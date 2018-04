USA har alltid varit tokstollarnas paradis

Varför blev USA de religiösa tokstollarnas och konspirationsteoretikernas förlovade land? Är det en utveckling som har tagit fart de senaste åren, eller har det kanske alltid varit så, långt innan Donald Trump blev president? Det är en fråga som journalisten och författaren Kurt Andersen vill undersöka i sin något ovanliga historiebok Fantasyland – How America Went Haywire: A 500-Year History.

Det är med en hel del humor, men också skrämmande klarsynthet, som Kurt Andersen skildrar den amerikans­ka historien från kolonialtiden till idag. Här ställs begreppet ”individuell frihet” på sin spets. För friheten att tro vad du vill är en del av den amerikanska drömmen, men också förklaringen till varför så många galna idéer har fått spridning och fäste i just USA.

Redan från början blev de nordamerikanska kolonierna en stor lekplats för puritanska sekter och domedagsprofeter, som lämnade statskyrkornas Europa för att söka sin religiösa frihet. Det var inte bara fanatiker, utan också bedragare, som utnyttjade denna friheten till att skapa nya sekter. Och detta hör inte bara till den tidiga amerikanska historien. Många av de dominerande frikyrkorna idag, med miljoner anhängare, är relativt moderna konstruktioner. I vissa fall, som hos kreationisterna eller scientologerna, med inslag av ”vetenskap” och science fiction.

Många känner nog till de beryktade häxprocesserna i Salem under slutet av 1600-talet, då ett tjugotal kvinnor brändes till döds efter att ha utpekats som trollpackor. Det är ett historiskt exempel på faran med hur det kan gå om paranoida vanföreställningar får fäste i ett samhälle. Häxprocesserna i Salem framstår idag mest som något ur en gammal legend och något liknande kan väl i modern tid bara förekomma i skräckfilmer på bioduken?

Men händelserna i Salem, som trots allt var isolerade till ett litet samhälle i Massachusetts, bleknar i jämförelse med den enorma häxjakt som drog fram över hela USA så sent som på 1990-talet; en händelse som ligger så nära i vårt tid, men nästan helt har förträngts. Då uppstod en kollektiv föreställning om att det pågick systematiska satanistiska ritualer runtom i USA, i vilka tiotusentals barn offrades av hemliga sällskap. Kurt Andersen jobbade själv som journalist vid denna tid, och försökte ifrågasätta det orimliga i att så många barn påstods ha blivit mördade, trots att det inte fanns ens i närheten så många anmälda försvunna. Men det var omöjligt för honom att gå emot strömmen i den mediala panik som rådde. Flera personer ställdes också inför rätta för påstådda ritualmord, och dömdes till långa fängelse­straff trots att det saknades bevis. De blev frikända först långt senare när paniken hade lagt sig.

Men boken handlar inte bara om religiösa galenskaper. Mycket fokus läggs också på populärkulturens inflytande över verkligheten. Hur Disneyland satte standarden för hur en modern amerikansk småstad bör se ut. B-skådespelaren Ronald Reagan som till sist fick spela sin livs roll som president. TV-shower om spöken och hemsökta hus, som framställs som om det vore riktiga dokumentärer. Samt hur världens kanske ledande land vad gäller medicinsk forskning också har störst befolkning som tror på homeopati, och att nästan utdöda sjukdomar börjar komma tillbaka på grund av konspirationsteorier om att vacciner är farliga.

För friheten att tro vad du vill, innebar också friheten att inte behöva tro på vetenskapen. När Donald Trump talar om ”alternativa fakta”, så är det inget nytt, utan typiskt amerikanskt. På samma sätt har fejknyheter alltid funnits, som när den New York-baserade tidningen The Sun 1835 skrev att man hade hittat liv på månen, för att sälja lösnummer och fick försäljningsrekord.

Kurt Andersen berättar att när han började arbetet med den här boken var Donald Trump inte ens påtänkt som amerikansk presidentkandidat. Men under tiden hann Trump bli USA:s president, vilket också fick bli en logisk avslutning på boken. Det ironiska är att Donald Trump troligen är den minst religiösa president som USA någonsin har haft. Han visar att det går att vara tokig ändå.

Per Leander

BOK

Fantasyland

av Kurt Andersen

Random House 2017