Brasilien: Extremhögern trappar upp våldsretoriken – ”de röda skall fängslas eller lämna landet”

▶ Hat- och våldsretoriken når nya höjder inför den andra valomgången

▶ Bolsonaro leder stort medan PT jagar stöd hos mittenväljarna

▶ Brasilianska vänsterns största utmaning sedan militärdiktaturens fall

Vinnaren i första omgången av presidentvalet, Jair Bolsonaro, trappar upp våldsretoriken inför den andra valomgången på söndag den 28 oktober och responsen från hans anhängare låter inte vänta på sig; minst ett 50-tal angrepp från Bolsonaros anhängare mot vänsteranhängare har rapporterats. Ett av de mest uppmärksammade fallen är mordet på en capoeira-mästare i staden Salvador. (Capoeira är en slags dans som utvecklades av landets slavar som ett självförsvar och utgör idag ett av landets mest uppskattade kulturarv.)

När det avslöjades att en grupp företagare gått samman och lagt ca 20 miljoner på att sprida lögner på sociala medier om Bolsonaros motståndare Fernando Haddad och högsta domstolen annonserade att man ska undersöka om det är ett brott mot vallagarna, svarade en av Bolsonaros söner med att öppet hota landets högsta juridiska instans.

Brasiliens vallagar säger att kandidaterna måste redovisa sin budget inför valkampanjerna. Det tillhör vanligheten att man använder sig av oredovisade kampanjmedel och det brukar kallas ”kassa 2”. Det har visat sig att kanske så många som 100.000 sk ”botar”, har spridit miljontals lögnaktiga ”nyheter” på sociala medier. Exempelvis att Fernando Haddad, under sin tid som borgmästare i Sao Paulo föreslagit – allternativt infört – ett ”gay-paket” i grundskolorna för att ”göra barn homosexuella”, att Haddad äger en Ferrari, att hans tid som borgmästare rankats som ”den sämsta någonsin”, etc, etc.

Bolsonaro har slagit ifrån sig all kritik med att påstå att han inte vetat om det och att han inte kan ta ansvar för vad andra gör. Samtidigt har han och hans mest fanatiska anhängare inte haft några som helst problem att sprida alla lögner vidare. Han har också vägrat att ställa upp i debatter mot Haddad och valt att driva sin hat- och våldsretorik till nya höjder. Vänstern (och tidningarna) är banditer och skall fängslas eller lämna landet. De sociala rörelserna skall stämplas som terrorister och de illegala miliserna skall ges fritt spelrum att härja i storstädernas fattigområden. Flera partier har krävt att landets högsta domstol skall förklara Bolsonaros kandidatur som ogiltig. Ett socialdemokratiskt part, PDT, har krävt att första valomgången skall ogiltigförklaras.

Även om den federala polisen aviserat att man inlett en förundersökning om de illegala kampanjbidragen, så finns det ingen anledning att sätta någon större förhoppning till Brasiliens rättssystem. T ex så har PT och Haddad förbjudits att använda bandinspelningar från partiets fängslade ledare, fd presidenten Lula da Silva, i sin valreklam på TV. Man får inte heller använda sig av de filmade uttalanden där Bolsonaro försvarar tortyren under militärdiktaturen.

Avslöjandet om Bolsonaros ”kassa 2” är extra känslig eftersom han gjort stort nummer av att han skulle vara ”okorrumperbar”. Som alla vet finns det inga ”gratis luncher” och de företagare som stöder Bolsonaro med hemliga pengar förväntar sig naturligtvis gentjänster om han blir vald till president. För de mest fanatiska anhängarna spelar detta ingen roll – allt är ändå bara lögner för att svärta ner landets frälsare. Inte heller Bolsonaros olika lappkast i sina vallöften bekymrar anhängarna. Innan valkampanjen började på allvar sade Bolsonaro att ”de som stöder ´Bolsa Familia´ (socialhjälp för de allra fattigaste), kan rösta på någon annan kandidat”. Nu pläderar han för en kraftig ökning av bidragen.

Bolsonaro leder stort i oppinionsundersökningara och det är tydligt att den brasilianska borgerligheten – trots att Bolsonaro aldrig varit förstahandsvalet – nu mer eller mindre helhjärtat är beredd att ge honom sitt stöd. Allt för att förhindra en ny PT-president. Antagligen spelar Bolsonaros hotfulla retorik mot alla kritiker också in.

I slutspurten på sin kampanj har Haddad tagit ett par kraftiga kliv åt höger, för att ”vinna mittenväljarna” som det brukar heta. Ett tydligt exempel är ett plötsligt hyllande av domaren Sergio Moro, som driver den ska ”Lava Jato”-utredningen om korruption inom det statliga oljebolaget Petrobras.

Fram till nyss har PT helt riktigt betraktat Moro som en allierad till högern för att i första hand förhindra Lula att kandidera i valet. Genom att nu plötsligt hylla honom säger man indirekt att det var rätt och riktigt, trots att man vet att ”bevisen” mot Lula var högst tveksamma och att betydligt värre saker som ledande högerpolitiker är inblandade i, passerat utan åtgärd.

Den 20 oktober demonstrerade hundratusentals brasilianare mot Bolsonaro i landets alla större städer. Massmobiliseringarna från vänsterns sida har varit imponerande men kan inte dölja den brist på politiska krav från den borgerliga och socialdemokratiska vänstern. Bolsonaros extrema nyliberalism kommer obönhörligen att slå mot stora delar av befolkningen, men det är bara den socialistiska vänstern som klart har kunnat påvisa ett politiskt alternativ, eftersom förslag som till exempel privatiseringen av oljebolaget Petrobras är okontroversiellt inom större delen av borgerligheten liksom i delar av Haddads eget parti PT (Arbetarpartiet).

Tveklöst står hela den brasilianska vänstern inför sin största utmaning sedan militärdiktaturens fall 1985. Som Latinamerikas största och viktigaste land innebär hotet mot vänstern i Brasilien också ett hot mot vänstern i hela regionen. Vi inom den internationella vänstern och alla demokrater över huvud taget, måste ge dem allt vårt stöd.

Göran Kärrman