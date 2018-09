USA – två löningar från katastrofen

Ett och ett halvt år har gått av Donald Trumps presidentskap. Snart är det mellanårsval och USA:s politiska landskap är i tumult. Samtidigt som Trumps politiska handlingar och uttalanden bara blir alltmer uppåt väggarna, vinner progressiva krafter mark på lokalnivå. En av alla dem som de senaste åren har jobbat för en förändring i socialistisk riktning är Brian Meyers, en bussmekaniker från Ashville, Ohio som blivit politiskt aktiv tack vare Bernie Sanders.

Det är tidigt på morgonen. Brian Meyers har precis avslutat tredje skiftet i Central Ohio Transit Authoritys stora garage i Ohios delstatshuvudstad Columbus. Tredje skiftet är nattskiftet i COTA:s garage och för att kunna sova efter ett nattskift brukar Brian Meyers slå på C-Span, en ganska trist nyhetskanal som vanligtvis består av monotona nyhetsuppläsare och politiska kommentatorer. Så även denna morgon. Men den här gången somnar han inte. Istället vaknar han till ordentligt. En äldre, vithårig man pratar om allt det Brian själv tycker är fel med USA och vad som borde göras åt det. Mannen är Bernie Sanders och den där morgonen i början av våren 2015 ska förändra Brian Meyers liv i grunden.

Han läste allt han kom över om och av Bernie Sanders, gick med i grupper på sociala medier och blev aktiv i den lokala gräsrotskampanjen så fort senatorn från Vermont meddelade att han tänkte ställa upp i primärvalet. Sedan följde en intensiv tid. En hoppfull tid. En tid då det kändes som att det faktiskt var möjligt att med rörelsens kraft få en socialistisk president.

Men Bernie Sanders vann inte primärvalet. Det gjorde Hillary Clinton. Och Donald Trump tog hem presidentskapet. Det betyder inte att Sandersanhängarna har slutat jobba för politisk och social förändring. Den organiseringsvåg som Sanderskampanjen satte igång fortsätter. Ett av resultaten är att socialister som Alexandria Ocasio-Cortez vinner primärvalen inför mellanårsvalet.

Brian Meyers har själv jobbat med lokala kampanjer, bland annat för att få fram en socialistisk guvernör för Ohio. Tyvärr är valkretsarna så gerrymanderade – indelade på ett sätt som gagnar Republikanerna – att det i princip är omöjligt att besegra de republikanska kandidaterna i delstaten:

– Vår guvernörskandidat, Dennis Kucinich, stod väldigt nära Bernie Sanders politiska linje. Vi jobbade med hans kampanj i nästan ett år. Vad som gjorde förlusten så svår att svälja var att minst två valundersökningar visade ett väldigt jämt race, hela vägen fram till valnatten.

Brian Meyers tycker att det politiska läget av och till känns ganska hopplöst.

– Det är som att vi befinner oss i ett limbo där vi bara väntar på att Trumps presidentskap ska vara över. Det känns hopplöst eftersom DNC, Democratic National Committee, redan har börjat upprepa precis vad de gjorde i valet 2016. De backar centristiska demokrater och stödjer inte de mer progressiva kandidaterna. Trots att siffrorna visat att väldigt många vill ha kandidater med en mer socialistisk inriktning på sin politik, säger han och menar att det är svårt att ha en åsikt om hur saker och ting kommer att utvecklas:

– Det känns ganska hjälplöst, för hur hårt du än jobbar, hur många dörrar du än knackar på, hur många människor du än pratar med, så förlorar vi för att det politiska systemet ser ut som det gör. De flesta som vill ha ett mer socialistiskt samhälle och försöker hjälpa fram socialistiska politiska kandidater på lokalnivå tappar modet ibland. För mig känns det som att vi kanske inte kommer att se någon större förändring, åtminstone inte under min livstid. När min generation börjar dö av så blir nog de som kommer efter tvingade till förändring på grund av omständigheterna.

Själv kommer han att klara sig på sin pension. Han kommer att ha någon form av social trygghet, viss hälsovård.

– Jag kommer troligtvis att klara mig hyfsat. Men de som kommer efter mig, som alla mina syskonbarn, de kommer att få det sämre. I USA har det alltid varit tanken att man ska få det lite bättre än sina föräldrar. Det kommer inte att ske för dem. De kommer inte i närheten av att ha det som jag har, trots att det inte är särskilt mycket eller bra. Jag ser det redan nu. Folk med högskoleutbildning kan knappt få jobb och jobben de får är lågavlönade, säger han och berättar att han själv fick ett bra jobb direkt efter grundskolan och har kunnat jobba kvar:

– Just nu känns framtiden väldigt blek för de yngre generationerna, men förhoppningsvis blir det bättre.

Den småstad utanför Columbus där Brian Meyers bor kryllar av Trumpsupportrar och han har läst många förklaringar till varför de som röstade på Donald Trump fortsätter att tro på honom, trots att presidenten gör allt för att försämra deras villkor. Han har sina egna teorier.

– De jag känner som är Trumpsupportrar är inte direkt hatiska rasister, men i brist på en annan benämning så är de sådana som ogillar det främmande. De säger sådant som ”om de inte är som jag, vill jag inte ha dem omkring mig”, eller ”jag vill inte ändra min kultur och inte ha något med deras kultur att göra”, eller ”de kommer att ta mitt jobb” och så vidare. Många av dem sköter sitt Trumpkampanjande på Facebook och det verkar för mig som att det inte går att ändra en Trumpsupporters inställning, oavsett hur resonabel man är eller hur tydligt man lägger fram fakta, säger han och tillägger att han tycker att det är sorgligt att de istället väljer att tro på Fox News eller Donald Trumps tweets:

– Det är allt de vill höra. De vägrar se Trumps misslyckande.

Just det faktum att Trumpväljarna inte verkar ändra inställning tycker Brian Meyers bådar illa inför valet 2020.

– De kommer ju att rösta på Trump igen och det kan bli ännu ett val som det vi hade 2016. Det är skrämmande, säger han och sitter tyst en stund.

Han förstår att omvärlden ser med oro på USA. Själv är han djupt oroad över hur mycket Trump ska hinna förstöra:

– Nyligen ville han dra tillbaka restriktionerna kring användandet av asbest. Det råder inga tveksamheter om ifall asbest är farligt eller inte, den orsakar cancer och lungsjukdomen asbetos som man har lyckats utrota och som aldrig borde komma igen. Men Trump vill alltså ta bort regelverket som håller den stången. Han försvagar den federala miljöskyddsmyndigheten EPA. Försvagar och avvecklar en massa miljöregelverk. Listan är så lång.

Det som gör Brian Meyers mest frustrerad när det gäller Trumpsupportrarna är att de inte kan se att allt Trump gör går rakt emot arbetarklassens intressen. Och arbetarklassen är majoriteten av väljarna enligt honom:

– Jag pratar inte om medelklassen för jag tror inte att den existerar längre. I medelklassen hade du alltid en krockkudde. Om du förlorade jobbet så hade du tillräckligt med besparingar för att klara dig i kanske sex månader, tills du hittade ett annat jobb. Idag skulle jag säga att majoriteten av amerikanerna är en eller två lönecheckar från katastrofen. Det är inte medelklass. Visst, du kan ha två eller tre bilar på infarten, en husbil, ett fint hus, men om du ändå är två lönecheckar från att förlora allt, då är du inte medelklass. Samhällsklyftan har blivit så stor nu att arbetarklassen ligger väldigt risigt till, och när jag säger arbetarklassen så pratar jag inte bara om män i blåställ, jag pratar om lärare, sjuksköterskor, ingenjörer. Alla kan förlora jobbet.

Han påpekar att DNC och Demokraterna har förlorat många arbetarklassväljare under de senaste årtiondena, särskilt i senaste valet, i delstater som Ohio, Indiana, Michigan. I det beryktade Rostbältet. För att vinna tillbaka dem tror Brian Meyers att Demokraternas kampanjstrateger måste försöka göra en Trump:

– Jag hatar att säga det men de behöver härma vad Trump gjorde, de behöver nå ut till folket, till arbetarklassen. Trump besökte de där delstaterna strategiskt för att vinna elektorskollegiet. Och det fungerade. Oturligt nog tror folket där fortfarande att han ska fixa tillbaka jobben. Men jobben lämnar landet. Förra veckan förlorade 800 anställda jobbet på Harley Davidson-fabriken i Kansas City, Missouri. Många av de fabriker han besökte under kampanjen lägger ner nu. Som Carriers luftkonditioneringsfabrik i Ohios granndelstat Indiana. Trump lovade rädda jobben för de 1100 anställda. Nu är fabriken nedlagd och jobben flyttade till Mexiko.

Istället för att nå ut till de människor som blir av med jobben i Trumps USA, gör DNC saker som kan få Demokraterna att förlora ännu fler väljare. Som att fatta beslut om att ta emot pengar från fossilbränsleindustrin.

– Oerhört många människor skulle rösta på någon som tar klimat och miljö på allvar. När det kom ut att DNC tar emot pengar från fossilbränslebranschen, spreds nyheten som en skogsbrand bland miljöaktivister, säger Brian Meyers som menar att pengar inte har i politiken att göra och att DNC har mycket att komma till rätta med om Demokraterna ska ha någon chans 2020:

– De som främst kommer att påverka valet är de 26 miljoner amerikaner som av en eller annan anledning valde att inte rösta i presidentvalet 2016.

– Det var de människorna som kontrollerade valet. De är orsaken till att vi har Donald Trump idag. Om DNC hade gjort sitt jobb rätt hade partiet kunnat nå en stor procent av de människorna. Siffrorna visade att många av de 26 miljonerna var afroamerikaner som inte ville rösta på någon av kandidaterna.

Många av Brian Meyers arbetskamrater på COTA är politiskt deprimerade. De orkar inte engagera sig eftersom de inte tror att de kan göra någon skillnad. En inställning som kommer sig av omfattande erfarenheter av att det bara blir sämre.

– Fram till för ett antal år sedan så brukade vi förhandla fram ett nytt kontrakt vart tredje år. Vi förlorade alltid något, men vi vann annat. Slagen var aldrig för hårda. De två senaste kontrakten har inneburit kraftiga nedskärningar som drabbat arbetarna hårt. Den sortens förluster är något som sker i hela landet både när det gäller privata och offentliga företag. Det är inte bara mitt fackförbund som förlorar striderna. Det gör att människor tappar sugen, säger han och berättar att Demokraterna på tio år har förlorat 10 000 platser på olika politiska nivåer runt om i landet. Ofta beror det, som tidigare nämnts, på gerrymandering. Valdistriktens indelning gör att när Demokraterna väl förlorat en plats i senaten eller en borgmästarpost, så är det väldigt svårt att vinna tillbaka den. Men det beror också på att väljarna inte upplever att Demokraterna håller vad de lovar, eller överhuvudtaget lovar något som gagnar arbetarklassen.

Brian Meyers menar att ett sätt för Demokraternas politiska kandidater att vinna människor som honom själv och många av hans arbetskamrater – människor som har sett facket urholkas och bli lealöst i förhållande till arbetsgivarna – vore att helt enkelt tala om att de stödjer facken:

– Hillary Clinton misslyckades med det. Demokraterna är vana vid att ha fackens stöd och att få en massa gratis arbete, men det kommer att bli allt svårare för dem att få det där gratisarbetet eftersom facket har tappat greppet om medlemmarna. Folk orkar inte bry sig.

Det finns ett antal frågor som skulle kunna få folk att rösta. Men de frågorna hamnar i skymundan, menar Brian Meyers:

– Det folk verkligen behöver är bra löner och bra hälsovård. Men när Demokraternas kandidater kampanjar så återkommer de ständigt till att prata om invandringen istället för att prata om sådant som bra sjukvård för alla. Plötsligt fokuserar arbetarklassen på invandrarna och så röstar man på en kandidat som är emot invandringen, men den kandidaten är också emot deras rätt till hälsovård. Att ha dålig hälsovård är mycket farligare än att ha invandrare som flyttar till ditt område och gör jobb som ingen annan vill göra. Jag håller med om att det finns problem och att det behövs viss kontroll, men Demokraterna borde inte fokusera på immigration överhuvudtaget. De borde bara prata om hälsovård. Även om de inte vill lova fri sjukvård för alla, så borde de lova någonting åt det hållet. Jag förstår att man måste börja med små steg så att folk inte blir rädda och tror att det är kommunism på gång.

Det där med kommunismen är på allvar. ”The red scare”, den röda faran. En av Brian Meyers gamla skolkompisar är inbiten Trumpsupporter. Kompisen var med om en motorcykelolycka och har överlevt på socialstöd i många år.

– För 60 år sedan hade han inte fått någonting. Då hade han fått klara sig själv. Men i och med Medicaid och Obamacare så har han haft det okej. Han har gagnats av ett socialistiskt system. Men det går inte att prata med honom och det beror nog mycket på att vi växte upp med den stora röda faran. Vi hade tornadoträning då larmet gick och vi skulle samlas, men vi hade också atombombsträning. Det var ett annat larm och då gällde det att kasta sig under bänkarna, ”duck and cover”. Många glömmer inte det där. Hela USA var uppskrämt. Nu skördar vi vad som såddes då, säger han och menar att oerhört många människor blev paranoida och rädda för Ryssland:

– För dem känns universell sjukvård som kommunism. Det skrämmer dem.

Brian Meyers återkommer till situationen på jobbet. När han började arbeta som bussmekaniker betalade han ingenting för sjukvård. Idag är summorna enorma.

– Olyckligtvis är vd:arna de enda som får riktigt bra hälsovård. De förhandlar som ett fack borde förhandla. Vi har just anställt en ny vd på COTA och hennes förmånspaket var betald sjukvård. Utöver en astronomisk lön, säger han och förklarar att det är sådana omständigheter som får vanliga arbetare att tappa orken:

– Du kan gå på en facklig demonstration och höra eldiga tal om 15 dollar i minimilön och om hälsovård till rimligt pris. Men jag tror att väljarna i allmänhet anser att de har hört detsamma i 30 år. De tar det som retorik och inte som en trovärdig position.

Det finns även ett annat problem.

– En stor del av väljarkåren anser otroligt nog att de inte förtjänar en lönehöjning. De tänker att om alla får lönehöjning, hur ska det då gå för företaget? Vem ska betala? Ärligt talat tror jag att många människor kämpar emot när det gäller bättre förmåner och högre lön. De ser fortfarande på ett storföretag eller en styrande enhet som en person, men det rör sig ju om en ledning som tjänar storkovan, du tar inte pengar ur en enskild persons ficka, säger Brian Meyers som anser att företagen borde ha redovisningsplikt för att motverka arbetarnas inställning:

– De borde tvingas att varje år visa för de anställda hur mycket de har gått med vinst på arbetarnas bekostnad. Så att arbetarna kan se att nedskärningarna omvandlas till vinster. Till höjd lön för vd:n.

Som det är nu finns det ingen transparens. På COTA höjer företaget sjukvårdsförsäkringarna och säger att det är försäkringsbolaget som höjer priserna:

– Men vi vet ju inte vad företaget och försäkringsbolaget har förhandlat fram innan mitt fack och företaget förhandlade. Företaget kan samarbeta med försäkringsbolaget. Vad sker bakom kulisserna och varför är det vi som drabbas? Vi försäkrar 2400 människor inom COTA, det borde väga ganska tungt på förhandlingsbordet. Jag kan inte tro att de inte kan få en bättre överenskommelse. Medan försäkringsbolagen tjänar miljarder accepterar arbetarklassen att försäkringspriserna skjuter i höjden.

En ljusstråle för Brian Meyers var Alexandria Ocasio-Cortez seger i New York i början av sommaren. Han hoppas att hon vinner plats i senaten i höst.

– Ju fler platser vi kan ta tillbaka från Republikanerna desto bättre. Jag hoppas att även centristiska demokratiska kandidater tar platser. Jag tror ändå att det kommer att bli bättre i framtiden. Det har varit många progressiva kandidater som har vunnit på lägre nivåer. Människor som kommer att fortsätta sin politiska bana. Som kommer att vara politiskt aktiva resten av livet. Som sagt, för mig håller tiden på att rinna ut när det gäller mina chanser att få se verklig förändring äga rum. Men jag vill se markarbetet för den förändringen under min livstid, säger han och fortsätter:

– Bernie Sanders banade väg för den utveckling vi nu ser med sådana unga, socialistiska politiker som Alexandria Ocasio-Cortez. Han har fått folk att bli en del av den politiska processen. Som jag blev den där morgonen 2015. Från första gången jag hörde senator Sanders på C-Span var jag fast. Jag pratade med många människor i min ålder inom Berniekampanjen och samma sak hade hänt dem. De flesta växte upp under 80-talet då det mesta var bra. Du antog att politikerna gjorde sitt jobb. Men efter 80-talet gick allt utför, du kunde se effekterna av att jobben lämnade landet, effekterna av NAFTA.

Den hatkultur som Donald Trump skapar och uppmuntrar genom att inte ta avstånd från nynazistiska rörelser och demonstrationer är oroande tycker Brian Meyers.

– En president borde inte blanda sig i huruvida en spelare knäböjer för nationalsången inför en match. Trump lägger sig i allt. Hetsar upp stämningen. Till exempel gav han sig på LeBron James, som av många anses vara en av de bästa basketspelarna genom tiderna. James använde delar av sina inkomster till att bygga en skola i Akron, Ohio. En skola för barn från fattiga omständigheter. Trump kallar LeBron James för en dumskalle, säger han och tillägger att han trots anspänningen i samhället inte tror att det kommer att bli upplopp på gatorna:

– De flesta arbetarklassmänniskor har inte tid eller energi att gå ut och protestera. Det kommer alltid att finns strider i sociala medier och sammandrabbningar mellan Trumpsupporters och motståndare. Men när de hade en vit makt-demonstration i Washington D.C. förra helgen så dök det bara upp 800 demonstranter. Motdemonstranterna var omkring 7000.

Presidentvalet 2020 kommer att handla väldigt mycket om skadekontroll, tror Brian Meyers. Om att få bort Trump och få samhället på fötter igen. Han hoppas att DNC lyckas nå väljarna med ett budskap som får fler att gå och rösta men han är orolig för att fokus hamnar fel igen:

– Jag är rädd att hela det här valet inte kommer att fokusera på vad som verkligen behövs utan på att besegra Trump. Hillary Clinton gjorde samma misstag. Hon kampanjade inte för folket utan mot Trump. Lyckligtvis är hans politiska bas fortfarande i minoritet. Landet är fortfarande främst befolkat av människor som vill göra samhället bättre. Men det är skrämmande att tänka på omfattningen av den skada han kan göra. Trump gör varken planeten eller människorna någon nytta.

Hur mycket Brian Meyers än vill att Bernie Sanders ska kandidera i primärvalet 2020, inser han att det kan vara svårt för senatorn att vinna, framförallt eftersom de som röstade på Clinton 2016 troligen inte kan tänka sig att rösta på Sanders nu.

– Man måste kliva ur sin bubbla och se hur folk tänker. Ändå hoppas jag att någon som är så progressiv som Bernie ställer upp, säger han och tillägger att fram till valet är det bara att hoppas på att Trump inte förstör precis allting:

– Om han inte blir ställd inför riksrätt eller mördad är vi fast med honom ett bra tag till. Jag tror att kongressen är smart nog att inte låta ett kärnvapenkrig utbryta. Men jag vet inte.

Vad som än händer så kommer Brian Meyers att jobba på gräsrotsnivå för att föra fram en progressiv kandidat om någon sådan väljer att kandidera i primärvalet:

– Jag kommer att fortsätta jobba politiskt så länge jag lever. Jag gillar att knacka dörr.

Text och foto: Emma Lundström

Fakta:

Elektorskollegiet är en folkvald församling i USA vars enda uppgift är att välja landets president och vicepresident. Donald Trump vann inte folkets röst men elektorskollegiet.

Gerrymandering är ett uttryck för förändringar i valkretsindelning som görs enbart för att gynna ett visst parti eller en viss kandidat. Begreppet används framför allt i USA.