”Palmemordet är inte mera löst idag, än det var igår”

▶Gunnar Wall: ”Jag tror inte att Skandiamannen är gärningsmannen”

▶Inga nya tekniska bevis eller tydliga vittnesuppgifter har presenterats

▶Kritik mot beslutet att lägga ner utredningen, mordet är långt ifrån löst

På onsdagen hölls så äntligen den sedan i vintras utlovade presskonferens med åklagaren Krister Petersson och spaningschefen Hans Melander, då vi efter mer än 34 år skulle få svaret på frågan om vem som mördade statsminister Olof Palme på Sveavägen den 28 februari 1986. Men presskonferensen blev på många sätt ett antiklimax. Åklagarsidan påpekade att man inte hade tillräckligt med bevis för att det skulle räcka till fällande dom, men ville ändå peka ut Stig Engström – den så kallade Skandiamannen – som sannolik mördare. Eftersom han dog år 2000 kan det ändå inte bli tal om någon rättegång, men utredarna menar ändå att saken nu är avklarad och lägger ner mordutredningen. En av de som är kritiska till dessa slutsatser är författaren Gunnar Wall, som skrivit flera prisbelönade böcker om Palmemordet.

– Det är inte mera löst idag, än det var igår. Jag tror inte att Skandiamannen är gärningsmannen, säger han till Internationalen.

”Skandiamannen” Stig Engström arbetade i Skandiahuset på Sveavägen alldeles i närheten av mordplatsen och lämnade sin arbetsplats ungefär samtidigt som mordet ägde rum. Han kontaktade själv polisen dagen efter mordet och påstod att han hade varit med och försökt rädda livet på Olof Palme med första hjälpen. Något som inget av de andra vittnena vid platsen har kunnat bekräfta. Stig Engström avvisades tidigt i mordutredningen som en mytoman, men blev först på senare år aktuell som misstänkt gärningsman och är alltså den som åklagaren Krister Petersson nu vill ge skulden för mordet. Trots att det inte har framkommit någon ny teknisk bevisning som kan binda honom till det.

– Jag blev överraskad att Petersson gjorde ett utpekande av Stig Engström utan att ha några nya bevis att lägga fram. Vi fick veta att utredarna har jobbat med Engström sedan sommaren 2017, alltså i tre år, men de har inte kommit fram till något nytt överhuvud taget. Det var bara en lång upprepning av kända omständigheter, som dessutom var väldigt ensidigt rapporterade, och som handlar om att Engström tycks ha gett en mycket mera positivt bild av sitt eget agerande på mordplatsen än vad han får stöd för från andra vittnen, säger Gunnar Wall, och fortsätter:

– Därtill presenterar man enstaka vittnesuppgifter om personen som sågs springa från mordplatsen som tolkas väldigt, väldigt hårt för att få ihop det med att Stig Engström kan ha varit gärningsmannen. Samtidigt kan man inte visa att han hade tillgång till något vapen, huruvida han väntade på paret Palme eller stötte på dem av en slump, eller ens om han hade några starka motiv.

Gunnar Wall tycker inte att misstankarna mot Skandiamannen väger tyngre än någon annat av de många olika teorier om mordet som har florerat under åren.

– Man skulle kunna ta hundra olika teorier om vem som är mördaren och välja ut väldigt selektivt vad som finns i de spaningsuppslagen och snickra ihop lika övertygande historier för den som inte är insatt. Petersson säger ju själv också att det här inte skulle räcka till ett åtal, men han beslutar sig ändå för att göra ett utpekande av en avliden person och därefter lägga ner utredningen utan att han ens själv anser att det är löst, säger Gunnar Wall och är kritisk mot att utredningen läggs ner.

– Vi har idag en lagstiftning som säger att mord inte ska preskriberas. Det hade varit mer logiskt om man sa att det finns inga spår att gå på just nu så man lägger utredningen på is tillsvidare, men om det kommer in något nytt så fortsätter utredningen. Det här är ett underligt sett att avsluta det hela på. Frågorna kvarstår, diskussionerna om vad som hände kommer att kvarstå. Det tycker jag är angeläget ur ett perspektiv om vad som har hänt i Sverige under de här årtiondena. Det handlar både om svaret på frågan om vem eller vilka som utförde mordet, och hur rättsapparaten har hanterat det här.

Under presskonferensen sa spaningsledaren Hans Melander att han fortfarande tyckte att Sydafrikaspåret var intressant – det vill säga att mördaren kan ha haft koppling till apartheidregimen i Sydafrika som Olof Palme ofta kritiserade – men att utredarna av oklara anledningar inte kunde gå vidare med det spåret.

– Det är ett tecken på att det finns andra uppgifter som fortfarande är av intresse, som de inte har kommit vidare på, vilket kanske har berott på att de satsade allt på Stig Engström. Men det uttalandet från Melander var en indirekt indikation på att Sydafrikaspåret fortfarande skulle kunna vara tänkbart, men att de ännu inte har hittat någonting som skulle kunna bekräfta det. Men det är svårt att veta hur mycket de har letat, säger Gunnar Wall.

Sista frågan, kommer du skriva någon mer bok om det här?

– Det tror jag!

Per Leander