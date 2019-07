Spänningen ökar i Tambodalen

▶ Southern Copper fick tillstånd för kopparbrytning

▶ Peruanska bönder strejkar i protest

▶ Tidigare projekt har stoppats efter social kamp

Tisdagen den 9 juli, dagen efter att gruvföretaget Southern Copper, som ägs av Grupo México, hade beviljats tillstånd för koppargruvprojektet Tía María samlades befolkningen i Tambodalen. På mötet beslutade de sig för att gå ut i strejk på obestämd tid, paro på spanska. Den kan innefatta arbetsnedläggelse, sittstrejker, demonstrationer, vägblockader med mera. Aktionen ska pågå från den 15 juli tills projektet är avvisat.

Samtidigt som mötet hölls skickades omkring 400 poliser till Tambodalen. Myndigheterna i provinsen Islay har vidtagit säkerhetsåtgärder inför den kommande konflikten, bland annat kommer skolor att stängas i fyra distrikt i provinsen Islay. Sjukhusinrättningar har utfärdat en så kallad gul risknivå. Apotek har begärt mer sjukvårdsutrustning. Provinsen Islays guvernör har även sammankallat de väpnade styrkorna, brandmän och jordbruksledare med syfte att undvika våld. Rädslan för en allvarlig social konflikt är stor.

Peruanska biskopskonferensen har vädjat till alla parter om dialog för att undvika en social konflikt. Guvernörer, för Arequipa-regionen och för flera distrikt, samt bondeledare har dock tidigare avvisat både rundabordssamtal och gruvprojektet.

Under den första strejkdagen hölls det protestmöten på flera platser i Peru, bland annat i landets näst största stad Arequipa som är administrativ centralort i Arequiparegionen. Medlemmar från fackföreningar och andra organisationer i Arequipa begav sig också till Tambodalen.

Förra veckan hölls flera manifestationer, bland annat i Arequipa, där det restes symboliska gravstenar för de sju personer som har dödats under sammanstötningar mellan bönder och polis, samt för alla andra personer som dött under den tioåriga kampen mot gruvprojektet.

Gruvföretaget Southern Copper beviljades tillståndet för det till 1,4 miljader USA-dollar budgeterade gruvprojektet en månad innan den godkända miljökonsekvensstudien upphörde att gälla. Gruvan antas ha en av Sydamerikas största kopparreserver och beräknas producera 120 000 ton koppar per år under 20 år. På en presskonferens sade en representant för företaget att det handlar om modern gruvdrift: att gruvbrytningen inte ska påverka ortsbefolkningen; att vatten inte ska tas från floder som det tidigare var meningen, utan från havet; att vatten som används ska föras tillbaka till havet. Han lovade också att gruvan inte ska startas innan projektet har social acceptans, vilket även Perus premiärminister Salvador del Solar har lovat.

Men Southern och Grupo México har ett skamfilat rykte i Peru, så även i Mexiko. Grupo Méxicos historia är kantat av miljökatastrofer, dålig arbetsmiljö och straffrihet.

I förra veckan släppte Grupo México ut 3 000 liter svavelsyra i Cortez hav (Californiaviken) i den mexikanska delstaten Sonora. Cortez hav som brukar kallas för ”världens akvarium” har ett rikt marint liv, och är UNESCO-skyddat. I mexikansk media sprids bilder på döda skölpaddor, sjölejon, och fiskar. Ännu har varken företag eller myndigheter presenterat rapporter om utsläppet.

Detta utsläpp skedde fem år efter den största miljökatastrofen i Mexikos historia den 6 augusti 2014, då 40 tusen kubikmeter kopparsulfat släpptes ut i floden Rio Sonora från gruvan Buenavista del Cobre i Cananea i den mexikanska delstaten Sonora. Folk lider fortfarande av sviterna efter utsläppet. Grupo México anklagas även för att inte har utfört de saneringar och hälsovårdsinsatser som de var ålagda att utföra. Svenska pensionspengar i AP-fonderna är placerade i både Grupo México och i Southern Copper.

Tony Karlsson