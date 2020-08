USA:s vänsterkvartett sopar banan i primärvalen

▶ Icke-vita progressiva vänsterkvinnor på frammarsch i Demokraterna

▶ Ayanna Pressley, Ilhan Omar, Rashida Tlaib och AOC segrar i primärvalen

▶ The Squad: ”Vi blev valda för att tala för och representera de som ignorerats”

KOMMENTAR

Nu står det klart att samtliga medlemmar i vänsterkvartetten The Squad segrat i primärvalen för Demokraterna. Detta bekräftades när Minnesotas Ilhan Omar i förra veckan besegrade advokaten Antone Melton-Meaux.

Melton-Meaux bedrev en ovanligt penningstinn primärvalskampanj. Han hade även betydligt större ekonomiskt stöd från utomstående grupper än Omar. Trots detta försvarade Ilhan Omar den plats i USA:s representanthus som hon vann 2018. I slutändan blev rösträkningen inte ens spännande. Jämfört med valet för två år sedan, så ökade hon också vinstmarginalen med nästa tio procentenheter och fick cirka 30 000 fler röster.

Alexandra Rojas – ledare för organisationen Justice Democrats, som stöder vänsterkandidater inom Demokraterna – kommenterade resultatet: ”Trots all uppmärksamhet som läggs på deras motståndare och alla pengar som spenderas för att attackera dem, så vinner The Squad. Den växer och är här för att stanna.”

Ilhan Omar tillhör Minnesota Democratic–Farmer–Labor Party. Som åttaåring flydde hon inbördeskriget i Somalia med sin familj och tillbringade fyra år i flyktingläger i Kenya innan de kunde ta sig till USA. När Omar – i mellanårsvalet 2018 – vann platsen i USA:s representanthus, blev hon, tillsammans med Rashida Tlaib, en av de två första muslimska kvinnorna i USA:s kongress. Hon är också den första kvinnan med hijab och den första flyktingen som har valts till kongressen.

Hennes politiska plattform ligger i linje med de övriga i den framväxande vänstern. I den märks frågor som krav på allmän sjukförsäkring, rätt till gratis utbildning och höjda minimilöner.

När segern stod klar kommenterade Ilhan Omar den på twitter med orden: ”I Minnesota vet vi att organiserade människor alltid besegrar organiserade pengar. Ikväll vann vår rörelse inte bara en seger. Vi fick ett mandat för förändring. Trots att utomstående intressen försökte besegra oss, så slog vi återigen rekord i valdeltagande. Trots attackerna har stödet till oss bara vuxit.”

Vidare skrev Omar att valet inte handlade om henne utan om ”en dagordning djupt rotad i människors vardagliga kamp – och om företagen och högerns donatorer som känner sig hotade av detta”. Hon underströk också att valet handlade om att stå upp mot en president som lovat att stänga ute en grupp människor från USA baserat enbart på deras muslimska identitet, en president som kallar de muslimska länderna för ”rövhålsländer” och som hotar att skicka landets muslimer tillbaka dit. Med dessa ord anspelade hon på hur Donald Trump förra sommaren attackerade medlemmarna i The Squad.

Ayanna Pressley, som tillsammans med Ilhan Omar, Rashida Tlaib och Alexandria Ocasio-Cortez utgör The Squad, sade vid det tillfället: ”Var medveten om att vi är fler än fyra människor. Vi blev valda för att tala för och representera de som ignorerats, de som stängts ute och lämnats på efterkälken.”

Nu ser The Squad ut att även rent konkret vara större än en kvartett. I deras grupp i representanthuset kommer åtminstone Cori Bush från Missouri och Jamaal Bowman från New York också att ingå. Bägge dessa vann mot ledamöter som suttit länge i kongressen och som hade starkt stöd från etablissemanget inom Demokraterna.

Working Families Party kon­staterade, efter framgångarna för The Squad, att ”konservativa Demokrater attackerade tre progressiva icke-vita kvinnor och de slog ut noll av tre”. Den fjärde medlemmen av The Squad, Massachusetts Ayanna Pressley, möter ingen motståndare alls, varken när hon ställer upp för omval den första september, eller i valet i november. Hon har alltså redan vunnit.

Emma Lundström