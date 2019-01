När unga Trumpsupportrar får göra som de vill

En stor grupp unga vita män som hetsar mot en ensam urfolksman. Detta har skapat höga debattvågor i USA den senaste veckan. Vad det handlar om är några videoklipp från 18 januari. Då ägde både Indigenous Peoples March och March for Life rum i Washington, D.C. Den ena en urfolksmanifestation, den andra en demonstration bestående av Trumpsupportrar och abortmotståndare. Klippen är från strax efter att marscherna har avslutats och visar hur unga män från ett katolskt gymnasium i Kentucky – iförda kepsar med Trumps slogan Make America Great Again på – hetsar mot och hånar Vietnamnveteranen och Omahaäldsten Nathan Phillips som sjunger och spelar på sin trumma i närheten av Lincoln Memorial.

Men många som först uttryckte ilska över ungdomarnas beteende ändrade sig senare. Särskilt efter ett urskuldande pressmeddelande från en av de unga männens föräldrars PR-firma. Plötsligt hade de stackars unga männen blivit falskt anklagade. Donald Trump gick så klart ut till deras försvar.

Vad som faktiskt hände har Nathan Phillips berättat om i tv-programmet Democracy Now!. Det började med att fyra så kallade BHI, svarta israeliter, hetsade mot urfolksmarschens deltagare. När de katolska ungdomarna kom till platsen riktade israeliterna in sig på dem istället och stämningen eskalerade fort. Nathan Phillips ville lugna situationen och få en väg bort från platsen för de urfolksungdomar han var där med. Därför gick han emellan de omkring 200 ungdomarna och de svarta israeliterna med sin trumma och sin röst. Det fick ungdomarna att rikta in sig på honom istället med hån, förlöjliganden och nedsättande kommentarer. De skanderade också ”Build that Wall”, bygg den där muren. Trumps mantra. Nathan Phillips upplevde stämningen som mycket hotfull. Han var rädd men lyckades få med sig urfolksgruppen bort från platsen. Till Democracy Now! säger han att det var lynchstämning.

De unga Trumpsupportrarna hade vuxna med sig. Dessa vuxna gjorde ingenting för att lugna situationen. Att killarna i MAGA-kepsar skanderade ”Build that Wall” visar att de anser att alla som inte är som de själva bör utestängas från USA. Även urfolken. De mediala turerna efter händelsen visar också på det som är regel snarare än undantag i det stora landet i väst: privilegierade unga vita män kommer undan med nästan vad som helst.

Emma Lundström