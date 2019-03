Indien/Pakistan: Slumpen spelade krigshetsarna ett spratt

▶ Pilot hamnade fel efter att hans plan sköts ned

KOMMENTAR

Adil Ahmed Dar, en 20 år gammal självmordsbombare från Kashmir, körde den 14 februari in sin lastbil som var full av sprängmedel i en indisk militärkonvoj i Pulwamadistriktet i Kashmirdalen och orsakade 40 dödsfall. ”Pulwamaattacken” var det dödligaste angreppet mot indiska trupper sedan 1989, och ansvaret för den togs av den i Pakistan baserade kampgruppen Muhammeds armé/Jaish-e-Mohammed (JeM).

Den 28 februari angrep jaktplan från det indiska flygvapnet (IAF) en av JeM:s religiösa skolor i Mansheradistriktet i norra Pakistan. Det var första gången Indien korsade gränsen till Pakistan sedan kriget mellan Indien och Pakistan 1971. Enligt New Delhi dog mer än 350 JeM-terrorister vid angreppet. Islamabad förnekade att det fanns någon skola som hade bombats av indiska jetplan, än mindre några förluster. Internationella media har också motsagt de indiska påståendena. Högst troligt dödades ingen och de indiska anspråken överdrevs för inhemsk konsumtion, eftersom indiska media och det härskande partiet, Bhartia Janata Party (BJP), krävde krig för att ”hämnas Pulwama”. Följaktligen gjorde den krigshysteri som hade skapats i Indien av det fundamentalistiska BJP och de media som stöder BJP att det behövdes ett ”ljudligt budskap”. Därför genomförde IAF angreppet.

Dagen efter, 1 mars, bombade Pakistan, vid ett vedergällningsangrepp, vissa icke avslöjade platser i det av Indien ockuperade Kashmir. Ett lågintensivt krig höll på att börja. Flygplatser stängdes i Pakistan liksom i en del gränsstäder på den indiska sidan. Den internationella flygtrafiken tillråddes att undvika pakistanskt luftrum. Tåglinjen mellan Lahore och New Delhi (Samjhota Express) stängdes tills vidare av. Trupprörelser rapporterades på båda sidor av gränsen.

Ironiskt nog förhindrades ett möjligt krig av en slumphändelse. Den 29 februari träffades ett IAF-plan, som jagade ett pakistanskt jetplan som hade flugit in i det av Indien ockuperade Kashmir, av den pakistanska piloten. Som tur var sköt den indiska piloten, flygkapten Abhinandan, ut sig i sista stund, och hans fallskärm landade honom i det av Pakistan ockuperade Kashmir, där han tillfångatogs av pakistanska trupper. Som förväntat visades Abhinandan upp i pakistansk TV som en krigstrofé. Inom några ögonblick efter att han hade tillfångatagits var bilden på hans ansikte den mest synliga, tittade på, twittrade och Facebook-postade bilden både i Indien och Pakistan, både på TV och i bloggvärlden.

Inom 24 timmar tystnade den triumferande BJP-propaganda och mediahajp som hade funnits sedan IAF:s angrepp på Pakistan. Den 29 februari smädade pakistanska media och regeringen den indiska militären, BJP-regeringen och indiska media. Inte bara hade indiska påståenden visat sig vara falska, utan den pakistanska sidan kunde också stoltsera med en ”krigstrofé”.

Men trots att man synbarligen har slagit på krigstrummorna, vill ingendera sidan ha ett fullskaligt krig. I synnerhet Pakistan ville undvika en direkt konfrontation. Följaktligen tillkännagav Pakistans premiärminister, Imran Khan, i sitt tal inför parlamentet att han skulle återlämna den tillfångatagna indiska piloten den 1 mars (Abhinandans återlämnande förvandlades till ett TV-spektakel vid gränsen mellan Indien och Pakistan och sändes direkt av samtliga nyhetskanaler i båda länderna).

När dessa rader skrivs har situationen i själva verket trappats ner, även om media i båda länderna fortsätter att elda på krigsyran. Tåglinjen Samjhota Express (Samförståndsexpressen) har startat igen samtidigt som en del flygplatser åter har öppnats för trafik.

Vad händer nu? Svaret utgår från en förståelse av den just nertrappade konflikt som har beskrivits ovan. BJP-regeringen har fört en kampanj i Indien om att den skulle ta itu med all Pakistanstödd terrorism i Kashmir/Indien med järnhand. Den indiska premiärministern Narendra Modi skröt inför en indisk publik, att om det skulle ske några angrepp i Indien som stöddes av Pakistan, ”Ghus kar marain gay” (så kommer vi att gå in där för att slå dem). Efter Pulwama har han blivit fånge i sitt eget tal. För det andra ska Indien snart hålla allmänna val. Med tanke på Modi-regeringens dåliga resultat på det ekonomiska området och BJP:s valförluster i en del nyckelstater nyligen, tillsammans med historiens största strejker, tog Modi tillvara möjligheten med Pulwama för att avleda den kommande röstvärvningen inför valet från ekonomin till ett krig.

Om BJP segrar i de kommande valen kommer gränsen mellan Indien och Pakistan att fortsätta att vara spänd, eftersom det är mindre sannolikt att Kashmirdalen kommer att lugna ner sig om New Delhi styrs av BJP. Det som förenar New Delhi under BJP och Islamabad är tumult i Kashmirdalen, under ledning av muslimskt fundamentalistiska styrkor såsom är fallet just nu.

Farooq Sulehria

Översättning: Göran Källqvist