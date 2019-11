Rivstart för Labour

▶ Jeremy Corbyns valkampanj fick en flygande start

▶ Sexprocentig ökning för Labour i en opinionsundersökning

▶ Boris Johnsons kampanj har ännu inte ens ett startdatum

Labour har haft momentum sedan 29 oktober då allmänna val utlystes. Corbyn inledde sin kampanj redan nästa dag i Batterseas stadshus inför en enormt entusiastisk publik.

Den 2 november talade Corbyn inför tre fullpackade möten – i norra och södra Swindon och därefter i Bristol – medvetet med inriktning på valkretsar med små marginaler. Och det var inte bara Labourledaren som samlade folkmassor – samma dag deltog hela 400 röstvärvare för att stöda Faiza Shaheens försök att besegra Ian Duncan-Smith i Chingford och Woodford Green.

Detta har tvingat Johnsons kampanj på defensiven – den har inte ens ett startdatum ännu.

Sunday Times rapporterade en sexprocentig ökning för Labour i en opinionsundersökning av YouGov efter bara 3 dagars kampanjande.

Momentum har på bara sex dagar samlat ihop mer än 250 000 pund under en rekordstor insamlingskampanj och har uppmanat sina medlemmar att ta en vecka ledigt för att hjälpa till med kampanjen inför de allmänna valen. Gruppen samlade ihop 255 000 pund från 10 000 enskilda donationer och har fått ihop nästan lika mycket som de 260 000 pund de samlade ihop under hela valet 2017.

Momentums nationella samordnare, Laura Parker, sa att insamlingen visade att ”samma folkdrivna rörelse” som 2017 ”är tillbaka, större och mer beslutsam än någonsin”. Labour har själv fått två miljoner pund i donationer under de två första kvartalen i år.

Samtidigt är det uppenbart att Labour inleder kampanjen med ett manifest som är klart mer vänster än 2017. Det kommer att innehålla ett investeringsprogram på 500 miljarder, med nationalisering av postverket, järnvägarna och energi- och vatten och avloppsföretag. Det kommer att innefatta ett massivt offentligt program för bostadsbyggande, investeringar i stor skala inom offentlig sektor, nya rättigheter för arbetare och fackföreningar liksom återinförande av sektorsvisa kollektivavtal.

Det kommer också att innehålla en omedelbar ökning av minimilönen med 10 procent, som ska tillämpas från 16 års ålder, gratis skolavgifter för studenter, slut på det nuvarande kritiserade stödet till arbetslösa och lågavlönade (Universal Credit), och ökningar av pensioner och sociala förmåner.

Försvaret av den offentliga sjukvården NHS är central i kampanjen, och manifestet kommer att innehålla en helt ny investeringsnivå i NHS, slut på privatiseringar och entreprenader, och gratis vård för äldre. Tories protester att Corbyn politiserar NHS kan knappast klinga mer falskt eftersom det uppenbarligen är en central politisk fråga. Hursomhelst har Tories själva politiserat den i åratal.

Manifestet kommer också att innehålla den mest radikala utmaningen mot klimatförändringarna som någonsin har föreslagits av ett stort politiskt parti, med målsättningen att ha noll totala utsläpp före 2030, förordningar som ska säkerställa att alla nya bostäder ska vara koldioxidneutrala, ett program på 77 miljarder för att bygga om lågavlönades bostäder med isolering och koldioxidneutrala uppvärmningssystem. Det innehåller också en betydande minskning av arbetstiden med 4 dagars arbetsvecka inom 10 år, något som är en avgörande beståndsdel i en hållbar ekonomi.

John McDonnell, Labours ekonomiskpolitiske talesperson, har också aviserat en skärpning av Labours ståndpunkt rörande planer på utbyggnad av flygplatser. Enligt Daily Telegraph har han uteslutit en tredje landningsbana på Heathrow, eftersom det bryter mot Labours gränser, och uttryckte tvivel om planerna på ökad kapacitet på flygplatserna i Manchester, Leeds, Bradford, och östra Midlands. De kriterier som kommer att användas, sa han, kommer att vara ”vår planets överlevnad”. Detta är ett helt nytt språk och är mycket välkommet.

Efter två års diskussioner har Labour en ståndpunkt om Brexit som redan klarat sig bra under kampanjen. Det är ett förslag som gör Labour till det enda partiet under valet som lovar en andra folkomröstning om Brexit. Det enda sättet att få en andra folkomröstning nu är att rösta på Labour. Om Johnson vinner skulle han omedelbart genomföra sitt förslag om en fri marknad, vilket skulle öppna dörren för ett mycket högerpräglat avtal med Trump. Om Liberaldemokraterna vinner skulle de vidta den ytterst odemokratiska och splittrande åtgärden att upphäva Artikel 50 [om utträde ur EU] utan någon folkomröstning.

Om Labour får makten kommer de att försöka få bästa möjliga avtal med EU – i grund och botten en mjuk Brexit med en tullunion – som därefter skulle ställas som förslag vid en folkomröstning tillsammans med alternativet att stanna kvar. Hur Labour ska ställa sig till detta ska avgöras vid en endagarskonferens för Labourpartiet innan folkomröstningen. Men det centrala förslaget är att låta folket avgöra, vilket skulle ske på en dramatiskt mer upplyst grundval än 2016, och respektera resultat från denna andra folkomröstning. Att, som Labours motståndare gör, hävda att det är komplicerat är inte vettigt. Alternativet vore att ha Boris Johnsons avtal som alternativ, vilket vore ett stort misstag.

Alan Davies

Översättning: Göran Källqvist

