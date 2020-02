▶ Fullsatt upptaktsmöte inför Välfärdsalliansens protestdag 18 april

▶ Marknadshyror kommer att öka kostnaderna för alla hyresrätter

▶ Vi måste göra som andra länder och införa lagar mot bostadsspekulation

Det var fullsatt härom onsdagen när Norra Järva stadsdelsråd, organisationen Ort till ort och Hyresgästföreningen Järva hade kallat till upptaktsmöte i Folkets Husby inför Välfärdsalliansens stora manifestation den 18 april mot marknadshyror, spekulation i bostäder och försämringar av välfärden. Långt över hundra deltagare. Sittplatserna räckte inte riktigt till. Vid scenen stod en skylt: ”Blackstone: Buy it! Fix it! Sell it! Husby: Stop it!”

Mötet inleddes med en reportagefilm från tidningen Expressen som visade hur den svenska ägaren Mikael Andersson, i riskkapitalkoncernen Blackstone/D Carnegie/Hembla, berikat sig genom att köpa upp bostadsområden för att fuskrenovera och chockhöja hyrorna på ett sätt som vi sett exempel på i Husby. Nyligen köptes aktiemajoriteten i Hembla av det tyska bolaget Vonovia, som därmed blivit en av Sveriges största fastighetsägare. FN:s särskilda rapportör för bostadsfrågor, Leilani Farha, har varit på besök i Husby och FN varnar för den här sortens fastig­hetsägare. (Filmen finns att se på Expressens webbplats).

Sedan talade Simon Safari, ordförande i Hyresgästföreningens Stockholmsregion. Han sa att vi måste återerövra synen på bostaden som en social rättighet. Rätten till en bostad finns inskriven i grundlagen. Men i Sverige har bostäderna blivit affär i stället för en rättighet. Men bostäder är inte vilken vara som helst, som potatis eller skor. Det handlar om våra hem och regeringens och januaripartiernas förslag om marknadshyror i nyproduktion är bara början.

– Det pågår redan en smyghöjning som kommer att leda till fria hyror som vi inte har råd att betala. Det är dags att ta näven ur byxfickan och protestera, sa Simon Safari.

Förra bostadsborgarrådet Ann-Margrethe Livh (V), som numera är aktiv i Hyresgästföreningen Järva och HGF:s Stockholmsregion visade att det är en myt att hyrorna bara skulle gå upp i rika områden som Östermalm och Bromma.

– Vi skulle få stora hyreshöjningar även i förorter som Husby och Rinkeby! Det skydd vi har idag genom hyresgästföreningens förhandlingsrätt och i sista hand hyresnämnden skulle försvinna om hyresvärden får begära vilken hyra han vill. Passar det inte så är det bara att flytta, men det finns ingenstans att flytta, valfriheten är en myt, sa hon.

Socialdemokratiska riksdagsmannen Ola Möller sa att det inte är lätt att regera med stöd av 28 procent av väljarna, och att regeringen lyckats med andra förbättringar som ökade pensioner och bostadstilllägg och folk skulle gå och rösta om de vill ha en förändring.

– Klasskillnaderna minskar, hävdade han.

En vänsterpartist invände att S i många av våra områden har över 50 procent av rösterna.

– Det innebär ett särskilt ansvar, sa hon.

Håkan Blomqvist från Välfärdsalliansen menade att vi inte har tid att vänta tills nästa val.

– Januaripartierna vill genomföra sina 73 punkter under den här mandatperioden. Januariavtalet innebär inte att människor tyst måste acceptera och invänta nästa val. Då kommer det att vara för sent. Vi måste sätta press på politikerna nu! Man kan åstadkomma förändringar underifrån om man konfronterar politikerna med verkligheten, sa Håkan Blomqvist. Det fick han långa applåder för.

Monika Roll från SEKO Stockholm tyckte att det var en ynnest att just i Husby få företräda facket. Hennes medlemmar är också hyresgäster och eftersom de arbetar inom statliga verksamheter som SJ och posten har de fått försämringar av sina anställningsvillkor genom privatiseringar och nedskärningar och regeringens förslag att försämra anställningstryggheten och LAS är ytterligare ett hot mot deras trygghet.

Arne Johansson från Norra Järva stadsdelsråd avslutade. Han var glad att HGF i Stockholm helhjärtat ställt upp bakom Välfärdsalliansens aktion i april. Initiativet kommer ursprungligen från HGF:s västsvenska region, och en nyhet som inger oro är att HGF:s förbundsstyrelse nu suspenderat hela regionstyrelsen i Göteborg.

– Men arbetet går vidare och folk måste engagera sig, tala med sina grannar och sätta tryck på politikerna, sa Arne Johansson.

Han hoppades att utredning­en om marknadshyror inte blir av. I stället skulle vi behöva en Lex Hembla som satte stopp för bostadsspekulationen och en ny bostadssocial politik i landet. Och han önskade att man kunde få Stockholms stad att ansluta sig till The Shift, ett FN-initierat nätverk av städer som vill stoppa bostadsspekulationen.

– Hittills är Malmö den enda svenska stad som gått med. I våra grannländer, Danmark och Tyskland har politikerna reagerat mot spekulationen och infört olika regler med hyres­stopp. Men i Sverige har vi varit aningslösa och fram till nu förskonats från internationella riskkapital. Det var ingen slump att upptaktsmötet för Välfärds­alliansens aprilaktion ägde rum just i Husby, sa han.

Mats Leander