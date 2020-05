Jan-Olov Carlsson: ”Nu måste vi slå tillbaka hårt!”

▶ Förslaget om försämringarna av LAS har läckt ut i media

INTERVJU

I söndags kunde SVT:s Agenda presentera grunderna i den utredning med förslag på ändringar av Lagen om anställningsskydd (LAS) som ska presenteras för regeringen den 1 juni. Internationalen har talat med IF Metalls Jan-Olov Carlsson på Volvo lastvagnar i Umeå, som är en av initiativtagarna till en facklig budkavle till försvar för LAS. Han menar att det som nu har kommit fram är värre än vad han räknat med.

– Av det som har läckt ut nu så kan man konstatera att det här är ett fruktansvärt angrepp mot den arbetsrättspraxis som vi har här i landet. Det här är mycket längre gånget än vad jag ens kunde drömma om. Att det här presenteras av en socialdemokratisk regering är häpnadsväckande. I grund och botten är det ett extremt arbetarfientlig förslag, säger han.

Förslaget har två huvudpunkter varav den ena skulle innebära ett avskaffande av saklig grund för uppsägning.

– Det innebär att arbetsgivaren kan bestämma när någon får gå, utan att behöva motivera varför. Idag funkar det så att arbetsgivaren måste ange saklig grund för uppsägning, och sen måste man ha en förhandling med facket, och frågan kan tas till arbetsdomstolen. Nu försvinner hela den processen, förklarar Jan-Olov Carlsson.

– I formell mening kunde arbetsgivaren redan nu kringgå det här genom att betala skadestånd, men det kan bli ganska dyrt. Om det här går igenom kan man utan problem göra sig av med vem man vill utan att det kostar något.

Den andra stora ändringen i förslaget innebär ytterligare en uppluckring av turordningsregeln, det vill säga flera undantag från ”sist in, först ut”-principen.

– Turordningsregeln förändras så att man får göra undantag för fem personer, istället för två idag. Det påverkar inte jättemycket inom stora företag där man har annan ordning, men för de som jobbar på mindre arbetsplatser innebär det en stor osäkerhet och rättslöshet. Utan att motivera kan arbetsgivaren låta fem nyanställda stanna, och säga upp fem trotjänare som man av en eller annan anledning vill bli av med, säger Jan-Olov Carlsson:

– Så även där innebär det en allvarlig försämring av anställningsskyddet och är ett frontalangrepp mot den kanske viktigaste delen av arbetsrätten enligt fackens perspektiv.

Hur går det med er budkavle?

– Den tar upp just de här frågorna och riktar sig både till de fackliga ledningarna och till partierna. Vad gäller saklig grund-begreppet så verkar det finnas en enighet inom alla fackföreningar om att den försämringen inte får ske. Det innebär att det blir svårt för regeringen att lägga fram det här nu utan att få en kraftigt reaktion från hela fackföreningsrörelsen, säger Jan-Olov Carlsson och fortsätter:

– Det finns en risk att det pågår ett utpressningsspel nu, där facken är eniga om att försvara saklig grund-begreppet, men är beredda att gå med på en försämringar av tur­ord­ningsregeln. Fortfarande är ju regeringens mål att parterna på arbetsmarknaden ska komma fram till en egen gemensam överenskommelse, så att man inte behöver lagstifta om det här. Och det här förslaget kan vara ett sätt att sätta press så att förhandlingarna om turordningsregeln får fortsätta. Då kan vi möjligtvis rädda saklig grund-begreppet, men förlorar hela striden om turordningsregel. Så vi måste öka trycket, vad gäller båda frågorna, och uppmana till strid mot regeringsförslaget. Vi måste slå tillbaka hårt nu!

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt har sagt att han tänker fälla regeringen om förslaget läggs fram. Något som Jan-Olov Carlsson tycker är bra.

– Ja, det är bra. Det är konsekvent i linje med vad han sa omedelbart i samband med januariöverenskommelsen. Det är två frågor som Sjöstedt sa att han skulle fälla regeringen på. Det ena var införandet av marknadshyror, det andra är försämringar i anställningstryggheten. Så ska man behålla någon trovärdighet från Vänsterpartiets sida så måste man stå fast vid det här och sätta press på regeringen, säger Jan-Olov Carlsson:

– Det finns ju en möjlighet nu också för en socialdemokratisk regering att backa från januari­överenskommelsen till följd av corona-krisen. Den har ju skapat en helt annan situation och nya förutsättningar. Nu har sossarna möjlighet att faktiskt gå till motoffensiv och säga att det är inte möjligt att göra det här under pågående pandemi, med en massarbetslöshet och oordning på arbetsmarknaden. Men vi har inte sett några sådana tecken än tyvärr, det har snarare varit uttalanden från socialdemokratiska regeringsmedlemmar om att det här ska genomföras. Så om det är någon gång vi behöver ett rosornas krig så är det nu. Den fackföreningsrörelse som böjer såg för någonting sådant här har tappat all sin trovärdighet.

Per Leander