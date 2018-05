Solidaritetsrörelse för Odessamassakerns offer formerar sig

I Ukraina firas massmordet på 42 människor i det fackföre­ningshus i Odessa som sattes i brand av en nationalistisk mobb 2 maj 2014 som en seger över separatism.

Men samtidigt som förföljelserna mot sympatisörerna med dem som dog i fackföreningshuset ökar i Ukraina, håller en internationell solidaritetsrörelse med offren för massakern på att växa fram.

Odessa andra maj 2014 blev en vändpunkt för bägge parter i Ukrainakonflikten. Den våldsamma eskaleringen ledde till ökad polarisering på bägge sidor. Dagen började med gatuoroligheter där först två personer på den nationalistiska sidan dödades och sedan fyra från de som önskade ett mer federalt styre och var i opposition till regeringen. Därefter sökte den nationalistiska mobben upp sin motståndare som tagit skydd i fackföreningshuset och satte byggnaden i brand.

För släktingar och sympatisörer till offren för mordbranden i Odessa har läget blivit allt svårare. Någon större utåtriktad manifestation på årsdagen med internationellt deltagande kunde inte ordnas i år. Ultranationalistiska organisationer som Azov ordnade en egen manifestation för att befästa det man ser som en avgörande seger mot sina motståndare. En seger som är så viktig att man menar den bör bli en nationell helgdag.

Det såg länge ut som det skulle bli minskat antal solidaritetsaktioner internationellt. Men med gemensamma ansträngningar från bland andra Aktivister för fred i Sverige, Odessa Solidarity Campaign samordnad från USA och sociala forumnätverket Pragvåren 2 mot högerextremism och populism vände utvecklingen. Aktioner genomfördes i Odessa, Wien, Graz, Rom, Budapest, Prag, Berlin, Zürich, Haag, Dublin, London, Köpenhamn, Malmö, Norrköping, Göteborg, Sundsvall, Uppsala, Stockholm, Moskva, Sevastopol, Donetsk, Lugansk, New York, Washington, San Fransisco och andra platser. Därmed blev det en ökning från 18 platser förra året till 40 i år.

Till detta bidrog särskilt Aktivister för fred i Sverige med 11 aktioner. Utöver en visning av filmen ”Ukraina – revolutionens mörka baksida” med diskussion på Kvarnby folkhögskola i Malmö handlade det om att symboliskt ta ett foto av en röd nejlika och en skylt med ett solidaritetsbudskap på en känd plats på orten och dela den på sociala medier. Denna internationella aktion kommer fortsätta under hela maj.

Tord Björk

Aktivister för fred