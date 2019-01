”Om GM håller fast vid att stänga fabriken kräver vi att den exproprieras”

Hamtramck / Detroit-fabriken. Foto: GM

▶ Ny klimatrörelse med förankring på arbetsplatserna

▶ Bred kampanj vill ställa om till grön produktion

▶”Gör Detroit till motorn för en Grön New Deal”

INTERVJU

Ta över fabriken! Rädda planeten! Gör Detroit till motorn för en Grön New Deal! Det är huvudparollerna för en bred kampanj som startat för att rädda hotade biljobb i Detroit.

För ovanlighetens skull handlar kraven inte om statliga pengar till bilismen eller företaget utan om att expropriera fabriken och ställa om produktionen i klimatvänlig riktning. Sitt första offentliga framträdande gör kampanjen nu på fredag med en demonstration just när den öppna delen av årets Detroit Auto Show börjar. Kan dessa krav få luft under vingarna här i bilindustrins slitna vagga skulle det vara av stor betydelse och ge internationell genklang. Kanske rent av inspirera till en världsvid klimatrörelse med förankring på arbetsplatserna.

I höstas meddelade General Motors att flera fabriker i USA och Kanada skulle läggas ner. Trots en vinst sista kvartalet 2018 på 2,5 miljarder dollar ska närmare 15 000 anställda sägas upp. Mycket tyder på att det bara är ett av tecknen på att bilindustrins långa högkonjunktur är över och att en ny bilkris står för dörren.

I Storbritannien skär Jaguar och Landrover ner 5 000 biljobb och i Kina, som länge varit bilindustrins draglok, bröts i fjol en 30-årig uppgång i bilförsäljningen.

I den sargade bilstaden Detroit har GM annonserat nedläggning av Poletownfabriken, den ena av bara två kvarvarande bilfabriker i staden. Noga räknat ligger fabriken delvis i Hamtramck, en pyttestad helt omgiven av Detroit.

Dianne Feeley

Vid förra bilkrisen ställdes samhällen och anställda – i USA såväl som i Sverige – inför två dåliga alternativ: nedläggning eller subventioner till bilföretagen. Den debatt om klimatfrågan och bilismens roll som fossilslukare som året innan hamnat på förstasidorna genom Nobelpriset till IPCC och Al Gore var som bortblåst. Med några få undantag.

Dianne Feeley, outtröttlig veteranaktivist och pensionerad bilarbetare i Detroit, är naturligtvis en av organisatörerna bakom fredagens demonstration. Under den förra krisen 2008 var hon med och grundande Autoworkers Caravan, en grupp bilarbetare som motsatte sig de fackliga ledarnas eftergifter och bildirektörernas krav på statliga subventioner till fortsatt biltillverkning och försämringar för de anställda. Istället drev de kravet på omställning av bilindustrin för att rädda både jobb och klimat. Autoworkers Caravan finns fortfarande kvar och är en i raden av medborgar- och aktivistorganisationer som står bakom kampanjen för att ställa om Poletownfabriken till klimatvänlig produktion.

– GM tjänar miljarder och talar om ”nollutsläpp”, samtidigt lägger de ner just den fabrik som tillverkar elhybriden Volt och satsar istället på bensinslukande SUV:ar, säger hon när jag får tag på henne via nätet på tisdagen.

– Under den långa högkonjunkturen när bilföretagen har tryckt ut så många bilar de någonsin kunnat, har det varit svårt att få gehör för omställningskrav. Nu ställs många arbetare med ryggen mot väggen och det kan bli möjligt att driva krav på omställning som ett sätt att rädda jobben. För en sak är säker: klimatfrågan har inte väntat snällt de senaste tio åren, förklarar Dianne.

– I Oshawa i Kanada, 40 mil nordväst om Detroit, vill GM också lägga ner en fabrik. Där gick arbetarna omedelbart ut i strejk och demonstrerade när de fick beskedet och just idag har det varit en strejk på komponenttillverkaren Inteva som skulle drabbas hårt av nedläggningarna, berättar Dianne.

Ordföranden för de kanadensiska bilarbetarnas fack Unifor Jerry Dias har gått ut hårt med krav på att regeringen ska stoppa GM:s nedläggningsplaner medan det enda UAW-ledningen uppmanat sina medlemmar att göra är kolla VIN-numret (det individuella nummer som alla bilar har instansat på olika ställen) när de köper en ny bil för att se till att det börjar med siffran ”1” vilket betyder att den är byggd i USA…

– Unifor har haft stora annonser mot nedläggningarna i tidningarna här i Detroit men UAW har inte undertecknat dem. När Unifor organiserade en demonstration i Windsor kom ingen officiell representant från UAW dit, berättar Dianne.

Windsor är Detroits grannstad i Kanada, bara några minuters bilresa över bron söderut.

– Vi har delat ut flygblad till dem som arbetar på fabriken och på olika ställen i Detroitområdet och hoppas självklart på att få med så många som möjligt av bilarbetarna i kampanjen. Tyvärr har ledningen för UAW Local 22, det lokala facket på Poletown, inte visat någon vilja att göra motstånd. De säger till medlemmarna att de ska vara tacksamma över att de har avtal som gör att de har rätt att omplaceras till andra GM-fabriker. De flesta på fabriken har erbjudits jobb i Flint, en och en halv timmes resa från Detroit. De tillfälligt anställda och de som jobbar på bemanningsföretag har inga sådana rättigheter.

– I kampanjen kräver vi att GM ska hålla sina avtal och hålla fabrikerna öppna, skapa fler UAW-jobb och försäkra att de bidrar till en grön ekonomi. Om GM håller fast vid att stänga fabrikerna kräver vi att den ska exproprieras och ställas om.

– Något som kan göra att kravet på att ta över Poletown kan få gehör är att många Detroitbor ännu har bittra minnen från när fabriken byggdes, tror Dianne.

År 1980 lyckades GM med löfte om 6 500 jobb att övertala de två städerna att expropriera marken och driva över fyra tusen människor från sina hem, skolor, kyrkor i denna fungerande stadsdel i ett Detroit som redan då var statt i sönderfall. Ett sista tappert motstånd gjordes av en grupp äldre polska kvinnor som stannade för att vaka i sin kyrka ända tills de släpades ut av SWAT-poliser. Som mest blev knappt hälften av de utlovade jobben verklighet och de väldiga parkeringsytorna gapade tomma där det tidigare funnits en levande stad.

– Den historien gör det lättare att vinna människor för tanken på att ta över fabriken, tror Dianne. Kunde staden expropriera marken då för GM:s skull kan vi expropriera fabriken idag för stadens skull, menar Dianne.

– Kravet på en Grön New Deal är också att knyta an till historien. Att påpeka att staten faktiskt kan gripa in när företagen inte kan eller vill lösa de problem vi står inför.

Lars Henriksson