▶ Protest utanför Sahlgrenskas huvudentré

▶ Talade gjorde främst sköterskor och läkare

▶”Ge oss förutsättningar, inte nedskärningar”

Det var några hundra som trotsade regn, blåst och eftermiddagsruschen för att samlas utanför Sahlgrenska universitetssjukhusets huvudentré. Många i sina arbetskläder, för detta var en demonstration där vårdarna stod i centrum. Talade gjorde främst sköterskor och läkare som lämnade vittnesmål från en verksamhet som länge gått på knäna, om vård som levereras trots underbemanning och överbeläggning av personal som ständigt befinner sig på och över gränsen av sin kapacitet.

Tidigare under tisdagen hölls det budgetmöte som protesterna riktades mot och som talen under eftermiddagen också var en replik gentemot. Beslut på nedskärningar av flera hundra tjänster i verksamhet där det redan råder personalbrist. En ohållbar situation skall förvärras, av hänsyn till besparingsmål.

– Jag är inte här bara för att jag är trött på att sjukskriva mina kollegor – sådant har vi fått vänja oss vid – utan för att detta är något mycket större. Det säger undersköterskan Ingrid Frejd som varnar för att fler än tidigare kommer att dö i väntan på vård.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, handplockad ur den privata vårdbranschen och med en månadslön på 187 000 kronor förra året, har talat om att besparingar skall åstadkommas genom omprioriteringar så att åtstramningarna inte skall drabba vårdkvalitén, men flera av talarna menade att verksamheten redan är så beskuren som den överhuvudtaget kan bli.

Flera av talarna vittnar om dödsfall och människor som far illa på grund av felaktiga beslut frampressade av hänsyn till plats- och resursbrist. Men den avslutande talaren Can Deniz Altıntaşlı var noga med att ge en nyanserad bild av stolta och kompetenta yrkesutövare som ser gränsen passeras:

– Vi som jobbar på golvet har visionerna om framtida vårdformer och arbetssätt. Vi har engagemanget och kompetensen till att förverkliga vårt långsiktiga mål, att ha en akutsjukvård i toppklass. Det vi dock saknar är de rätta förutsättningarna – och det är just detta som våra medarbeta gått ut och försökt informera allmänheten om. Det är inte att försöka sprida oro, allmänheten har rätt att veta vad som händer med vårt sjukhus.

– Ge oss förutsättningar inte nedskärningar! avslutade Can Deniz Altıntaşlı.

Johannes Jensen