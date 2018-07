Víctor Jaras mördare straffas till sist

För den som växte upp på 80-talet och hade vänsterföräldrar, var Chiles mördade socialistiske president Salvador Allende en hjälte. Hans efterträdare, den vedervärdige diktatorn Augusto Pinochet, uppfattades däremot som Tengil i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta. En man med ett hjärta av sten.

Under Pinochets styre torterades uppskattningsvis 28 000 människor av staten. Omkring 3 200 människor dödades. En av dem som både torterades och dödades var vissångaren Víctor Jara. Hans familj har kämpat länge för att få rättvisa skipad.

Nu, 45 år efter mordet, har de ansvariga slutligen ställts inför rätta och dömts för sitt brott.

I veckan kom nyheten att åtta pensionerade chilenska militärer har dömts till 15 års fängelse för mordet som ägde rum under den USA-stödda militärkuppen 1973. Den kupp som förde Pinochet till makten.

Víctor Jara skrev om kärlek fred och social rättvisa. Han var fyrtio år gammal och en hyllad musiker, teaterregissör och universitetsprofessor när han en morgon i september 1973 blev instängd på den stora inomhusarenan Estadio Chile i Santiago, tillsammans med tusentals andra människor som den nya regimen ansåg vara vänster eller ha kopplingar till vänstern. Militären mördade och torterade människor inne på arenan i flera dagar.

Enligt överlevare från fotbollsarenan misshandlades Víctor Jara svårt samtidigt som militärerna gjorde allt för att förödmjuka honom. Bland annat krossades hans händer med hjälp av en pistol, varefter militärerna uppmanade honom att spela gitarr.

Han dödades 16 september. När hans kropp senare återfanns hade över 40 kulhål.

Víctor Jaras livsverk och hans fruktansvärda död har inspirerat många musiker att skriva hyllningslåtar till honom, bland annat Bruce Springsteen, the Clash och U2. Den amerikanske musikern Phil Ochs, som hade träffat och uppträtt med Víctor Jara under en turné i Sydamerika, organiserade 1974 en konsert till Jaras ära i New York. Deltog gjorde bland annat Bob Dylan, Pete Seeger och Arlo Guthrie.

Pinochets diktatur varade till 1990. Vi som växte upp under 80-talet minns berättelserna från de människor som flydde från diktaturen hit till Sverige. Berättelser om försvunna fäder och mödrar. Om en brutalitet som inte gick att förstå.

Att åtta militärer nu har fått 15 års fängelse för mordet på Víctor Jara, liksom för mordet på en tidigare fängelsechef, är visserligen ett totalt ingenting i relation till de brott de har begått, men förhoppningsvis är de så gamla att de hinner ruttna bort i fängelset. Medan Víctor Jaras minne lever vidare som en fyrbåk i kampen för de mänskliga rättigheterna världen över.

2003, när det hade gått 30 år sedan militärkuppen, bytte Estadio Chile namn. Den heter numera Estadio Víctor Jara.

Emma Lundström