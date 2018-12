Brittisk trollkvarn med svensk anknytning

▶ Tankesmedja finansierades av brittiska UD

▶ Spred desinformation om oppositionspartiet Labour

▶ Läcka visar på starka kopplingar till militären

Det är som hämtat ur en spionfilm. Och allt kretsar kring en gammal viktoriansk kvarn utanför Fife i Skottland. På den adressen huserar sedan några år organisationen Institute for Statecraft och dess projekt Integrity Initiative. Integrity Initiative har varit ett till stora delar hemligt projekt med tentakler runt om i Europa. Dess syfte: att via sociala medier slå tillbaka mot rysk desinformation. Problemet är bara att de ansvariga inte har nöjt sig med detta. Projektets twitterkonto har även fyllts av negativa budskap kring Labour och dess ledare, Jeremy Corbyn.

Nu har det visat sig att Integrity Initiative finansieras med pengar från det brittiska utrikesdepartementet och därmed den brittiska regeringen. Som om detta inte vore nog så drivs den av människor med militär bakgrund. Det sitter med andra ord före detta militärer i en gammal kvarn i Fife och sprider desinformation om det brittiska oppositionspartiet för skattebetalarnas pengar. Om nu adressen verkligen stämmer. Det har kommit uppgifter om att kvarnen är öde.

Institute for Statecraft är, enligt egen uppgift, en liten politiskt obunden organisation. Men att en liten organisation får motsvarande dryga 20 miljoner kronor från brittiska utrikesdepartementet för ett projekt är ytterst ovanligt. Ändå är det vad läckta dokument visar.

Den så kallade tankesmedjan Integrity Initiative ska, enligt läckan, bemöta rysk desinformation genom att använda journalister och andra viktiga så kallade ”influencers” runtom i Europa. Dessa ska använda sociala medier för att “slå tillbaka” mot desinformationen.

Det är bara det att Institute for Statecrafts officiella twittertråd har återtwittrat budskap mot hela Labour, liksom även specifikt mot Jeremy Corbyn och flera av hans medarbetare. Corbyn anklagas bland annat för att vara Kremls nyttiga idiot. Hans strategi- och kommunikationschef, Seumas Milne anklagas för att föra fram Kremls agenda. I princip beskrivs den politiska oppositionen som landsförrädare.

Sedan uppgifterna om Institute for Statecraft och Integrity Initiative läckte till brittiska medier, har brittiska utrikesdepartementet fått det hett om öronen. Alan Duncan, biträdande minister vid utrikesdepartementet, har beordrat en utredning av det hela och är, enligt egen utsaga, mycket upprörd.

Den 10 december sade han till brittiska BBC: ”Jag känner inte till alla fakta, men om det finns någon form av organisation som vi betalar för och som är involverad i inrikespolitik på det sättet, så skulle jag fördöma den helt och fullt.” Han har också bekräftat att utrikesdepartementet finansierade Integrity Initiative med 296 500 pund 2017/18. I år fick tankesmedjan 1 961 000 pund.

Men ett par dagar senare gjorde Alan Duncan en helomvändning och menade att Integrity Initiatives Twitterkonto automatiskt återtwittrar allt som har med Ryssland att göra och alltså inte bär ansvar för smutskastningen av oppositionen. Alla som har den minsta koll på Twitter vet att det inte är så det fungerar. Duncan har också börjat hävda att utrikesdepartementet inte alls har finansierat tankesmedjans inrikesverksamhet, ett påstående som inte heller stämmer överens med verkligheten. Enligt skotska Daily Record verkar ministern nu snarare arg på det faktum att uppgifterna om Integrity Initiative har läckt ut, än på tankesmedjans tveksamma förehavanden.

Daily Record skriver också om det märkliga i att en organisation som kallar sig politiskt obunden får omfattande medel, inte bara från utrikesdepartementet, utan även från försvarsdepartementet, brittiska armén, NATO, litauiska försvarsministeriet, USA:s utrikesdepartement, och till och med Facebook.

Ledaren för Integrity Initiative uppges vara Chris Donnelly. Han är reservofficer i brittiska arméns underrättelsetjänst och har tidigare lett arméns center för Sovjetstudier vid den brittiska militärakademin i Sandhurst. Enligt läckan ska han ha blivit utnämnd till hedersöverste i den militära underrättelsetjänsten 2015, samma år som Integrity Initiative bildades. En annan ledande person inom tankesmedjan, Dan Lafayeedney, var soldat i elitstyrkan SAS under 1970-talet och kopplad till ett regemente som drev en spioncell i Ryssland.

En talesperson för organisationen, Stephen Dalziel, har i en intervju med Sunday Mail sagt att han inte visste om de Labourkritiska budskapen på Twitter och att de naturligtvis inte borde existera. Han skyller på att det inte är han som sköter twitterkontot. Kopplingarna till den militära underrättelsetjänsten slår han bort som oväsentliga. Själv har Dalziel också arbetat åt militären vid centret för Sovjetstudier i Sandhurst.

Men det är alltså inte bara i Storbritannien som Integrity Initiatives svartmålning av politiker får konsekvenser. Tanke­smedjan ska även ha stöttat ukrainska politiker med kopplingar till extremhögern, bara för att dessa är emot Putin. Dess “kluster” i Spanien har lyckats stoppa en politiker från att få ett jobb, för att han misstänktes vara positivt inställd till Kreml.

Integrity Initiatives nordiska kluster leds av ingen mindre än Martin Kragh. Forskaren som utreddes för forskningsfusk förra året, efter att ha publicerat en artikel vid namn Russia’s strategy for influence through public diplomacy and active measures: the Swedish case.

I artikeln anklagade han journalister, riksdagsledamöter, fredsorganisationer och privatpersoner för att sprida rysk desinformation. Bland annat gick han mycket hårt åt skribenter kopplade till Aftonbladet. Artikeln var full av faktafel och saknade korrekta källangivelser. Dessutom visade det sig att den till stora delar byggde på information från den ökände desinformatören Egor Putilov.

Att en svensk akademiker sitter som koordinator för den nordiska sektionen av Integrity Initiative är ganska uppseendeväckande. Att det rör sig om just Martin Kragh är kanske inte lika förvånande för den som har följt hans förehavanden under en längre tid. Han har ju vanan inne att svartmåla politiska opponenter.

Emma Lundström