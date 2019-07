Sista chansen att se Leninmuseet innan Putin förstör utställningen

Uljanovsk är en relativt liten rysk stad som mest är känd för att Lenin föddes här. Men nu håller de nya makthavarna på att radera honom ur historieskrivningen. Internationalens Per Leander besöker det stora Leninmuseet i staden bara veckor innan det skulle stängas.

Med ryska mått mätt är Uljanovsk med sina 600 000 invånare en riktigt sömnig provinsiell småstad. Stadskärnan är relativt liten med ett par stora men folktomma torg, då majoriteten av befolkningen bor i höghus längre ut. Men staden ligger vackert vid en sluttning där floden Volga är som bredast, och så här på sommaren dominerar de grönskande parkerna över betongen.

Staden grundades 1648 under namnet Simbirsk och var då en viktig militär utpost i det expanderande ryska riket. Sitt nuvarande namn fick staden 1924 efter sin mest kände son, Vladimir Iljitj Uljanov – Lenin – som föddes här 1870. Familjen Uljanov hade flyttat till Simbirsk året innan Vladimir föddes, då pappa Ilja Nikolajevitj Uljanov hade fått ett jobb här som folkskoleinspektör. Redan då hade staden förlorat sin strategiska betydelse och blivit en landsortshåla, efter att andra städer längre söder och österut hade tagit över som handelsknutpunkter.

Jag besöker Uljanovsk tillsammans med Lasse Diding, den kommunistiske miljonären som är mest känd för sitt Leninpris, som han delar ut till radikala kulturpersonligheter en gång om året. Senast till den marxistiske sociologen Göran Therborn, och tidigare till bland andra skådespelaren Sven Wollter, musikern Michael Wiehe, skribenten Michael Nyberg och filmaren Maj Wechselmann. Ett pris som så klart också är instiftat för att reta upp den svenska borgerligheten.

Lasse Diding äger ett par populära hotell och restauranger i Varberg, inklusive det berömda Leninbadet, som är inrett med Leninbyster och annan sovjetisk kitsch. Vi förenas i ett gemensamt intresse för den sovjetiska personkulten runt Lenin, som närmast tog sig religiösa former. Numera är Leninkulten avskaffad som statsreligion i Ryssland, men spåren av den lever kvar.

Centrala Uljanovsk domineras fortfarande av den enorma betongkloss som är ett Leninmuseum – eller snarare tempel – uppfört så sent som 1970 till 100-årsminnet av Lenins födelse. Det är

mer en kultplats än ett museum, dit turister från hela den kommunistiska världen – så väl dignitärer som vanligt folk – vallfärdade när det begav sig. Nu är det nästan tomt i de stora salarna, bortsett från de små tanterna som jobbar som guider så väl som ordningsvakter.

En av dem heter Galina och hon berättar att på sovjettiden var hon inte intresserad av Lenin och trött på personkulten. Men efter Sovjets fall har hon förstått Lenins betydelse och menar att samhället var rättvisare och det mesta var bättre då än i dagens Ryssland. Sen får vi höra att museet ska stängas om två veckor.

Officiellt görs det i samband med en renovering, men Galina berättar att efter renoveringen kommer också utställningen att ha moderniserats och anpassats till dagens historieskrivning. Där framställs Lenin och bolsjevikerna som förbrytare som förstörde det gamla ryska tsarriket, som Putin idag drömmer om att återskapa. Dessutom är tajmingen intressant. Museet ska nämligen hållas stängt under 150-årsjubileet av Lenins födelse nästa år. Det är som om Putin och oligarkerna är rädda för det som Lenin symboliserar.

Vi hade alltså en oerhörd tur som kom hit och fick se detta Lenintempel innan det var för sent. Den ryske socialisten Aleksej Sachnin, som också är med oss på besöket i Leninmuseet, förklarar att det här är en långsamt pågående utveckling i Putins Ryssland, där man systematiskt skriver om historien.

”Det är mångårig ideologisk kampanj att steg efter steg byta ut folkets historiska minne. De låter vissa väldigt känsliga symboler vara kvar, som Leninmausoleet i Moskva, för alldeles för många människor skulle bli upprörda om de stängde det och begravde Lenin för alltid. Men där de kan försöker de skapa en helt annan berättelse om den ryska historien som säger att det tsaristiska Ryssland, som vi förlorade 1917, är det riktiga Ryssland. Det är det Ryssland som den nuvarande ryska regimen vill att vi ska identifiera oss med. De försöker få minnet av Tsarryssland att bli starkare och viktigare än minnet av Sovjetunionen”, säger Aleksej Sachnin och fortsätter:

”De som idag sitter vid makten i Ryssland har ett tydligt klassperspektiv. De hatar kommunismen och allt sovjetiskt. Men det betyder inte att man bara söker sig tillbaka till tsarismen. Den nya härskarklassen är liberaler och har också sina moderna hjältar. För några år sedan öppnades ett enormt museum till minne av Jeltsin i hans hemstad Jekaterinburg. Det är också en kultplats, nästan exakt likadant som det här Leninmuseet i Uljanovsk, men med Boris Jeltsin som huvudperson och nyliberalismen som ideologi istället för kommunismen. Så ser den riktiga Putinpropagandan ut i Ryssland, inte som den framställs på Dagens Nyheters ledarsidor.”

Men det stora nedläggningshotade Lenintemplet är inte det enda museet om Lenin i Uljanovsk. Det finns också ett par hus bevarade i vilka familjen Uljanov har bott, som det som Lenin bodde i

under de formativa åren 1878-1887. Att se familjens bostad med intakt inredning är på många sätt roligare och intressantare än det stora betongtemplet, och här får man även träda in i den unge Lenins pojkrum, som visar sig vara mycket välstädat.

Här bodde familjen också när beskedet kom att storebror Aleksander hade dömts till döden 1887 i Sankt Petersburg för att ha ingått i en terroristisk cell som planerade att mörda tsaren. Det sägs att det var den händelsen som blev avgörande för lillebror Vladimirs politiska ställningstagande, och samma år flyttade han från Simbirsk norrut till staden Kazan för att börja på universitetet, varifrån han snart blev relegerad för sin revolutionära verksamhet.

Simbirsk/Uljanovsk skonades från förstörelse under andra världskriget. Tyskarna koncentrerade istället sitt anfall 800 kilometer söderut mot den strategiskt viktigare och större staden Stalingrad. Annars hade Lenins barndomshem med all sannolikhet förstörts av nazisterna. Nu återstår att se hur stor skada Putinregimen kommer att orsaka istället.

Per Leander