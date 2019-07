Ekosocialism är vägen!

▶ Anglo-amerikansk vänstervåg inspirerar

▶ Men ”grön socialdemokrati” räcker inte

▶ Vi behöver ekosocialistisk gräsrotsorganisering

Få har väl missat den amerikanska presidentens senaste twitterinlägg där han menar att fyra av Demokraternas kongressledamöter, däribland Alexandra Ocasio-Cortez från the Bronx i New York, borde ”åka hem och hjälpa till att fixa de totalt förstörda och brottsförföljda platser de kommer ifrån” i stället för att kritisera USAs regering. Detta inlägg är kopplat till den pågående förföljelsen av migranter i USA och den våg av aktivism som gör motstånd mot den bland annat genom att försöka avskaffa de interneringsläger som den amerikanska gränspolisen driver.

Det här är inte den första mediala konflikten mellan Ocasio-Cortez, eller AOC som hon ofta kallas, och fascistoida republikaner. För någon månad sedan var AOC i hetluften när hennes mest centrala politiska vision, en Grön New Deal, debatterades i kongressen och sågades av konservativa.

Det ledde till en våg av stöd för AOC i vänsterpolitiska grupper på sociala medier. Denna våg av stöd är del av en generell tendens hos kamrater i många delar av världen att inspireras av vänstersvängen i amerikansk och brittisk parlamentarisk politik med Bernie Sanders, Democratic Socialists of America och Jeremy Corbyn och av vänsterorienterade media som amerikanska maga-

sinet Jacobin och brittiska hemsidan Novara Media.

Den svenska vänstern är inget undantag. I en kulturartikel i Aftonbladet (1/7 2019) skriver debattören Sinziana Ravini uppskattande om Jacobin-grundaren Bhaskar Sunkara. Parlamentariska Grön New Deal-förslag tas ofta upp av debattörer och aktivister som exempel på att socialismen är på framfart. Vissa hakar till och med på Novara Media-grundaren Aaron Bastani och kallar sådana keynesianska investeringsprogram för kommunism, under rubriken ”Fully Automated Luxury Communism” (vilket kan översättas till helautomatiserad lyxkommunism). Men hur användbar är denna anglo-amerikanska gröna socialdemokratiska vision?

Konfliktlinjen mellan AOC och andra engelskspråkiga demokratiska socialister å ena sidan, och nyfascister som Trump å andra sidan, är verklig och viktig. Det betyder dock inte att man behöver svälja idéer om en Grön New Deal eller Fully Automated Luxury Communism med hull och hår.

Den som gräver djupare än att titta på populära filmklipp och twitterinlägg märker snart att det finns en debatt inom den anglo-amerikanska vänstern och i internationella vänsterpolitiska forum om just dessa idéer.För att ta ett exempel så lanserade den Albuquerque-baserade urfolksorganisationen Red Nation härom månaden en Röd Deal för antikapitalistisk revolutionär kamp som protest mot den Gröna New Deal som de ser som ”samma gamla deal”. Så när Ravini i sin text i Aftonbladet kallar Sunkara för unga amerikanska socialisters ideolog är det en sanning med modifikation.

Svenska socialister som läser Jacobin och gillar AOC bör lägga det på minnet. Eller ännu hellre utvidga sin internationella socialistiska karta till att inkludera inte bara brittiska och amerikanska visioner om en framtida kommunism som är underligt lik socialdemokratins Sverige, utan också – och framför allt – de många ekosocialistiska gräsrotsrörelser som befinner sig i frontlinjen av kampen mot det koloniala, kapitalistiska system som förstör vår planet.

Den revolutionära rörelsen i Sudan, bönder och arbetare som masstrejkar i Indien, eller gummitapparnas fackliga kamp för sitt levebröd och regnskogen i brasilianska Amazonas borde få minst lika mycket uppmärksamhet som de socialdemokrater som Trump angriper på Twitter.