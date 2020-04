Sevärd polsk film om kyrkans övergrepp

För den som i coronatider vill gå på bio är utbudet klart begränsat. Men fortfarande finns det en handfull biografer som håller öppet. I Stockholm fortsätter Zita Folkets Bio tills vidare sina visningar av kvalitetsfilm som vanligt. Och det finns alltid gott om plats i salongerna för den som vågar sig ut.

Just nu visas bland annat den mycket sevärda polska filmen Corpus Christi, som sägs vara inspirerad av verkliga händelser. Daniel är en ung man som just är på väg ut ur fängelset. Under sin tid bakom galler har han kommit att bli fängelseprästens nära medhjälpare. Daniels dröm är att själv studera till präst, men eftersom kyrkan inte accepterar dömda brottslingar i den rollen är detta en omöjlighet.

I stället skickas han direkt efter frigivningen iväg för att anställas i ett sågverk ute på landet. Men framme på plats drar han sig genast undan. Efter att i förbigående ha påstått sig vara präst, hamnar han mer eller mindre av en slump som vikarie för ortens kyrkoherde. Halvt motvilligt glider han snart in i rollen med hull och hår.

Det Daniel saknar i kunskap om den katolska liturgin ersätter han med inspiration. Och han blir snart omtyckt och uppskattad, både som predikant och som samhällsmedborgare.

Daniel är en mycket sammansatt person. Den hänsynslösa och våldsamma busen finns fortfarande kvar, men han visar sig samtidigt ha helt andra sidor. Hans starka engagemang för dem som drabbats av byns stora trauma är uppenbarligen ärligt. När han stöter på motstånd från byns starke man, sågverks­ägaren, som inte vill att någon ska börja peta i det förflutna, är Daniel inte beredd att vika sig.

Givetvis kan Daniel inte undkomma sitt eget förflutna i längden, och för honom finns inget lyckligt slut. Men där kyrkan valt att kapitulera för makten lyckas han ändå göra en skillnad.

Filmen Oscarsnominerades, och huvudrollsinnehavaren Bartosz Bielenia belönades bland annat med priset för bästa manliga skådespelare vid Stockholms filmfestival i november

För katolska kyrkan i Polen är filmen knappast smickrande. Och detta bara drygt ett år efter att filmen Kler, som setts av över fem miljoner polacker, skildrade en pedofilskandal inom kyrkan. Till stor förbittring för Polens hycklande högernationalistiska regering.

Jan Czajkowski

FILM

Corpus Christi

Produktionsår: 2020

Regi: Jan Komasa