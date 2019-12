Kritik mot Svenska Bostäders försäljning av Vällingby centrum

▶ Blågröna majoriteten i Stockholms stad vill sälja anrikt förortscentrum

▶ V: ”Man drar inga lärdomar från tidigare utförsäljningar av centrum”

▶ Även en del av Husby centrum ska säljas till riskkapitalbolaget Hembla

Vällingby centrum, ett av Stockholms äldsta förortscentrum som invigdes 1954 och som sedan dess har ägts av Stockholms stad genom det kommunala bostadsbolaget Svenska Bostäder, ska nu säljas för uppskattningsvis två miljarder kronor. Det har de blågröna politikerna i stadshuset beslutat, med fastighetsborgarrådet Dennis Wedin (M) i spetsen, som hävdar att staden inte har råd att äga centrumet.

”När det inte finns pengar till allt som vi vill göra nästa år så är det inte försvarbart att vi ska äga fastigheter som saknar strategiskt syfte för staden”, sa Dennis Wedin när försäljningen debatterades i slutet av november.

Den 5 december presenterade Svenska Bostäders styrelse, som är politiskt tillsatt, en utredning som ligger till grunden för beslutet att sälja Vällingby centrum. Men utredningen får kritik av organisationen Vårt Vällingby, eftersom den inte innehåller någon analys av potentiella konsekvenser vad gäller exempelvis höjda lokalhyror för butiker, restauranger, kontor, fritids- och kulturverksamheter, eller för boende och närområdet över huvud taget. Utredningen berör heller inte vilka konsekvenser det stora inkomstbortfallet på cirka 200 miljoner kronor per år innebär för Svenska Bostäder som helhet.

I ett pressmeddelande påpekar Vårt Vällingby att försäljningen av 10 andra förortscentrum i Stockholm till det brittiska fastighetsbolaget Boultbee år 2007 ledde till chockhöjningarna av hyrorna vilket ledde till att många butiker och småföretag gick i konkurs. ”Flera av dessa centrum har fortfarande inte återhämtat sig, och de sociala konsekvenserna för hela områden blev stora. Men uppenbarligen är det inte ens värt att göra en analys av detta när det gäller Vällingby.”

Försäljningen får även stark kritik från Vänsterpartiet, bland annat för att tillräcklig hänsyn inte tas till att Vällingby är ett kulturhistoriskt värdefullt centrum.

– Den här processen har varit under all kritik. Man har fattat beslut om en försäljning av Vällingby centrum, som är värderat till 2 miljarder, utan någon som helst föregående risk- eller konsekvensanalys, säger Clara Lindblom, oppositionsborgarråd för Vänsterpartiet, i ett pressmeddelande.

– Den här utredningen är ett hafsverk. Den innehåller ingenting om de eventuella risker som en försäljning innebär för all kulturverksamhet som finns i Vällingby centrum, som Kulturskolan och Stadsteatern. Man drar heller inga lärdomar från tidigare utförsäljningar av centrum, som försäljningen till det brittiska skandalbolaget Boultbee som ledde till chockhöjda hyror för handlarna och sämre närservice för hundratusentals stockholmare, säger Clara Lindblom.

Även i Stockholmsförorten Husby planerar Svenska Bostäder att sälja en del av centrumets lokaler. Det är den numera tomma tidigare Konsumbutiken vid tunnelbanans södra uppgång som ska säljas till det internationella riskkapitalbolaget Hembla som vill komma åt marken för att riva fastigheten och bygga ett nytt hus. Problemet är att Hembla (tidigare D Carnegie) inte uppfattas som en seriös hyresvärd, enligt Clara Lindblom.

– Stockholm ska inte göra affärer med den här typen av aktörer. Oavsett om de heter Hembla, Vonovia eller Carnegie så är det en slumvärd vars hela affärsidé bygger på att köpa upp fastigheter i miljonprogramsområden och sedan göra ytliga renoveringar och sälja till vinst, säger hon till lokaltidningen Mitt i Kista, och menar att det hade varit bättre att allmännyttan hade fortsatt äga tomten.

Per Leander