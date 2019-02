Bernies gräsrötter reser sig återigen

▶ Den demokratiska socialisten ställer upp i primärvalet

▶ Vill få bort Donald Trump och förändra USA

▶ Målet är att skapa en historisk gräsrotskampanj

Så kom då beskedet som många människor runtom i USA hade gått och väntat på i flera månader. Bernie Sanders ställer upp i primärvalet som aspirant på att bli Demokraternas presidentkandidat 2020. Tillkännagivandet kom i tisdags och Sanders-forum i sociala medier översvämmades omedelbart av skriftliga glädjetjut och ivriga frågor kring mobilisering och kampanjarbete. Naturligtvis lät inte påhoppen från Trumptroll och tidigare Hillary Clinton-supportrar vänta på sig. Men dessa lyckades inte överskugga energin hos alla de gräsrötter som lade stora delar av sin tid och energi på Sanderskampanjen 2016, och som är beredda att göra det igen.

Stödet för den socialistiske senatorn från Vermont har inte falnat under de senaste åren. Istället har Sanders fortsatta, ihärdiga arbete för politisk förändring, liksom hans högröstade motstånd mot Donald Trumps politik, gjort honom till en frontfigur i kampen för ett annat USA.

På Twitter skrev Sanders: ”Bröder och systrar, om vi står enade finns det ingen gräns för vad vi kan uppnå.”

I en intervju med Vermont Public Radio förklarar Bernie Sanders att han ställer upp för att erbjuda ett verkligt motstånd mot Donald Trump och för att få en möjlighet att genomföra sina progressiva idéer om sådant som Medicare for all – sjukvård för alla, höjd minimilön, avgiftsfri offentlig högre utbildning, minskade studieskulder och en ”Green New Deal” – en miljö- och klimatpolitik värd namnet. I grund och botten är det samma politiska plattform han gick till val på 2016 och som han har förespråkat under större delen av sitt politiska liv. En politisk linje som tidigare kallades alldeles för extrem, men som på senare tid har vunnit allt större gehör i det demokratiska partiet.

I flera intervjuer har Sanders sagt att han anser att den president som nu bor i Vita huset är en skam för USA och att det är oerhört viktigt att få bort honom från posten: ”Jag anser att han är en patologisk lögnare, rasist, sexist, homofob, xenofob och någon som vinner billiga politiska poäng genom att hacka på minoriteter, ofta papperslösa migranter.”

Beskedet att Bernie Sanders ställer upp i primärvalet har naturligtvis fått den nuvarande presidentens kampanjteam att reagera. Kampanjens pressekreterare skrev i ett uttalande i tisdags att ”det amerikanska folket kommer att avfärda en agenda av skyhöga skatter, statlig sjukvård och gullande med diktatorer som i Venezuela.”

Sedan Donald Trump blev vald till president har Sanders varit hans främsta nemesis. Sanders har motsatt sig Trumps politik med all sin kraft och tagit strid efter strid för papperslösa migranter, klimatet och ett skattesystem som gynnar alla, inte bara samhällets toppskikt.

2017 fick hans lagförslag om Medicare for all stöd av 16 demokrater i senaten.

Sanders har också varit en högröstad kritiker av USA:s militära interventioner i andra länder och har förespråkat nedskärningar i försvarsbudgeten. Han gick i frontlinjen för den resolution som senaten antog i december och som fastslog att USA ska sluta stödja den Saudiledda koalitionen som för ett blodigt krig i Jemen.

I primärvalet 2016 vann Bernie Sanders över 13 miljoner röster och 23 delstater. Han är medveten om att det nu kommer att vara ett väldigt annorlunda primärval än förra gången, då han i slutänden var ensam om att utmana det demokratiska etablissemangets kandidat Hillary Clinton.

Den här gången finns det över ett dussin personer som aspirerar på att bli Demokraternas presidentkandidat. Bland annat fem av Sanders kollegor i senaten: Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris, Amy Klobuchar och Elizabeth Warren.

Alla är de betydligt yngre än den nu 77-årige senatorn från Vermont. Ålder är också ett ämne som kommer upp i flera intervjuer. Sanders skämtar om att han var långdistanslöpare som ung och ber människor titta på honom som helhet, inte bara på hans ålder: ”Vi måste beakta kandidater, inte utifrån deras hudfärg, deras sexuella läggning, kön eller ålder. Jag tror att vi måste röra oss mot ett icke-diskriminerande samhälle som ser på människor utifrån deras färdigheter, baserat på vad de står för.”

Om han blir vald till president skulle Sanders tillträda som 79-åring och då vara den äldsta och mest progressiva presidenten hittills i USA:s historia.

Det har framkommit att Bernie Sanders nye kampanjledare är Faiz Shakir. Shakir har tidigare varit rådgivare åt flera högt uppsatta demokrater och fick kritik för att han stödde Sanderskampanjen 2016. Sedan 2017 arbetar han som nationell politisk chef för civilrättsorganisationen American Civil Liberties Union, ACLU. ACLU har blivit en bastion för det rättsliga motståndet mot Trumpadministrationens politik i allt från inreseförbudet riktat mot muslimer och separerandet av migrantfamiljer.

Faiz Shakir är 39 år gammal och den första kampanjledaren för en presidentvalskampanj i USA som identifierar sig som muslim. Själv är Sanders son till judiska immigranter från östra Europa. Nu lovar han att arbeta för att bygga en gräsrotsrörelse som ”kommer att lägga grunden för att transformera det ekonomiska och politiska livet” i USA. ”Vi kommer att vinna”, sade han till nyhetskanalen CBS på tisdagen.

Emma Lundström