer inte att bemöta hat med hat. Om de sprider hat, kommer vi att svara med kärlek.”

Aktivister och politiker har protesterat mot gripandet och Khalids far, politikern Syed Qasim Rasool Ilyas från Indiens Välfärdsparti, säger till Guardian att det ”inte är något annat än ett försök till att mota in aktivister i ett hörn och tysta de regimkritiska rösterna”.

Ingen av de i upploppen inblandade poliserna eller BJP-politikerna har förhörts eller gripits.

En politiker från oppositionspartiet, Dr Shashi Tharoor, twittrade i samband med gripandet av Umar Khalid, att premiärministern ”säger att han välkomnar kritik, men glömmer att nämna vad den får betala som höjer rösten.”

Emma Lundström

■ Med omkring 7 000 nya fall om dagen är Indien just nu det land i Världen där Covid-19 sprids snabbast. Totalt har mer än fem miljoner indier smittats och över 8 200 personer har avlidit i sjukdomen