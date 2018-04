”Trump är ett symptom av ett mycket större problem”

► Grayson Lookner har kampanjat för både Bernie Sanders och Jeremy Corbyn

► Nu ska han utbilda utbilda Vänsterpartiets aktivister att möta väljare inför valet i höst

►Internationalens Erik Edlund har träffat honom på turnéstarten i Skövde

Den amerikanske aktivisten Grayson Lookner besöker Sverige under april månad för en utbildningsturné till 22 städer där medlemmar och sympatisörer till Vänsterpartiet ska få lära sig möta och övertyga väljare. Under utbildning får extremhögerns frammarsch i både USA och Sverige stort fokus. Grayson arbetade som delstatsorganisatör i fem delstater för Bernie Sanders framgångsrika primärvalskampanj 2016, och inför valet 2017 utbildade han aktivister för Labour och Momentum i Storbritannien.

Mötesturnén arrangeras i samarbete mellan V:s distrikt och Zetkin Foundation, en del av Vänsterpartiet Malmö som utvecklar verktyg för att organisera aktivism. Västgötska Skövde är den första svenska staden som får besök. Internationalen var där och fick en pratstund med Grayson innan kursen.

Vad ser du för likheter mellan situationen i Sverige och er situation i USA?

– Vi hade nog inte riktigt förutsett Trumps intåg, och att den radikala högern skulle få så mycket makt. Jag har förstått att det är ett bekymmer här i Sverige också, precis som över hela Europa. Det är verkligen otäckt att de här nyfascistiska rörelserna vaknar till liv igen och att folk verkar ha glömt lärdomarna från 1900-talet, med all död och förintelse som följde i dess spår. Det är lika otäckt här som i USA, säger Grayson Lookner.

– Än så länge har vi lyckats hålla utvecklingen någorlunda under kontroll. Trump må vara en auktoritär figur, men han är en helt inkompetent ledare som har varit sin egen värsta fiende. Det är jag faktiskt väldigt tacksam för, och jag tror att vi har en stor chans att besegra honom.

Men jag ser hur folk över hela världen är missnöjda med den rådande ordningen, och hur det manifesterar sig genom extremhögerns frammarsch. Men det har även, på sina håll, lett till en återgång till en mer traditionell välfärdspolitik.

Vad kan vi lära av varandra?

– Vi har mycket att lära av Sverige, och jag ser Sverige som ett exempel på en social demokrati med en stark välfärdsstat. Det är åtminstone det intrycket många i USA har fått av Sverige. Därför vore det en förlust även för den amerikanska vänstern om de skandinaviska länderna skulle vrida tillbaka alla de landvinningar som vi önskade vi hade. Jag tänker på saker som allmän sjukvård, avgiftsfri högre utbildning, semester och bara en sådan sak som en fungerande kollektivtrafik.

– Mitt budskap är att ni inte ska bry er om opinionsmätningarna, utan fortsätta prata med folk. Ju fler aktivister man kan knyta till kampanjen, desto bättre kommer kampanjen gå. Jag tror att vi måste fokusera på att nå ut till de missnöjda väljare som annars dras till extremhögerns populism med ett kraftfullt budskap om vad socialism är och hur vi kan hjälpa varandra att bygga ett bättre samhälle som inte domineras av kapitalet. Kan vi bara föra ut det budskapet så tror jag att många är villiga att lyssna.

Grayson Lookner menar att det är viktigt att knyta samman sociala rörelser som Black Lives Matter, fackföreningar, freds- och miljörörelsen, och rörelsen för vapenkontroll.

– Högern kommer alltid försöka splittra oss, vare sig det handlar om klass, kön eller etnicitet. Men vi får inte låta dem lyckas. Vi är starkare när vi står enade, och vi måste titta på det vi har gemensamt. När det kommer till kritan tror jag att allt i grunden handlar om trygghet. När högern pratar om trygghet försöker de alltid skrämma folk, och när de skrämt upp folk får de dem att känna sig otrygga. Som ett exempel tror jag, apropå Black Lives Matter, att svarta i USA är rädda för bland annat polisbrutalitet och hur den tar sig uttryck. Och våra skolungdomar är rädda för att vem som helst kan skaffa ett vapen och ta med det till skolan.

– Jag tror att många amerikaner, även de som röstade på Trump, känner sig otrygga. De skräms bland annat av tanken på att inte ha råd att bo kvar i sina hem. Den känslan av otrygghet är väldigt kraftfull, men om vänstern kan ge en känsla av att vi är starkare tillsammans så är mycket vunnet.

Hur ser du på läget i USA idag?

– Det är otäckt men ändå hoppingivande på något sätt. Det var som en mardröm att se Trump och hans folk. Men det här här är ingen enkel fråga. Alla de faktorer som skapade Trump fanns redan där. Trump är inte problemet: Trump är ett symptom av ett mycket större problem. Bara det att han kunde segra med den typen av kampanj som han förde säger en hel del om hur vårt samhälle förfallit. Att så många lät sig luras av varumärket som Trump hade byggt upp runt sig själv säger en hel del om hur mottagliga många är för skräckretorik. Men samtidigt känner jag ändå att det faktum att Trump blev vald har på något sätt väckt folk som aldrig tidigare brytt sig om politik. Människor som aldrig varit engagerade politiskt tar nu steget och aktiverar sig.

– Härnäst har vi mellanårsvalet 2018, och det kommer bli ett test om vi kan slå Trump och få en Demokratisk majoritet. I dagsläget är vilken sorts Demokrat som helst bättre än en Republikan. Men på sikt behöver vi få in fler progressiva. Det Demokratiska etablissemanget grävde sin egen grav genom att underminera Sanders-kampanjen. Han var helt tydligt den starkaste kandidaten, och alla mätningar pekade på att Sanders kunde ha slagit Trump. Så jag tror att vi först måste besegra Trump nu, och sedan måste vi enas kring en progressiv vision om social- och ekonomisk rättvisa.

Tror du att Bernie kommer kandidera igen?

– Ja, jag tror absolut att han planerar att ställa upp, och då återigen som Demokrat och inte som oberoende. Det kommer bli en väldigt annorlunda kampanj nästa gång, eftersom alla har hört talas om honom nu. Så jag är verkligen ivrig att hjälpa till!

Text och foto:

Erik Edlund