Till Greta Thunbergs försvar

Greta Thunberg har fått uppleva en exceptionell flod av hat, inkluderande de mest gemena machoattacker, lumpna insinuationer om hennes mentala hälsa, lågt förtal om hennes självständighet och knappt dolda mordhot. Vår uppgift är att försvara henne menar den belgiske ekosocialisten Daniel Tanuro i en artikel som ursprungligen publicerades i International Viewpoint 8 oktober 2019

DEBATT

Man behöver inte leta för att hitta källan till detta ständigt växande hat mot Greta Thunberg. Källan är den nationalistiskt-populistiska, klimatförnekande, sexistiska, rasistiska och antisemitiska extrema högern. Den sprider sig som en cancer, speciellt efter Trumps tillträde, Brexit, framgångarna för det tyska AfD, det italienska Lega med mera.

Fotomontagen med Greta vid sidan av finansmannen George Soros, eller en IS-krigare pekar på antisemitismen och islamofobin i dessa kretsar.

Huvudtemat i attackerna mot Greta Thunberg är de samma på båda sidorna av Atlanten.

Man säger att hon ska gå tillbaks till skolan för att lära sig det hon inte vet, att hon är en marionett i händerna på Al Gore och grön kapitalism, att de som styr henne utnyttjar en handikappad flicka för att införa en känslostyrd diktatur, att hon är för totalitarism etc. Det mesta av detta fanns i Jordan Bardellas (medlem i franska högerextrema Marine Le Pens parti RN.) kommentar till Gretas framträdande i franska nationalförsamlingen

Vi kan se att klimatförnekelse inte förklarar allt. Hatet mot Greta Thunberg är så intensivt och illasinnat eftersom det det riktar sig mot en kvinna, dessutom en ung kvinna. En ung kvinna som inte är rädd för att acceptera sig själv sådan hon är, som förklarar sin annorlunda personlighet.

En modig, beslutsam, intelligent, känslig ung kvinna som vet vad hon talar om. En ung kvinna som uttrycker sig mycket klart, i ungdomens namn, i framtidens namn. En kvinna som inte tvekar att möta de mäktiga med frejdig fräckhet. Med andra ord: en häxa.

När det gäller att attackera kvinnor, så innebär det som av några kallar ”den franska frihetstraditionen” att det tyvärr är i Frankrike de mest avskyvärda attackerna realiseras. Fransk TV:s kulturprogramledare Bernard Pivot överträffar det mesta. Så här tweetade han: ” I min generations ungdom letade vi pojkar efter små svenska flickor som hade rykte om sig att vara mindre tillknäppta än små franska flickor. Jag kan föreställa mig vår förvåning, vår skräck, om vi stött på en Greta Thunberg”

Givet Pivots akademiska image frestas man att konstatera: ”Min herre är en skit, en skit i en sidenstrumpa”.

När man reflekterar över dylikt ser man att sexism och machoism alltid är en bro till extrem höger.

Först reagerade kapitalets representanter genom att försöka vinna Greta Thunberg, och därmed neutralisera ungdomsprotesten. Därför kom inbjudningarna till Davos, EU-parlamentet, franska nationalförsamlingen med mera. Eftersom hon i vetenskapens namn uppmanade till allas enhet i kampen mot hotet, ämnade politiker att stoppa henne i sin egen ficka och visa henne att de gjorde sitt bästa. Men Greta Thunberg lät sig inte luras.Redan i Europaparlamentet, efter att Juncker kysst hennes hand (!) sa hon: ” Politiker vill inte lyssna på oss. Det vill inte vi heller”

Det är nödvändigt att säga sanningen, och sanningen är i detta fall att en ansenlig del av vänstern och den ekologiska gemenskapen ylar med vargarna. Och detta under en rad olika förevändningar: ”Greta är inte antikapitalist”, ”Greta är inte mot tillväxt”, ”Greta är en Stjärna”, ”Det är ingen tillfällighet att hon bjuds in där och där”, ”Greta är inne på grön kapitalism”, etc.

För att inte nämna psykiatriska argument.

Och allt detta av en i grunden central anledning: vreden över att bli visad av en sextonårig flicka som kommer från ingenting, som har gjort mer på ett år för att att förändra kampen för klimatet än många militanta organisationer lyckats med på trettio år.

Nu finns det inte längre någon tvekan: Efter Gretas framträdande i FN kommer de dominerande krafterna att ändra sin taktik. Hon ställde dem alla utan att tveka vid skampålen. (”How dare you? You only talk about money”, ”Hur vågar ni? Ni tänker bara på pengar!”) och hennes budskap hade maximal effekt i hela världen. Inför mötets misslyckande uppmanade hon återigen till strejker.

Resultatet är att försöken att ta över är slut, det är inga skratt mer. Denna vändning är klart synlig i Frankrike. Macron anklagar Greta för ”att skapa antagonism i våra samhällen”och uppmanar henne att förorda ”medborgaraktioner i stället för strejker, och att åka till Polen och demonstrera mot klimatförnekaren Duda. LVMH:s vd Bernard Arnault intar frontlinjen och anklagar den unga svenskan för ”demoralisering av ungdomen” (samma argument använde Bardella) i stället för att inse den ljusa framtiden med ”grön kapitalism”. (LVHM står för ”Louis Vuitton – Moet Hennessy”) ”How dare he?” Tror denne individ att förmögenheten han gjort i industrin för lyxprodukter åt de rika ”ger hopp” åt någon enda?

Otroligt nog, givet sammanhanget så är makthavarna bekymrade, ja rent av oroliga. De fruktar en avgrundsdjup spricka mellan ungdomen och den gamla världen. Deras värld. En värld med en politik som tjänar de rika, en värld av konkurrens mellan nationer, en kapitalism som förstör natur och liv.

De fruktar att den globala ungdomsrörelsen, när den växer, kommer att sprida sig till andra skikt: bönder, exploaterade, ursprungsfolk vars skogar mejas ner, de förtryckta i allmänhet. Omöjligt? Vem vet? Ropet från Greta-generationen har en djup resonans, eftersom de 99 procenten inte gillar idén att våra barns värld ska vara sämre an vår. Förutom den enda procent som är ansvarig för katastrofen.

Då hon vägrar att rätta in sig, är dom beredda att använda vilka medel som helst mot symbolen för rörelsen, Greta Thunberg. De medier som höjt henne till höjderna kommer att dra henne i gyttjan, de politiker som försökte använda henne kommer att överlämna henne till bödlarna, anklagande henne för häxeri. Den yttersta högern kommer att anmäla sig som frivilliga för det jobbet.

Hatet mot denna unga kvinna är ett uttryck för de dominerandes kamp för sin dominans. Kamp mot ungdomen och naturligtvis mot kvinnor. Men också mot löntagare, bönder, radikala människor, ursprungsfolk, folk med funktionsvariationer och det levande i allmänhet. Klasskamp i den antropocena eran.

Vilka begränsningar Greta Thunberg än har, vår plats är vid hennes sida i den kamp hon hela tiden fört och som nu måste organiseras demokratiskt. Där är vänsterns plats och all ekologi värd namnet. Bort med tassarna från Greta Thunberg!

Daniel Tanuro

Översättning: Peter Widén