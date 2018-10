Hatet är en rädd man med ett automatvapen

En ensam man går in i en synagoga och skjuter vilt omkring sig. En ensam man går in på en hbtq-klubb och skjuter vilt omkring sig. En ensam man går in i en moské och skjuter vilt omkring sig. En ensam man skjuter vilt omkring sig utanför en abortklinik.

Terrorn har många ansikten idag. Den är rasistisk, fascistisk, nazistisk, antisemitistisk, xenofob, homofob och patriarkal. Den gemensamma nämnaren är för det mesta att den är religiös.

När Robert Bowers gick in i synagogan Etz Chaim, Livets träd, i Pittsburgh, Pennsylvania under sabbaten i lördags, gjorde han det som en del av ett större mönster. En del av en utveckling där land efter land tillsätter regeringar som hetsar mot judar, muslimer, hbtq-personer och kvinnor. Där hatets eld hela tiden får nytt virke. Där rädslan för utplåning i en globaliserad värld, där kapitalet kör över arbetarna vid varje tillfälle som ges, tar sig uttryck i fördomar och trångsynthet. Tar sig uttryck i att välja att lägga skulden på ”den andre”.

Robert Bowers, mannen som i lördags dödade elva judar i Pittsburgh och skadade ytterligare sex personer, varav fyra var polismän, sade att han skulle ”döda alla judar”. En genomgång av Bowers flöden i sociala medier har visat att hans hat var särskilt riktat mot HIAS, Hebrew Immigrant Aid Society. En över hundra år gammal organisation som startades för att hjälpa judar att fly till USA från pogromer i Östeuropa, från fattigdom och hungersnöd.

HIAS har med åren kommit att hjälpa även icke-judiska flyktingar i en tradition av solidaritet med de förtryckta. De senaste åren har HIAS främst arbetat med att mobilisera andra judiska organisationer mot Trumpadministrationens försök att begränsa och blockera flyktingmottagandet, främst från muslimska länder.

Robert Bowers har under en längre tid skrivit hatiska budskap kring både judar och muslimer på den amerikanska alternativhögerns extremistiska sidor i sociala medier. Han har bland annat anklagat judar för att kontrollera USA:s ledning och för att föra in muslimer i landet. Bowers var rädd för att sådana som han själv ska utrotas. Vita, västerländska, medelålders män.

Strax innan Bowers gick in i synagogan ska han ha skrivit följande i sociala medier: ”HIAS vill ta hit inkräktare som mördar vårt folk. Jag kan inte stå passiv och se mitt folk slaktas. Åt helvete med vad ni tycker. Jag går in.”

Med största sannolikhet hade Robert Bowers, i likhet med andra terrorister av hans slag, läst de vanliga konspirationsteorierna kring judarnas infiltrering på alla nivåer i samhället, kring muslimernas och kulturmarxisternas övertagande av världen och kring mediernas ”medvetna” censur av ”hur det verkligen är”.

Konspirationsteorier må vara skrattretande i sin dumhet. Men de är också dödliga. Särskilt idag när varje konspirationsteoretiker kan nå miljoner människor via Internet. Miljoner människor, när det bara krävs en enda som väljer att gå till vapenskåpet och plocka ut sin AK-47:a, för att människor ska dö.

Människorättsgruppen Anti-Defamation Legaue menar att attacken i lördags är en av de dödligaste attackerna mot judar i USA:s historia.

Antisemitismen ökar. Xenofobin ökar. Kvinnohatet ökar. Homofobin ökar.

Terrordådet i Pittsburgh var det tredje i USA på en vecka. De övriga två är Cesar Sayocs mailbomber till Trumpkritiker och när Gregory Bush förra tisdagen gick in på mataffären Kroger i Louisville, Kentucky och sköt ihjäl två afroamerikanska personer, efter att han misslyckats med att ta sig in i en afroamerikansk baptistkyrka där församlingen var på plats.

Robert Bowers var beväpnad med flera skjutvapen, bland annat ett automatvapen och tre pistoler. Trots detta var Donald Trumps reaktion inte att kalla på strängare vapenlagar. Istället anser presidenten att situationen kunde ha lösts genom att det hade funnits vapen i synagogan. Enligt honom hade det då kunnat sluta med att endast gärningsmannen hade dödats. Han ser det alltså som rimligt att människor som deltar i en religiös ceremoni i en religiös byggnad, ska vara beväpnade.

Justitieminister Jeff Sessions har i ett pressmeddelande skrivit att Robert Bowers kan komma att dömas till döden, som om det skulle ge livet åter åt de dödade. Så svarar Trumpadministrationens på hatbrott. Brott som är resultatet av det hat administrationen dagligen underblåser.

I sina kommentarer efter terrordådet i Pittsburgh har Israels premiärminister, Benjamin Netanyahu tvingats jonglera sin vänskap med Donald Trump, med kritiken mot det ökande antisemitiska våldet under dennes presidentskap. Det står redan klart sedan tidigare att Netanyahus regering står betydligt närmare USA:s högerkristna sekter, som också råkar vara en viktig väljarbas för Trump, än landets judiska befolkning.

Mitt i misären finns det en sak som inte får glömmas bort. Som måste målas fram med tydliga penseldrag när det ser som mörkast ut. Det är den andra sidan. Den som visar att oavsett vad som händer så finns det alltid människor som väljer att stå enade.

Dagen efter terrordådet delar en vän från Pittsburgh en bild i sociala medier. Bilden är från den spontana vaka som anordnades på lördagskvällen av högstadieungdomar i bostadsområdet Squirrel Hill, där Etz Chaim-synagogan ligger. Vakan skyddades av lokalpolisen och deltagarna var flera hundra. Där var judar, kristna, muslimer, buddhister, hinduer och ateister. Tillsammans stod de i regnet och hedrade de mördade.

Som kommentar till bilden skrev vännen om hur hon har haft privilegiet att växa upp i just det berörda området: ”Jag hade judiska vänner, muslimska vänner. Vi åt den bästa asiatiska maten. Vi umgicks hela tiden och det var ingen som tänkte på hur speciellt det var, för det var det normala.”

Detta USA finns också.

Emma Lundström