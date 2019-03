Två gripna för mordet på Marielle Franco

För nästan exakt ett år sedan mördades den brasilianska vänsterpolitikern och människorättsaktivisten Marielle Franco i Rio de Janeiro. Franco, som växte upp i Maré – en av mångmiljonstadens största kåkstäder – var en röst för stadens utsatta, fattiga befolkning. Som lesbisk, svart kvinna var hon även starkt engagerad i feministiska och antirasistiska frågor. Dessutom höjde hon rösten mot polisvåldet i kåkstäderna. Hon satt som representant för vänsterpartiet PSOL i Rio de Janeiros beslutande församling från januari 2017 och fram till sin död 14 mars 2018.

Marielle Franco och hennes chaufför, Anderson Gomes, sköts till döds. Skotten kom från en förbipasserande bil. Mordet väckte stor ilska och uppståndelse, både i Brasilien och internationellt, och Marielle Franco har under det gångna året blivit en viktig symbol för Brasiliens kvinnor.

I tisdags, 12 mars, nästan på årsdagen av mordet, greps två före detta polismän misstänkta för att ha genomfört attentatet mot vänsterpolitikern.

Mannen som ska ha avfyrat vapnet, Ronnie Lessa, är en pensionerad militärpolis. Mannen som körde bilen, Élcio Vieira de Queiroz, är en tidigare polisman som har fått sparken. Åklagare från en enhet specialiserad på organiserad brottslighet, har i ett uttalande sagt att mordet var noga planerat under tre månaders tid. De menar att det inte går att bestrida att ”Marielle Franco blev avrättad för sin politiska aktivism”.

Enligt brittiska the Guardian blev båda männen gripna i sina hem, som även genomsöktes. Dokument, datorer, mobiltelefoner, vapen, ammunition och andra saker som kan vara relevanta för utredningen beslagtogs. Åklagarna har även krävt att Lessas pension och vapenlicens dras in och att de mördades familjer får kompensation.

En av de gripna männen har sin bostad i det bostadsområde, en så kallad gated community, där Jair Bolsonaro bodde innan han tillträdde som president.

Marielle Francos änka, Mônica Benício, säger till the Guardian att det visserligen är bra att de två polismännen gripits, men att det har tagit alldeles för lång tid. Hon tror inte heller att polismännen agerade på egen hand och menar att det allra viktigaste är att vi får veta vem som beordrade mordet.

Emma Lundström