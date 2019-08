”Hbtq-personers rättigheter kan aldrig tas för givna”

▶ Sverige har kommit långt i hbtq-rättigheter, men har en bit kvar

▶ Inom EU går utvecklingen åt andra hållet där konservativa styr

▶ Enligt ILGA:s årsrapport har hbtq-personers säkerhet försämrats

Just nu pågår Pridefestivalen för fullt i Stockholm med den stora paraden som höjdpunkt på lördag. Det är nu 40 år sedan Socialstyrelsen slutade klassa homosexualitet som en sjukdom, och Sverige är idag ett av de ledande länderna vad gäller hbtq-personers rättigheter.

Men ännu finns det brister i den svenska lagstiftningen menar RFSL, och på många andra håll i Europa går utvecklingen åt helt fel håll. Efter vårens EU-val har de konservativa och högerextrema partierna gått framåt, och därmed har även de homofoba och antifeministiska krafterna i EU stärkts.

– Årets EU-val var en påminnelse om att vi kvinnor och hbtq-personer aldrig kan ta våra rättigheter för givna, säger Malin Björk, Europaparlamentariker för Vänsterpartiet och tillika partiets talesperson i hbtq-frågor, i ett pressmeddelande.

– Nästan var tredje ledamot i EU-parlamentet väntas rösta emot och på andra sätt motarbeta kvinnors och hbtq-personers rättigheter. Det innebär en fördubbling jämfört med förra mandatperioden, då runt 15 procent räknades som motståndare till kvinnors och hbtq-personers rättigheter, påpekar hon.

Organisationen International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) presenterar varje år en rapport om hbtq-personers situation i världen. Den senaste rapporten om året 2018, visar att säkerheten för hbtq-aktivister på flera håll i Europa har försämrats och att risken att utsättas för våld har ökat. I Polen har det styrande högerpartiet PiS en klart fientlig inställning till hbtq-rörelsen som påstås hota traditionella polska värderingar. Denna homofoba attityd, som också avspeglas i regimtrogen media, medför en större risk för hot och våld mot hbtq-personer i Polen.

I Rumänien försökte konservativa krafter att genom en folkomröstning i höstas begränsa äktenskapslagstiftningen till att gälla endast mellan män och kvinnor, men valdeltagandet var för lågt för att resultatet skulle gillas. I Europa är registrerat partnerskap i dag tillåtet i 22 av 28 EU-länder. Estland är inte ett av de länderna, och Estland får speciell kritik av ILGA för att man förra året vägrade erkänna äktenskapet mellan två kvinnor – en est och en amerikan – som gifte sig lagligt i USA men som bor i Estland där de alltså inte tillåts vara gifta officiellt.

Bäst på att skydda hbtq-personers rättigheter i Europa är Malta och Belgien, enligt ILGA. Sverige ligger också i topp och får beröm för att man nyligen har stärkt skyddet för transpersoner. Från och med den 1 januari 2019 blev det nämligen straffbart att hetsa på grund av könsidentitet och könsuttryck. Transpersoner fick även ett förstärkt skydd genom att brottsbalkens straffskärpningsparagraf nu uttryckligen inbegriper brott som begåtts på grund av offrets könsidentitet eller könsuttryck.

Sverige har dock inte levt upp till någon av de tre rekommendationer ILGA Europa gav i sin förra årsrapport. ILGA rekommenderade då Sverige att:

• införa en ny könstillhörighetslag, där rätten att ändra sitt juridiska kön baseras på självidentifikation och inga krav längre ställs på medicinsk diagnos.

• förbjuda medicinskt omotiverade kirurgiska ingrepp och behandlingar på omyndiga intersexpersoner.

• reformera lagar och regler på asylområdet så de ger ett heltäckande skydd för personer som flytt av rädsla för förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könskarakteristika.

Trots upprepade löften från regeringen om en reformerad könstillhörighetslag, där ändring av juridiskt kön ska kunna ske genom ett enkelt administrativt förfarande och även personer under 18 år ska kunna ändra juridiskt kön, har ännu inget lagförslag presenterats. RFSL har besviket kunnat konstatera att regeringen inte, enligt sin propositionsförteckning, kommer att överlämna någon proposition i frågan heller under våren 2019. Det innebär att en ny könstillhörighetslag kommer dröja minst ett år till. Inte heller har några initiativ tagits under året för att åtgärda problemen kring asyllagstiftningen och intersexpersoners rättigheter.

– ILGA Europa har rätt i att könstillhörighetslagen behöver uppdateras snarast. Det är obegripligt att regeringen väljer att dra ut på processen, då livet skulle bli så mycket enklare för transpersoner i Sverige med en ny lagstiftning, säger RFSL:s förbundsordförande Sandra Ehne i ett pressmeddelande.

Per Leander