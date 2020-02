En resa in i människokroppen

Författaren Bill Bryson är mest känd för sina reseböcker. Jag har läst och gillat flera av dem. De är lärorika, lustiga och lite mysiga. Speciellt gillar jag A Walk in The Woods, där Bryson och en vän som också är i övre medelåldern försöker sig på den 350 mil långa vandringsleden i bergskedjan Appalacherna längs med hela USA:s östkust, inser att de är för gamla, ger upp, men ändå är ganska nöjda med den bit de lyckades gå. (A Walk in The Woods blev även en fin film 2015).

Bill Brysons nyaste bok är en annan typ av resebok, nämligen en guide in i den mänskliga kroppen. I samma småroliga stil går han i femhundra sidor igenom allt vi kan tänkas behöva veta om våra organ, från topp till tå, hur de fungerar och varför de ibland inte fungerar. Miljoner år av evolution har trots allt inte gjort våra kroppar perfekta. Att vi en gång i tiden började gå på två ben straffar sig genom att våra knän och höfter förr eller senare går sönder. Och varför har vi fått två njurar – när vi skulle kunna klara oss på en – stället för en extra uppsättning av något annat mera livsviktigt organ? Men precis som Friedrich Engels menar Bill Bryson att tummen var den viktigaste kroppsdelen för att vi skulle utvecklas till dagens människor genom att vi började greppa verktyg och kunde arbeta.

Här finns också plats för anekdoter. Som att George Washington troligen inte hade behövt dö av den förkylning han drog på sig 1799, om inte läkarna bestämt sig för att tappa 40 procent av hans blod enligt dåtida medicinska rekommendationer. Rent medicinskt ska vi vara glada att vi lever idag. Samtidigt, påpekar Bryson, är de medicinska resurserna oerhört orättvist fördelade, inte bara mellan länder utan också inom länder. Klasstillhörighet avgör fortfarande hur länge vi lever.

Någon har räknat ut att det finns 8000 sätt som en människa kan dö på. Då är det ändå ganska fantastiskt att vi överlever 7999 av gångerna!

Per Leander

Bok:

Kroppen – En guide för dig som bor i den

av Bill Bryson

Mondial 2019