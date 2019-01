”Det är dags att folket ställer krav på politikerna!”

Carl Schlyter lämnade Miljöpartiet under stor uppmärksamhet i förra veckan. Han har under 25 år tillhört partiets ledande företrädare. Tio år som ledamot i Europaparlamentet, sedan riksdagsledamot och mångårig medlem i Miljöpartiets partistyrelse. Under senare år har han kritiserat de eftergifter som Miljöpartiet gjort i den rödgröna regeringen. När han röstade emot regeringens värdlandsavtal med NATO tvingades han avgå från posten som ordförande i Riksdagens EU-nämnd. Miljöpartiets stöd till de 73 punkterna i överenskommelsen med centern och liberalerna gjorde uppenbarligen måttet rågat för Schlyter.

– Uppgörelsen ger skattesänkningar för de som inte behöver och lägger ut än fler verksamheter på den nyliberala experimentverkstaden. Kraven på den som behöver samhällets stöd blir tuffare. Men det är nog nu! Det är dags att vända på logiken, att folket ställer krav på politikerna, sa Schlyter i samband med att han bröt med Miljöpartiet.

– Om man sagt nej till en sådan politik hade debatten kunnat utgå från ett rödgrönt perspektiv och vi hade kunnat mobilisera mot en högerpolitik, menar han. Men nu, när de rödgröna genomför högerpolitiken kommer kritiken mot de växande klyftorna att komma från extremhögern. Uppgörelsen bäddar för en katastrof 2022.

Schlyter dömer också ut överenskommelsens miljöeffekter. När klyftorna växter minskar resurseffektiviteten i samhället och utsläppen ökar.

I Aktuellt fick Schlyter frågan om han tänkte starta ett nytt parti. Han svarade istället att uppgiften nu är att mobilisera för att ta makten från de eliter som under trettio år skapat ett samhälle med ökade klyftor.

Kjell Östberg

■ Carl Schlyter kommer till den socialistiska vinterskolan i Stockholm 9-10 februari för att diskutera perspektivet för klimatrörelsen tillsammans med Lars Henriksson.

