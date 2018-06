Socialist från Bronx vinner stort i New York

Om du ännu inte vet vem Alexandria Ocasio-Cortez är så bör du veta det hädanefter. Trots att hon är en nykomling på den politiska scenen i USA har hon just skrivit historia.

I tisdags hölls primärval i flera delstater. I New Yorks 14:e distrikt, som inkluderar delar av Bronx och Queens, var Demokraternas veteran Joseph Crowley tippad vinnare. Han har suttit i USA:s kongress sedan 1999 och har vunnit tio val. Innan tisdagens val förväntades han efterträda Nancy Pelosi som Demokraternas ledare i representanthuset.

Men så kom Alexandria Ocasio-Cortez från Bronx. En 28 år gammal socialist med puertoricanskt ursprung. Bam slam! Med gräsrötterna i ryggen vann hon stort och överraskade många. Plötsligt stod det klart för betydligt fler – än de aktivister som jobbar dag och natt för att det ska ske – att vänsterfalangen inom Demokraterna är på frammarsch. Trots högerfalangens försök att banka ned den i skosulorna.

Alexandria Ocasio-Cortez är medlem i DSA, Democratic Socialists of America, och representerar den progressiva politik som gror runt om på lokalnivå i USA. Hon var en del av Bernie Sanders primärvalskampanj 2016 och hennes politiska plattform påminner i hög grad om hans. Den innehåller bland annat sjukvård för alla, avskaffande av den rasistiska immigrations- och gränskontrollsmyndigheten ICE, en universell jobbgaranti, skydd för de barn till papperslösa som kallas Dreamers och krav på ett politiskt kampanjsystem utan korruption.

Hennes huvudbudskap är att arbetande kvinnor och män i hennes eget distrikt och på andra platser i USA, stängs ute från den politiska processen av rika lagstiftare med goda kontakter, som Crowley. Själv hade hon inte tänkt ställa upp i primärvalet till kongressen, eftersom hon inte trodde att hon hade någon chans. Hon hade ju varken pengar eller inflytelserika kontakter. Men så blev hon tillfrågad av Brand New Congress, en grupp som startats av tidigare Sandersaktivister.

Kampanjen var plötsligt ett faktum och hon drev den med stöd av gräsrotsorganisationer som MoveOn, Justice Democrats, Black Lives Matter och Democracy for America.

Två dagar innan valet deltog hon i en protest utanför ett av ICE:s hårt kritiserade läger för barn vid den mexikanska gränsen i Texas.

Under de sista dagarna av sin kampanj körde Ocasio-Cortez en två minuter lång film som fått stor uppmärksamhet. I filmen pratar hon om hur hon har jobbat som servitris och som utbildare på en ickestatlig organisation. Att hon inte hade tänkt gå in i politiken, om hon inte hade känt att hon själv, och människor som hon, blivit så felaktigt representerade av politiker som inte har en aning om vilka liv som levs i de distrikt vars talan de ska föra.

Bernie Sanders skrev sent på tisdagskvällen: ”Hon utmanade hela det demokratiska etablissemanget i sitt distrikt och vann en mycket stark seger. Hon visade återigen vad en progressiv gräsrotspolitik kan uppnå.”

Joe Crowley tog förlusten på ett häpnadsväckande stiligt sätt, hyllade segraren och meddelade att han stödjer henne och hoppas att hon vinner. Under valvakan gick han upp på scenen, tog upp en gitarr och tillägnade henne låten Born to run. “Trumpadministrationen är ett hot mot allt vi står för här i Queens och Bronx, och om vi inte vinner tillbaka representanthuset i november kommer vi att förlora den nation vi älskar”, skrev han sedan i ett uttalande.

Donald Trump å sin sida tog Crowleys förlust som en seger för sig själv och twittrade en hel del om att valresultatet var ett exempel på hur det går för dem som kritiserar honom som president. Han verkar inte förstå att den verkliga vinnaren var en 28-årig socialist med latinamerikanskt ursprung.

Alexandria Ocasio-Cortez var första demokrat att utmana Crowley i ett primärval sedan 2004.

Ekonomiskt sett borde hon inte ha haft en chans. Hennes kampanj gick på 300 000 dollar. Antalet dollar i Crowleys kampanj var tre miljoner. Själv menade hon att det inte går att vinna över storkapitalet med pengar. Det krävs en helt annan strategi.

Hon hade rätt. Trots alla sina pengar fick Crowley endast 42,5 procent, medan den socialistiska nykomlingen fick 57,5 procent. I sin första politiska kampanj någonsin vann alltså Alexandria Ocasio-Cortez med hela 15 procent.

Hennes seger kallas redan för det största som har hänt i mellanårsvalen hittills av CNN, Time Magazine och Guardian och många påpekar att den är ett tecken i tiden. Blir hon vald i november kommer hon dessutom att bli den yngsta kvinnan som någonsin valts in i USA:s representanthus.

En annan progressiv seger ägde rum i Maryland där förre ordföranden för NAACP, Ben Jealous, vann Demokraternas primärval inför guvernörsvalet och kommer att ställas mot den sittande republikanske guvernören. Jealous var också en del av Bernie Sanders primärvalskampanj 2016.

Emma Lundström

Fakta:

Mellanårsvalet till kongressen äger rum den 6 november. Då ska alla 435 ledamöterna i representanthuset samt en tredjedel av senatens 100 ledamöter väljas om. I dag har Republikanerna majoriteten i båda kamrarna, med 235 ledamöter i representanthuset och 51 i senaten. Parallellt hålls guvernörsval samt lokala val och folkomröstningar.

Primärvalen i tisdags genomfördes i Colorado, Maryland, Mississippi, New York, Oklahoma, South Carolina och Utah.