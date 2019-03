”Vad ska vi göra? Rädda klimatet!”

PÅ PLATS

Skolstrejkerna och manifestationen i Stockholm visade hur överlevnads­frågorna engagerar tusentals unga som med hemgjorda plakat och uppfinnings­rikedom invaderade city, korkade igen gågatorna och tågade mot Mynttorget som sprängfylldes av demonstranter, liksom riksdagsterassen, Lejonbacken, Norrbro och smågatorna. Var det tjugotusen?

Vad ska vi göra?” ljöd från scenen, ”Rädda klimatet!” dånade folkhavet och skanderade taktfast om kol och olja: ”Keep it in the ground – keep it in the ground!” Medan artister och talare omväxlade till allsång av Blowing in the wind försökte unga tjejer i Gretaflätor ta sig närmare scenen som manade: ”Vuxna, backa bakåt, det här är de ungas och barnens framtid.” Så när skolelever sammanpackade jublade till Greta Thunbergs uppvigling mot klimatansvarslöshet lät sig kommunala miljöchefer med konferensbagage avfotograferas längre bak med A4-skyltar för klimatet. Och lärare som trotsat skolledningar myste över verklighetens oöverträffade SO-lektion medan vi var många som kände att vi upplevt ett avgörande steg i den långa ödeskamp som pågår.

I media kallades det tipping point, nej inte klimatets trösklar mot ohejdad uppvärmning. Denna gång var det motståndet, eller ansvaret, det mänskliga för att göra något åt saken. Aldrig har så många människor samtidigt på jorden höjt rösten för omställning och samhällsförändring – bort från förödande förbränningssystem och till förnyelsebar hushållning. Siffrorna talar om en och en halv miljon deltagare i tvåtusen demonstrationer och skolstrejker i 120 länder på alla kontinenter. Från tiotusentals demonstranter i europeiska, nordamerikanska och australiska storstäder till några hundratal, som i Nepals Katmandu. Skolelever, studenter och andra inspirerade av Greta Thunbergs fredagsprotester, visade att en viktig del av världsbefolkningen inte längre tiger still. Kortsiktiga vinstkalkyler och rovdrift kan inte längre få skövla planeten och driva oss mot klimatets tipping points.

Håkan Blomqvist

Samling 30 mars för rättvisa och klimatansvar

– Oerhört inspirerande, säger professor Göran Therborn, som bland annat har lett forskningsprojektet klass i Sverige för den fackliga tankesmedjan Katalys och skrivit boken ”Kapitalet, överheten och alla vi andra”. Therborn är en av talarna på ABF-huset i Stockholm den 30 mars.

– Det har varit så tyst, alla väntade på partiledarna. Om den här typen av folkrörelse skulle ha bildats redan i höstas är det inte säkert att Löfvén skulle ha vågat gå med på ett så dåligt avtal, säger Göran Therborn som hoppas att initiativet ska kunna lyfta på allvar.

Det handlar om Välfärdsalliansen som samlar till stormöte på ABF-huset i Stockholm lördagen 30 mars på temat: ”Dags för en ny folkrörelse för välfärd, trygghet och klimaträttvisa!” Samarbetet, som består av Hyresgäströrelsen i Stockholm, nätverket Rädda hyresrätterna, Gemensam välfärd plus flera fackliga organisationer, klimataktivister, Rött forum och andra, kom till efter den stora manifestationen mot ombildningar och marknadshyror vid stadshuset i slutet av januari. Tanken var att försöka knyta samman olika rörelser för rättvisa och klimatansvar till en gemensam kraft för solidarisk och jämlikhetsinriktad omställning mot politikens högersväng. Ett upprop för ett gemensamt initiativ (se sista sidan) antogs av ett uppföljningsmöte på ABF-huset.

Skolstrejkerna för klimatet, gräsrotsaktivismen mot marknadshyror och utförsäljningar tillsammans med välfärdsförsvar och fackligt engagemang för arbetsrätten behöver helt enkelt stråla samman, menade initiativtagarna från hyresgäströrelsen, Sekofacket i Stockholm och Rött forum. Så just nu tas kontakter och ingås samarbeten för att försöka skapa en rörelse av rörelser. På lördagen den 30 mars samlas hyresgäströrelsen i Stockholm på förmiddagen och gräsrotsaktivisterna för att rädda hyresrätterna lite senare på ABF-huset för att under eftermiddagen förenas med klimataktivister, välfärdskramare och fackföreningar, i nuläget Seko, Byggnads och elektrikerna i Stockholm. Och fler kommer till.

30 mars kan bli en viktig startpunkt för att samla gräsrotsenergin för rätt­visa till en ny samlande folkrörelsekraft.

