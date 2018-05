Mexiko: ”Kriminella utför regeringens smutsiga arbete”

► Våld mot journalister och aktivister kan vara sanktionerat från staten

► Mexiko på samma nivå som Syrien när det gäller mord på journalister

► 151 sociala kämpar har ”försvunnit” under det senaste decenniet

I Mexiko mördas, försvinner, och kriminaliseras hundratals granskande journalister, människorättsförsvarare och sociala aktivister.

Under förra veckan mördades en journalist och en social aktivist i Mexiko.

Tisdagen den 15 maj sköts journalisten och radioprataren Juan Carlos Huerta till döds utanför sitt hem i Tabascos delstatshuvudstad Villahermosa. Mordet inträffade exakt på ettårsdagen för det uppmärksammade mordet på journalisten Javier Valdez. Juan Carlos Huerta var den tionde reportern som mördades sedan Valdezs död, och den fjärde hittills i år.

Såväl EU:s delegation i Mexiko, som Norges och Schweiz ambassader har fördömt mordet på Huerta, och uppmanat mexikanska myndigheter att inte låta detta mord gå ostraffat och att med alla medel skydda landets journalister.

Sedan millennieskiftet har 134 journalister mördats, varav 43 under president Enrique Peña Nietos mandatperiod, och 12 under 2017 vilket placerar Mexiko på samma nivå som Syrien när det gäller mord på journalister.

– Straffrihet fortsätter att stimulera mördarna, säger Jan-Albert Hootsen, representant för den mexikanska Kommittén för skydd av journalister (CPJ), till tidningen The Guardian.

Gerardo Priego, som tidigare ledde en särskild kommission i kongressen om brott som begåtts mot journalister, säger till samma tidning att ”Kriminella utför regeringens smutsiga arbete”.

Måndagen den 14 maj mördades även urfolks- och miljöaktivisten Manuel Gaspar Rodriguez. Hans lemlästade kropp hittades på ett hotellrum i Cuetzalan del Progreso, med tydliga tecken på tortyr.

Rodriguez ledde motstånd mot gruvor, vattenkraft och högspänningsledningar i Sierra Norte i delstaten Puebla.

Det är farligt att utmana utvinningsindustrin i Mexiko, bara under 2017 mördades 15 miljöaktivister. Under de senaste 11 åren har 151 fall av påtvingade försvinnanden av aktivister och människorättsförsvarare dokumenterats i Mexiko.

200 organisationer från Mexiko, 18 från andra länder, och sex internationella organisationer – däribland Amnesty International, har krävt att den mexikanska regeringen utreder mordet på Manuel Gaspar Rodriguez.

Tony Karlsson