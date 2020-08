Nya vänstersegrar i USA

De pågående primärvalen för Demokraterna i USA har inneburit fortsatta framgångar för vänstern. I Michigan försvarade den palestinsk-amerikanska kongressledamoten Rashida Tlaib, förra tisdagen, sin plats mot utmanaren Brenda Jones. Tlaibs seger var betydelsefull eftersom hon har pekats ut som den medlem av The Squad som löpte störst risk att förlora sin plats i Representanthuset.

The Squad är smeknamnet på den grupp om fyra kvinnliga kongressledamöter i Demokraternas vänsterflygel som utmärkt sig på sista tiden, dels genom sin hårda kritik av Donald Trump, men också genom att komma i konflikt med ledningen för Demokraterna i sina försök att föra partiet åt vänster.

I gruppen ingår, förutom Rashida Tlaib, även Ilhan Omar från Minnesota, Ayanna Pressley från Massachusetts och Alexandria Ocasio-Cortez från New York.

När valresultatet väl stod klart, kommenterade Rashida Tlaib det på sitt twitterkonto: ”Tidningsrubrikerna sade att jag var den mest sårbara medlemmen av The Squad. Mitt lokalsamhälle svarade igår kväll och sade att vår ’Squad’ är stor. Den inkluderar alla som inser att vi måste hjälpa varandra och prioritera folket före profiten. Den är här för att stanna och den blir bara större.”

Tlaib vann en jordskredsseger trots att utmanaren, Brenda Jones – ordförande i Detroits stadsfullmäktige – fick omfattande ekonomisk uppbackning från en så kallad super PAC. Super PAC:s är organisationer som resursstarka individer och företag kan använda för att slussa in stora summor pengar i politiken och därigenom kringgå reglerna för kampanjfinansiering.

Den super PAC som stödde Jones mot Tlaib, Concerned Citizens for Michigan, är grundad av bland andra Donald Foss. Foss, som vanligtvis bara donerar till republikaner, har byggt sin förmögenhet genom att starta företag som erbjuder snabba lån till ockerränta.

När Rashida Tlaib blev kongressledamot 2018, vann hon mycket knappt mot just Brenda Jones. Denna gång blev alltså segermarginalen betydligt större. Huffington Post noterar att det verkar som att Tlaibs politiska linje, som utsatts för hård kritik från högern inom Demokraterna, inneburit ett ökat stöd från progressiva aktivister och arbetarklassväljarna i hennes valdistrikt. Bland de frågor som hon har drivit återfinns allmän sjukförsäkring, höjd minimilön till 15 dollar och kostnadsfri utbildning. Hon har också arbetat hårt för att förbättra folkhälsan och höja levnadsstandarden i det fattiga område som hon representerar.

Bland annat har hon varit pådrivande för ett nyligt beslut i Representanthuset om en stor satsning med federala medel för att bekosta ett utbyte av blyinfattade vattenledningar.

Rashida Tlaib har också inrättat fyra servicekontor för att boende i området hon representerar ska kunna ta upp saker de vill förändra. I samband med att Covid-19 drabbade Detroit med omnejd mycket hårt i mars-april, så omvandlades dessa till mottagningar för att slussa patienter vidare till rätt plats i den hårt belastade sjukvårdsapparaten.

När hon intervjuades av Huffington Post i maj berättade Rashida Tlaib att hon ser kampen mot rasism och fattigdom i Detroit som en del av en global kamp för värdighet, inklusive den i de ockuperade palestinska områdena där hennes farmor bor: ”Jag har den här kopplingen mellan det som händer i Detroit och det som händer i Palestina och det gör mig till mer av en kämpe i dessa frågor och det driver mig att säga sanningen om det som sker.”

Tlaib är en stark anhängare av den Israelkritiska Boycott, Divestment and Sanctions-rörelsen, vilket resulterat i att hon nekats inträde i landet.

I det livestreamade segertalet till sina anhängare sa Rashida Tlaib: ”Jag är segerviss angående den rörelse vi har startat. Vårt land är redo, det är redo för sådana som mig och andra som säger: det får var nog nu, nog med företagens girighet, nog med attackerna på våra familjer.”

Att USA är redo för fler vänsterpolitiker visade sig redan samma tisdagskväll när sjuksköterskan Cori Bush besegrade William Lacy Clay i primärvalet i Missouri.

William Lacy Clay hade då varit kongressledamot i tjugo år. Han valdes 2000 in i Representanthuset på en plats som hans far just lämnade. Fadern hade innehaft platsen i 32 år.

Genom sin överraskande seger bröt Cori Bush alltså en politisk dynasti som spände över mer än ett halvsekel.

Cori Bush engagerade sig politiskt 2014 och blev en av de mest framträdande gestalterna i protesterna mot polisens dödskjutning av Michael Brown i Ferguson, Missouri. Hon utmanade William Lacy Clay redan i primärvalet 2018 och förlorade. Men hon gav inte upp och denna gång visade det sig att väljarna ville ha mer progressiv företrädare.

Bush har jämförts med Alexandria Ocasio-Cortez. Hennes försök att utmana Clay 2018, skildras i dokumentären Knock Down the House, som även följer AOC:s kampanj det året.

I talet till sina anhängare, efter att segern stod klar, kommenterade Cori Bush hur journalister och politiska kommentatorer dömt ut hennes vinstchanser: ”De räknade ut oss och beskrev mig som enbart en demonstrant, en aktivist utan namn, titel och pengar. Men idag ställde befolkningen i St Louis upp för mig.”

Vidare deklarerade Bush i sitt segertal: ”Det är historiskt att just detta av alla år så skickar vi en ensamstående, svart, arbetarklassmamma, som har kämpat för Black Lives sedan Ferguson, hela vägen till kongressens salar.”

Segern för Cori Bush blir inte mindre imponerande av att hennes motståndare William Lacy Clay hade stöd av flera personer inom Demokraternas etablissemang, bland annat Representanthusets talman Nancy Pelosi och den av Joe Biden i veckan utsedda vicepresidentkandidaten Kamala Harris.

Stödet för Bush kom från bland annat Democratic Socialists of America och Justice Democrats, en grupp som stödjer kandidater som utmanar demokrater med kopplingar till storföretag. Hennes politiska plattform innehöll krav på höjd minimilön till 15 dollar, kostnadsfri utbildning och allmän sjukförsäkring. Detta var centrala punkter i Bernie Sanders presidentkampanj och Bush var också en ledande företrädare för kampanjen i Missouri. Hennes kampanj hade också stöd av Sanders vilket hon lyfte fram i sitt segertal: ”Låt mig också tacka någon som ställde sig bakom mig fastän han inte behövde det … jag talar om Bernie Sanders.”

Sanders själv hyllade Tlaib och Bush och kommenterade deras framgångar: ”Så vad säger dessa segrar oss om det rådande läget? Låt ingen lura er. Sanningen är att, trots motstånd från mäktiga särintressen, så håller vi på att omvandla amerikansk politik. Den politiska revolutionen får mer och mer stöd.”

I och med att både Rashida Tlaib och Cori Bush vann primärval i valkretsar där Demokraterna är exceptionellt starka så är de i princip garanterade att ta plats i Representanthuset efter valen i november. Deras framgångar följer på tidigare vänsterframgångar i primärvalen i Illinois, New York och Nebraska. En av de ledande progressiva företrädarna, Keith Ellison, statsåklagare i Minnesota, kommenterade detta: ”Det finns många sätt att se på detta, men jag tror att det är bevis på att Bernie hade rätt. Han kanske inte vann själv, men hans rörelse vinner och den kommer att fortsätta vinna.”

Emma Lundström