”Kampen kommer att fortsätta både inom och utom Hyresgästföreningen”

▶ Kristofer Lundberg utesluts för budgetunderskottet

▶ Förbundsstyrelsen ville ha bort honom av andra skäl

▶”Ingen ska låta sig luras att det här inte var politiskt”

På tisdagen kom beskedet att Hyresgästföreningens förbundsstyrelse enas om att utesluta Kristofer Lundberg, regionordförande för Hyresgästföreningen i Västra Sverige samt i Angered. ”Anledningen är de allvarliga ekonomiska oegentligheterna som har skadat både Angeredsföreningen men också regionen Västra Sverige”, skriver förbundsstyrelsen i ett pressmeddelande och menar vidare att ”den externa utredningen av jurister, en utredning av yrkesrevisorer och en rad mail och fakturor visar att regionordförande och ordförande för Hyresgästföreningen Angered har gjort sig skyldig till synnerligen allvarliga överträdelser av stadgar och andra styrdokument, inklusive de etiska reglerna.”

Den officiella anledningen till att Kristofer Lundberg utesluts är att han hålls ansvarig att hyresgästföreningen i Angered har ett underskott på runt 700 000 kronor till följd av icke-godkända inköp av annonser, något som han själv säger är resultatet av ett bedrägeri. Men som Internationalen tidigare har skrivit finns också i bakgrunden att den socialdemokratiskt färgade förbundsstyrelsen har försökt få bort Kristofer Lundgren sedan han blev vald till regionordförande 2018, eftersom han är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna. Därför menar han att beslutet var väntat.

– Det var hitåt det lutade. Men visst är det tråkigt och jag har lagt nio år av mitt liv åt att vara med och bygga Hyresgästföreningen. Jag har lagt 30 timmar i veckan de senaste två åren på ideellt arbete och organiserat mellan 500 och 2000 personer på aktiviteter varje månad. Och det här arbetet är förbundsstyrelsen beredd att offra för att behålla makt och privilegier och sina goda band till det socialdemokratiska partiet, säger Kristofer Lundberg till Internationalen.

Han är fortfarande övertygad om att beslutet var politiskt, eftersom Hyresgästföreningen i Stockholm också har ett underskott som är betydligt större.

– Jag tror inte att det är nån som låter sig luras av att förbundsstyrelsen gör gällande att uteslutningen handlar om 700 000 i underskott i Angered, med tanke på att Region Stockholm har ett underskott på 12 miljoner vilket de har haft under flera års tid. Och region­ordföranden i Stockholm sitter ju i förbundsstyrelsen, så att min uteslutning skulle handla enbart om ett underskott är svårt att tro, säger Kristofer Lundberg.

– Däremot utnyttjar de ju det här underskottet och det faktum att vi har utsatts för ett bedrägeri emot mig för att ha en möjlighet att utesluta mig. De har aldrig velat se mig som ordförande i Västra Sverige och gjorde allt för att jag inte skulle bli vald. Nu har de insett att det inte finns någon kandidat de kan ställa mot mig som skulle vinna. Då återstår bara de här traditionellt byråkratiska metoderna som socialdemokraterna använder sig av.

Vad ska du göra nu?

– Det finns ju ett lika stort behov av bostadspolitisk kamp även om jag är utesluten från Hyresgästföreningen. Vi ser hotet om marknadshyror, vi ser det lokala borgerliga styrets försök till ombildningar och utförsäljningar. Så mitt bostadspolitiska engagemang kommer att fortsätta, men under andra former, säger han:

– Det finns flera förtroendevalda som redan har aviserat att man vill bilda något nytt för att hålla uppe det vi ändå lyckats skapa i Västra Sverige. Vår folkrörelse försvinner inte med den här uteslutningen, kampen kommer att fortsätta men under andra former. Vilka former det blir återstår att se.

Menar du att Hyresgäst­föreningen kan splittras?

– Jag uppmanar ingen att lämna Hyresgästföreningen, men jag vet att besvikelsen är så stor att det finns de som kommer att göra det, och det vore oansvarigt att inte erbjuda dem någonting nytt. Men vi vill samverka med Hyresgästföreningen för att skapa de bästa förutsättningarna för hyresgästernas fortsatta organisering och kamp. Den kommer att fortsätta både inom och utom Hyresgästföreningen, säger han:

– Men min uppmaning till dem som är kvar i Hyresgästföreningen är att inte lita på välavlönade tjänstemän, för det finns inga garantier att inte andra kommer att utsättas för samma saker som jag har utsatts för. Lita bara på de föreningskamrater som ni har i kampen och delar era ideal.

Per Leander