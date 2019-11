Nya uppgifter kopplar Bolsonaro till mordet på Marielle Franco

▶ Brasiliansk tv-kanal kopplar presidenten till mordutredningen

KOMMENTAR

I mars i år greps Elcio Vieira de Queiroz och Ronaldo Lessa misstänkta för morden på kommunfullmäktigeledamoten Marielle Franco och hennes chaufför, Anderson Gomes, i Rio de Janeiro den 14 mars 2018.

Båda personerna är före detta militärpoliser med kända kopplingar till Rios fruktade mördarpatruller, så kallade ”miliser”. Marielle Franco satt i Rios kommunfullmäktige, hon var svart, socialist, homosexuell , kvinna och uppvuxen i en av de mest notoriskt våldsdrabbade favelorna (slumområden) i Rio

– det vill säga hon var allt det som Jair Bolsonaro avskyr och gjort till sin politiska gärning att bekämpa.

Redan tidigare har det funnits besvärande kopplingar mellan familjen Bolsonaro, det vill säga den högerextrema presidenten Jair med söner, och miliserna i Rio. Inte bara genom att familjen otaliga gånger berömt milisernas verksamhet och ansett att den borde legaliseras, men också genom en rad direkta personkopplingar. Till exempel arbetade en milisman direkt hos den äldste sonen Flavio Bolsonaro i Rios delstatsparlament och blev uppmärksammad för att han satt in över en miljon real på olika bankkonton tillhörande familjen Bolsonaro. Pengar, som han påstod sig ”tjänat genom bilaffärer” men som anses komma från löner till folk som bara varit formellt anställda , men i verkligheten utgjort ett rent svindleri gentemot delstatsparlamentet. Inget ovanligt i Brasilien, men komprometterande för familjen Bolsonaro som hävdat att de ”leder kampen mot korruption”. Polisutredningen mot Flavio Bolsonaro lades ned av en domare i högsta domstolen.

Andra personkopplingar har varit fruar, döttrar och föräld­rar till välkända milismän som haft anställningar hos Jair Bolsonaro när han var federal deputerad. En av de misstänkta mördarna, Ronnie Lessa, bor också i samma privata bostadsområde som Jair Bolsonaro och en av hans söner i Rio.

Nu har nyhetsprogrammet Jornal Nacional kommit med än mer graverande uppgifter. Kvällen för attentatet kom Elcio de Quieroz för att besöka Jair Bolsonaro i det privata bostadsområde där alltså både Jair Bolsonaro, hans son Carlos och den andre misstänkte mördaren, Ronnie Lessa är bosatta. Det berättar portvakten som inte bara skrev upp namn, bilnummer och vem Quieroz skulle besöka utan också ringde till Jair Bolsonaro, där en person, som portvakten uppfattade som Jair Bolsonaro, godkände att Quierioz släpptes in.

När portvakten följde bilen via interna övervakningskameror upptäckte han att den inte körde till Bolsonaro utan till Ronnie Lessas hus, ringde han ytterligare en gång till Bolsonaro och fick då veta att det var helt Ok.Bilen som Quieroz körde är samma bil som kopplades till attentatet mot Marielle och Anderson.

Nu hör det till saken att enligt det ”incheckningssystem” som finns i det brasilianska parlamentet, som ligger i hivudstaden Brasilia, var Jair Bolsonaro närvarande. Han postade dessutom ett antal filmer och foton den dagen från parlamentet.

Jair Bolsonaro reagerade på uppgifterna genom ett rasande angrepp på Rios guvernör Wilson Witzel och mediekoncernen Globo (som publicerar nyhetsprogrammet JN). Witzel påstods ”ligga bakom” och Globo för att driva en lögnkampanj. Portvakten anklagades – givetvis – för att ljuga.

Wilson Witzel som politiskt alltid stått Bolsonaro nära och surfade in som guvernör i Rio på den reaktionära våg som gav Jair Bolsonaro presidentskapet. Som guvernör intervenerade han också i polisutredningen av Flavio Bolsonaro genom att förflytta dem som ansvarade för utredningen.

Globo är landets största mediebolag med tidningar och tv program som penetrerar varje hörn av landet, som alltid varit pålitligt höger och som – liksom majoriteten av medier, drivit den intensiva kampanj som avsatte landets president Dilma Rousseff 2016 och satte den i opinionsmätningarna tippade segerkandidaten i förra årets val, Lula da Silva, i fängelse.

Bolsonaro, som är på statsbesök i Saudiarabien, ett land vars ledare har goda erfarenheter av att mörda oppositionella inklusive inte så väldigt oppositionella, hotade också med att inte förnya Globos sändarlicens när den går ut om två år.

Ytterligare en detalj i detta familjedrama är att Bolsonaros yngste son, som inte har något känt politiskt uppdrag, sällskapade med Ronnie Lessas dotter, som alltså bodde i samma privata bostadsområde som Jair och Carlos Bolsonaro, och som Jair påstår att han inte känner.

Det mesta pekar på att det inte var Jair Bolsonaro som släppte in Quieroz. Frågan är, vem hade tillgång till Jair Bolsonaros bostad? Vem lät i telefon så att portvakten uppfattade det som att det var Jair han pratade med? Visst kan portvakter ljuga, liksom presidenter inte bara kan utan också gör, men varför skulle han innan attentatet mot Marielle och Anderson ens skett, och ett år innan de utpekade mördarna gripits, föra in i rullorna att Quieroz, i den bil som attentatsmännen sedan använde, släpptes in i området av en person i Jair Bolsonaros hus?

Göran Kärrman