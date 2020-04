Gratis filmtips i Coronatider

I filmen Who needs sleep? (2006) utforskar filmfotografen och dokumentärfilmaren Haskell Wexler de absurt långa arbetsdagarna inom den amerikanska filmindustrin. Fredrik Persson har sett den på nätet och rekommenderar den till alla som vill bryta sin isolering en stund.

Wexler intervjuar producenter, skådespelare, regissörer, fotografer, elektriker, sminköser och annat filmfolk — både stora och små namn — som alla vittnar om dygnets uppenbara töjbarhet när väl produktionen måste fortskrida till vilket pris som helst. Från sin egen personliga horisont som fotograf, verksam sedan 1940-talet, berättar Wexler en mer generell historia om den amerikanska arbetsmarknaden och om dess arbetare som idag har arbetsveckor som om det vore 1900-talets början.

En tragisk dödsolycka 1997, när fotoassistenten Brent Herschman somnade och körde ihjäl sig på väg hem från ett 19 timmars arbetspass, blev startskottet för en livlig debatt om arbetstidernas påverkan på liv och hälsa bland filmarbetare. Upprop startades bland yrkesfolk om att begränsa arbetsdagarnas längd. I samma veva började Haskell Wexler filma sin dokumentär, som alltså tog åtta år att färdigställa och som följer en både utom- och inomfacklig kamp för mänskliga arbetstider i Hollywood.

Amerikanska arbetare slogs och dog för kortare arbetsdag i den framväxande kapitalismens början. 8 timmars arbetsdag blev lag

1938 i USA. Men från att ha varit ett land som gick i spetsen för att förkorta arbetstiden har USA blivit det OECD-land där löntagare arbetar mest. För att kompensera stagnerade reallöner blir fler arbetstimmar en nödvändighet för flertalet; det kan också vara så att många arbetstimmar är en förutsättning för att bli garanterad kollektivavtalets sjukförsäkring. Haskell Wexler tar i Who needs sleep? ett materialistiskt grepp om Hollywood och visar att också historien om film är en historia om klasskamp.

Haskell Wexler var en flerfaldigt prisbelönad fotograf: han vann en Oscarsstatyett för bästa foto till Woody Guthrie-biografin Bound for Glory (1976) och han vann Independent Spirit Award for Best Cinematography för arbetet med John Sayles gruvarbetardrama Matewan (1987). Dessa är filmer som skildrat den amerikanska arbetarklassens historiska organisering. Who Needs Sleep? skildrar istället en nutida kamp vars krav — 12 timmars arbetsdag, 12 timmars vila — lika gärna hade kunnat varit hämtade från en tid då Woody Guthrie satt på ett tåg genom Kalifornien eller då United Mine Workers organiserade strejker i West Virginia.

Dokumentären skildrar att frågan i allra högsta grad är kontroversiell. Wexler försöker reda ut vem som har ansvaret för ohälsosamt långa arbetsdagar; han söker upp studioledare, arbetsmarknadsmyndigheter och fackligt ansvariga – men svaren är oftast otydliga. Frågan om arbetsdagens längd förblir en fråga som kostar för mycket; trängda fackföreningsledare står passiva inför frågan och myndighetspersoner menar att det inte ligger inom deras mandat att ta ställning till arbetstiderna.

Haskell Wexler, som en gång i tiden fått sparken av både Francis Ford Coppola (som fotograf till The Conversation) och av Miloš Forman (som fotograf till One Flew Over the Cuckoo’s Nest), har sällan haft problem att vara en jobbig jävel mot auktoriteter. I filmen kastar han fram systemets olika grindvakter i strålkastarljuset och klär av dem in på skinnet, en efter en. Om kapitalägare, myndigheter och fackbyråkrater inte kommer garantera någon rimligt långa arbetsdagar är det någon annanstans den verkliga makten ligger.

Så uttalar sig fotografen Nicola Pecorini, som jobbat mycket med Monty Python-medlemmen Terry Gilliam i dennes filmprojekt, och säger att det är kapitalism det handlar om och i slutändan är kapitalism med ett mänskligt ansikte en självmotsägelse. Och fotografen John Lindley säger att om förändring ska ske ligger kraften hos arbetarkollektivet: det är underifrån seger byggs och slutligen nås.

Who needs sleep? är inte en film om primärt film. Det är en film om varenda en som arbetar på en arbetsmarknad där mycket har hänt, till det sämre, sedan de stora arbetarkamperna tvingade fram omfattande arbetstidsförkortningar under 1900-talet. Med pedagogisk skärpa delger Haskell Wexler tittaren insikten att våra liv faktiskt hänger på att rätten till förkortade arbetstider hamnar på slagfältet igen.

Fredrik Persson

FILM

Who Needs Sleep? 2006

Regi: Haskell Wexler

Who needs sleep? finns i helhet gratis på www.vimeo.com