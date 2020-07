”Folk luras att köpa undermåliga lägenheter”

▶ Skumma fastighetsbolag bildar egna bostadsrättsföreningar

▶ Hyreslägenheter ombildas och säljs i skandalhusen i Rågsved

▶”Lagstiftningen är vek och det utnyttjas av de här gängen”

Ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter sker i regel bara om det finns en majoritet av hyresgäster i en fastighet som vill bilda en bostadsrättsförening och köpa loss sina lägenheter. Men det kan också ske på ett fulare sätt genom att fastighetsägaren själv bildar en bostadsrättsföreningen under falska premisser. I Stockholmsförorten Rågsved finns två skandalomsusade höghus där detta just nu pågår. Internationalen har talat med Bengt Öhman, som är jurist på Hyresgästföreningen, och som vill varna såväl hyresgäster som framtida bostadsrättsägare för det här.

– Vi är ju ingen organisation för bostadsrättsköpare. Men den som får betala för det här är först och främst hyresgästen som förlorar sin trygghet, och i ekonomiska termer blir det de framtida bostadsrätts­ägarna som får ta smällen av fuskrenoveringarna och ett dyrköpt hus, säger han.

– Det här är ganska vanligt. Det finns flera gäng som håller på med den här affärsmodellen nu och tömmer hus och sätter in eget folk som ombildar, för att sedan sälja vidare. Det finns jättemycket pengar att tjäna på det här.

De två aktuella sjuvåningshusen på Bjursätragatan har en lång bakgrundshistoria trots att de knappt är tio år gamla. Ursprungligen uppförda som små hyreslägenheter för studenter är de byggda av enklare trämoduler, vilket fram tills nyligen inte var tillåtet för så höga hus. Byggherren var ett ökänt värmländskt företag som heter Lelånghus, och Bengt Öhman beskriver husen som rena fuskbyggen.

– De hålls ihop i toppen med spännband, och huset rör på sig eftersom det inte är stabilt, berättar han.

Något som ledde till att hissarna fick användningsförbud eftersom det var farligt att åka med dem. Dessutom hade husen från början en undermålig brandsäkerhet, vilket ledde till att värden tvingades installera en extra brandutgång. Vilket var tur, eftersom det senare utbröt en eldsvåda i ett av husen.

– Jag har talat med hyresgäster som nätt och jämt lyckades ta sig ut. Några hamnade på sjukhus, men det är ett under att ingen dog, säger Bengt Öhman.

Därefter har husen sålts till det Malmöbaserade företaget SIG Invest, via ett dotterbolag som heter Vallhunden fastighets AB, som därefter skapade bostadsrättsföreningen Vallhunden för att genomföra en ombildning med syfte att sälja ut de tidigare hyreslägenheterna som bostadsrätter och göra en vinst på det.

– Det här är ett gäng som har hållit på med den här typen av affärer tidigare. Affärsupplägget går ut på att de köper sanerings­mogna fastigheter, gärna där den tidigare hyresvärden inte har varit så generös med förstahandskontrakt. Så kastar man ut folk som går att kasta ut, och gör en snabb kosmetisk renovering så att lägenheterna ser snygga ut, men stambyte och sånt är man inte så noga med för det syns inte när man säljer, säger Bengt Öhman och berättar vidare:

– Så sätter man in bulvaner, vilket man har gjort i det här fallet, som bildar en bostads­rättsförening som köper huset dyrt. Då saknas det här naturliga motpartsförhållandet, när de säljer fastigheten till en bostadsrättsförening som fastig­hetsägaren själv kontrollerar. Och sen sitter de med ett stort antal tomma lägenheter som de säljer som bostadsrätter framöver. De gör nån sorts dubbelvinst. Först har man sålt huset till sig själv, och sen säljer man lägenheterna och tjänar pengar på det.

Nu under sommaren har annonser för de här lägenheterna på Bjursätragatan börjat dyka upp, och man använder sig av flera mäklarfirmor för att få spridning och så att det ska se seriöst ut.

– Nu tror jag att det är tre mäklarföretag som är igång och lägger ut annonser för lägenheterna. Det är ett 30-tal lägenheter i varje hus. Det finns en del hyresgäster som bor kvar i huset, som sannolikt aldrig kommer att köpa heller. Och så finns det nån eller några hyresgäster som vill köpa för att sälja, för de har gått på att de ska kunna tjäna pengar på det där. Så det är fler lägenheter som kommer läggas ut, och på ett eller annat sätt hör de till det här gänget som kommer håva in kosingen. Nu vill de inkassera så fort som möjligt och lämna ifrån sig ansvaret för de här husen, säger Bengt Öhman.

– De som sen köper lägenheterna har ingen koll på vad man köper utan utgår från att det är en riktig bostadsrättsförening som har koll på läget, och att huset är i bra skick. Dessutom är det inga tvåor som det står i annonserna. Det är ettor allihopa. Man har gjort om förråden och påstår att det är ett extra rum. Det är många som samverkar, jag är helt övertygad om att de här mäklarna också vet vad som pågår.

Till saken hör också att annonserna uppmanar juridiska personer att köpa lägenheterna som en investering för att hyra ut dem i andra hand som en bra affär.

– Det går ju egentligen emot hela grejen med en bostads­rättsförening, som bygger på att de boende vill förvalta husen själva. En seriös bostadsrättsförening vill inte ha massa spring av tillfälliga hyresgäster och främmande människor. Det leder till otrygghet. Hade hyresgästerna velat göra en riktig ombildning så skulle de ju inte rösta för att det skulle vara tillåtet att hyra ut lägenheterna på det här viset. Det är egentligen det yttersta beviset för att det är en fastighetsägarombildad fastighet, säger Bengt Öhman.

– Lagstiftningen mot dem som håller på med fuskombildningar är vek och det utnyttjas av de här gängen. De utnyttjar också människors okunskap och utsatthet, och det är nästan värst av allt. Det finns ingen myndighet som kontrollerar det här. Staten och samhället tar inte ansvar för att det här genomförs på ett schysst och korrekt sätt. Det är en typisk trend sedan ett 20-tal år tillbaka.

Per Leander