USA: ”Att Joe Rogan stödjer Sanders är en bra sak!”

▶ Vem ska utmana Donald Trump i presidentvalet?

▶ Bernie Sanders leder när primärvalet i Iowa börjar

▶ Topptippade Joe Biden och Elizabeth Warren tappar

Den 3 februari håller Demokraterna det första primärvalet i Iowa för att utse vem som ska utmana Donald Trump i presidentvalet i november. Och i de senaste opinionsmätningarna leder nu ingen mindre än Bernie Sanders, senatorn från Vermont som beskriver sig själv som ”demokratisk socialist”. Enligt en aktuell undersökning i New York Times säger sig 25 procent av demokraterna i Iowa stödja Bernie Sanders kandidatur. De tidigare favorittippade kandidaterna Joe Biden och Elizabeth Warren halkar efter med 17 respektive 15 procents stöd.

Bernie Sanders överraskade redan i primärvalet 2016, då han genom en massiv gräsrotskampanj och med ett för USA ovanligt progressivt vänsterbudskap, lyckades bli en kraft som på allvar utmanade ledningen för Demokraterna, men stoppades av en riggad partiapparat som redan hade bestämt att Hillary Clinton skulle vara presidentkandidat.

Denna gång har Demokraternas partiledning ännu inte lyckats sätta krokben för Sanders, som till skillnad från 2016 inte börjar som en relativt okänd kandidat som

måste jobba sig uppåt, utan istället redan har ett stort försprång. Elizabeth Warren, som själv ingår i ledningsgruppen för Demokraterna, gick hårdast fram mot Sanders i den första debatten, men framstod då som så aggressiv (hon ville bland annat inte skaka hand med honom) att hon troligen förlorade på det.

Den andre av etablissemangets favoriter Joe Biden, som var Obamas vicepresident, framstår mest som en politisk broiler och ryggradslös karriärist som svänger i var och varannan fråga och är osammanhängande i debatterna. (Det är också talande att det är Bidens privata affärer i Ukraina som nu har lett till att president Donald Trump ställts inför riksrätt av Demokraterna, efter att Trump försökt gräva fram smuts på Biden).

Försprånget för Bernie Sanders betyder dock inte att hans ledning håller hela vägen. Om Elizabeth Warren och Joe Biden faller bort kan etablissemangets favoritkandidat istället bli den tidigare borgmästaren Pete Buttigieg från Indiana, som mest är känd för att han är öppet homosexuell men samtidigt står långt till höger i partiet.

Ytterligare en svår utmanare för Sanders kan bli miljardären och tidningsmannen Michael Bloomberg. Än så länge ligger han inte så bra till i opinionen, men enligt en analys av New York Times har Bloomberg, som finansierar sin egen kampanj, satsat stort på att slå igenom på den så kallade ”supertisdagen” i mars, då flera delstater håller sina primärval samma dag, och han räknar med att kunna ta över väljare från Biden och Warren om de då har kastat in handduken.

Samtidigt är årets val mindre intressant för den politiska eliten, eftersom den sittande presidenten nästan alltid blir återvald till en andra mandat­period. Demokraterna kan kanske därför experimentera och släppa fram Sanders, om ingen annan ändå räknar med att kunna besegra Trump.

Möjligtvis är Sanders också den ende som faktiskt har en chans. En av de senaste kändisarna att gå ut och stödja Sanders kampanj är kampsportsstjärnan och numera radio­­prataren Joe Rogan, vars kontroversiella talkshow har flera miljoner följare på youtube.

Joe Rogan är i viss mån förknippad med alt-right miljön, i alla fall tillhör många av hans gäster den gruppen. Men nyligen bjöd han även in Bernie Sanders till sin show och lät sig övervinnas av dennes argument. Om en person som Joe Rogan kan gå över till Bernie Sanders läger, så kan kanske många missnöjda Trumpväljare – Rogans typiska publik – också svänga. Som den amerikanska vänstertidningen Jacobin sammanfattar det hela: ”Att Joe Rogan stödjer Sanders är en bra sak!”

Per Leander