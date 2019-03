Jonas Sjöstedt:”Strejkrätten och pensionsåldern är vänsterns viktigaste frågor”

▶ Vänsterledarens tal inför EU-valet kom mer att handla om rikspolitik

▶ Den nya regeringsuppgörelsen hotar tidigare sociala reformer

▶ Varnade också för extremhögerns växande makt i EU-parlamentet

Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt är ute på mötesturné inför det stundande valet till EU-parlamentet. Under ett nästan fullsatt möte på Folkets Hus i Lidköping talade han dock nästan mer om rikspolitik än om EU-frågor. Regeringens planerade inskränkningar i strejkrätten och höjningen av pensionsåldern var två frågor som fick stort fokus i vänsterledarens tal.

Vänsterledaren berättade om en del av de reformer man drev igenom i förhandlingar med S under förra mandatperioden, men att man nu har tappat inflytande i och med den nya regeringsuppgörelsen med C, L och MP.

– Nu kommer politiken gå åt ett helt annat håll. Nu kommer nedskärningarna som ett brev på posten, nu ska pensionsåldern höjas och nu ska man sälja ut den gemensamma välfärden.

En av de största frågor som vänstern, tillsammans med fackföreningsrörelsen, står inför är de planerade inskränkningarna i strejkrätten.

– Det finns något både sorgligt och obegripligt med en socialdemokratisk regering som insisterar på att begränsa strejkrätten. Egentligen finns det ingen anledning. Det strejkas väldigt lite i Sverige. Kanske till och med för lite. I jämförelse med andra länder har vi få strejkdagar. Det beror delvis på att vi har starka fackföreningar som sluter avtal, sa Jonas Sjöstedt.

Orsaken till att regeringen ändå gått vidare med det här är konflikten i Göteborgs hamn, som nu är löst tack vare strejkrätten.

– Jag tror man tänkte att man skulle trycka till Hamnarbetarförbundet genom att begränsa deras konflikträtt. Men nu har ju hamnarbetarna slutit ett avtal, och kan inte strejka under den tid kollektivavtalet gäller. Men ändå tänker de fortfarande begränsa strejkrätten.

En annan fråga som kommer få stort fokus för vänstern är att bekämpa planerna på en höjd pensionsålder.

– Väldigt många orkar inte fram till pensionsåldern som det ser ut redan idag, sa Sjöstedt och förklarade att många av de som inte orkar är kvinnor, och de får ofta de sämsta pensionerna. De får ofta så dålig pension att de inte riktigt kan klara sig på den, och blir därför beroende av sin partner, om de har någon.

– Att ha ett vettigt pensionssystem är därför en viktig feministisk fråga.

Förespråkare för höjd pensionsålder brukar invända att folk lever allt längre. Det är inte ett argument som imponerar på Jonas Sjöstedt som påpekade att de som lever längre främst är de som har hög utbildning och höga löner. Han tycker därför att man borde göra det lättare för dem med särskilt slitsamma yrken, som till exempel undersköterskor och byggarbetare, att få gå i pension tidigare.

– Sedan kan de som vill och kan, jag hoppas att de är många, jobba längre, påpekade han.

Andra ämnen som berördes under Sjöstedts tal var marknadshyror, nedskärningar i vården, klimathotet, samt hotet från den växande extremhögern i Europa som ser ut att gå framåt i det kommande EU-valet.

Erik Edlund